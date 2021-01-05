Сборная России испугалась Канаду. Быстро получили 0:4, Аскаров постоянно терял клюшку

Мечтали о финале, но всё пошло не так уже на первой минуте матча.

Полуфинал молодёжного чемпионата мира между Россией и Канадой начался не так, как бы нам хотелось. И довольно курьёзным образом – «кленовые листья» забили, но поначалу этого никто не заметил.

Канадские судьи отменили гол нашей команды в суперполуфинале! Россия – Канада. Онлайн Всё самое важное о принципиальной битве команды Игоря Ларионова с канадцами и происходящих вокруг неё событиях.

Первая минута игры, шайба переходит то к одной, то к другой команде, но канадцы действуют быстрее и острее у чужих ворот. Вот и Алекс Ньюхук зашёл в зону и нанёс совершенно безобидный бросок. Шайба отскочила от борта, от заградительного стекла и спланировала на пятачок. Бардаков пытался выбить её слёту в безопасное место, но промахнулся, Бычков вроде бы хотел удержать Ньюхука, но не удержал. А канадский нападающий и мимо Бычкова проехал, и шайбу укротил, и забил. Но всё подумали, что он попал в штангу, и игра продолжилась. Только когда видеогол судья дал гудок, все принялись смотреть повтор. Сомнений не было, это гол.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Пропустить на первой же минуте было неприятно, но не смертельно. Только если бы дело было только в счёте. Канадцы гораздо лучше смотрелись и по игре – выигрывали единоборства за шайбу, прорывались на пятачок, были на шаг впереди в любом эпизоде.

Второй гол не заставил себя ждать – Ярослав Аскаров зачем-то отбросил свою клюшку в сторону, канадцы продолжили атаковать, Пеллетье отдал передачу через вратарскую площадь, и Макмайкл подправил шайбу в пустые ворота. Клюшка у Аскарова в руках к тому времени уже была, одолжил защитник, но он не смог остановить опасный пас и оказался отыгран. «Никогда не видел, чтобы вратарь терял клюшку так же часто, как Аскаров. Шайба прошла через вратарскую площадь, а у него нет клюшки! И Канада ведёт уже 2:0», — сказал в эфире TSN известный Рэй Ферраро.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

Бирон — о втором голе Канады: голкипер никогда не должен брать клюшку полевого игрока

Наш голкипер, который блистал на юниорском уровне, выиграв с Россией мемориал Глинки и серебро ЮЧМ, в молодёжной сборной испытывает проблемы. Год назад его уже рассматривали как первого номера команды, но он часто не выручал, и полуфинал Россия выигрывала с Мифтаховым в воротах, он же играл и в финале.

Третий гол Россия пропустила в меньшинстве – и удаление было чистым, Подколзин саданул канадцу клюшкой по лицу. Коул Перфетти зарядил из круга вбрасывания в левый угол, с этим броском Аскаров тоже не справился.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» Федерации хоккея Канады.

Безусловно, канадцы в первом периоде владели огромным игровым преимуществом, и пропущенные голы – не вина одного Аскарова, но его излишняя суетливость ещё больше идёт команде во вред. В концовке периода он снова выпустил клюшку из рук – четвёртый гол Россия пока не пропустила, но пока что можно констатировать – наши ребята испугались Канаду, не смогли показать той же нацеленности, интенсивности и весёлой игры.

В середине второго периода последовало логичное продолжение — четвёртый гол в ворота России. Примечательно, что Аскаров снова потерял клюшку — может, она у него от волнения не держится в руках? Удивительно, что во всём этом хаосе Игорь Ларионов и таймаут не берёт, и вратаря не меняет. Хотя, конечно, всё равно не видно надежды, что эту игру ещё можно спасти.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.