Россияне в тренировочных лагерях клубов НХЛ. Кто из новичков сразу засверкает в лиге?

31 декабря тренировочные лагеря открыли сразу семь клубов НХЛ, не попавших в летний плей-офф в прошлом сезоне, а уже 3 января тренировочный процесс запустили все остальные. Даже несмотря на сжатые сроки, почти все энхаэловские франшизы пригласили в традиционные кемпы не только игроков основы и ближайший резерв, но и всю задрафтованную молодёжь. Продолжаем рассказывать, кто из россиян сейчас находится в заокеанских лагерях и начал подготовку к старту сезона в Северной Америке.

Россияне, уехавшие в лагеря клубов НХЛ. Кто начнёт сезон в основе, а кого отправят в фарм? Много новых лиц, но не все из них останутся в своих командах к началу регулярного чемпионата.

«Нью-Джерси Дэвилз»

Россияне в лагере: Дмитрий Куликов (з), Никита Охотюк (з), Никита Гусев (н), Михаил Мальцев (н)

За последние несколько дней «дьяволы» провели уже сразу два открытых тренировочных матча в формате «красные – белые». В последней игре все россияне, кроме Никиты Охотюка, играли за «красных», состав которых чуть более приближен к основному, а Никита Гусев даже вышел на лёд в звене с американским Next One Джеком Хьюзом и Кайлом Палмьери. Но зажигали у «красных» не хэдлайнеры, а белорус Егор Шарангович, на автомате продолжающий расстреливать вратарей после мощных нескольких месяцев в минском «Динамо». Из россиян в двухсторонке отличиться сумел только Михаил Мальцев, вернувшийся после очень мутной аренды из Санкт-Петербурга.

Пока точно стоит готовиться к АХЛ только Никите Охотюку. Некогда сильнейший защитник страны по 2000 году рождения после трёх сезонов в юниорской лиге Онтарио уже в начале тренировочного цикла получил неплохие отзывы от самого Линди Раффа, но вряд ли сумеет попасть в основе «Дэвилз» минуя «Бингемптон».

«Нью-Йорк Айлендерс»

Россияне в лагере: Семён Варламов (в), Илья Сорокин (в)

Илья Сорокин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Сейчас болельщикам «Айлендерс» куда интереснее знать, успеет ли Мэтью Барзал до первого матча «регулярки» договориться о новом контракте с железным стариком Лу Ламорелло, чем, сумеет ли Илья Сорокин отвоевать у Кори Шнайдера место за Семёном Варламовым. Если верить автору The Athletic Артуру Стейплу, то именно олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина пока что котируется выше опытнейшего американца. Илья прилетел в Нью-Йорк ещё за несколько месяцев до открытия лагеря, успел поработать с тренером вратарей «Айлендерс» Митчем Корном и точно не опустится в АХЛ в этом сезоне. Если перемолоть Шнайдера не удастся, то Барри Тротц поместит Сорокина в так называемую «команду-такси» и будет возить воспитанника «Кузни» вместе с основой. Пока же коуч «островитян» раскидал российских голкиперов в лагере по разным командам и дал Илье сыграть в старте на первой двухсторонке. В общем, оккупация вратарских позиций россиянами в Нью-Йорке идёт по плану.

«Нью-Йорк Рейнджерс»

Россияне в лагере: Александр Георгиев (в), Игорь Шестёркин (в), Павел Бучневич (н), Артемий Панарин (н)

Российская четвёрка прибыла на Бродвей без опозданий. Тандем Шестёркин – Георгиев в штатном режиме спокойно готовится открывать «регулярку» — тут без сюрпризов. Главным вопросом до начала лагеря был — кого главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн будет наигрывать во втором звене со Строумом и Панариным после ухода Йеспера Фаста. Пока больное воображение некоторых фанатов отправляло в сочетание к российскому фронтмену первого номера драфта Алексиса Лафренье, место в звене с Хлебушком занял Каапо Какко, выходивший с россиянином и канадцем ещё во время летнего плей-офф. Тогда финн, заменивший травмированного Фаста, оказался ещё очень сырым для игры в топ-6, но, по мнению тренеров «Рейнджерс», за эти несколько месяцев здорово прибавил и выглядит куда более зрелым, чем в прошлом году. Как сказал сам Куинн, решение вновь поднять Какко во второе звено он принял после того, как Панарин и Строум моментально сошлись во мнении о том, кто должен занять место в тройке с ними.

«Оттава Сенаторз»

Россияне в лагере: Никита Зайцев (з), Артём Зуб (з), Артём Анисимов (н), Евгений Дадонов (н), Егор Соколов (н), Виталий Абрамов

Если бы кто-то пару лет назад сказал, что «Оттава» со своим владельцем Юджином Мельником, имевшим репутацию законченного русофоба, будет одной из самых русских франшиз в НХЛ, то в ответ можно было покрутить пальцем у виска. Во многом, слухи о предвзятом отношении канадца с украинскими корнями к хоккеистам из России притянуты за уши, а «Сенаторз» долгое время даже не смотрели в сторону россиян после того, как провалились на драфте с выборами Алексея Кайгородова, Кирилла Лямина, Сергея Гимашев-младшего, Виталия Атюшова, Александра Никулина и Руслана Башкирова. После того, как из «Оттавы» в 2009 году ушел легендарный скаут Борис Шагас, работавший ещё в тихоновском ЦСКА, клуб за 11 лет не выбрал ни одного россиянина.

Сейчас времена изменились и теперь в системе перестроечной «Оттавы» играет сразу шестеро игроков из России. По Зайцеву, Анисимову и Дадонову вопросов нет и все трое железобетонно начнут «регулярку» в основу. Дадонов в данный момент катается в первом сочетании с Логаном Брауном и Брэди Ткачаком, Анисимов — центрит в третьем у Александра Гальченюка и Остина Уотсона. Никиту Зайцева коуч «Сенаторз» Ди-Джей Смит отряд во вторую пару к Майку Райлли. Сложно сказать, получит ли в итоге место в основе Артём Зуб. Пока 24-летний защитник тренируется в основной группе, но занимается в четвёртой паре с Брэйдоном Кобурном. В любом случае, в ротации команды с не самой мощной обороной он точно будет.



Получил приглашение в кемп недавно задрафтованный «сенаторами» 20-летний нападающий Егор Соколов, ставший одним из главных сюрпризов прошлогоднего МЧМ. Вернулся из аренды в Финляндии в столицу Канады и Виталий Абрамов, который из-за повреждения пока не выходил на лёд с «Оттавой». Где начнут сезон два уральских форварда пока непонятно.

«Филадельфия Флайерз»

Россияне в лагере: Иван Проворов (з) Егор Замула (з)

Первый защитник «Филадельфии» более чем ожидаемо тренируется в первой паре с Шейном Гостибеером и готовится сыграть первую «двухсторонку» лагере — «лётчики» одни из немногих, кто решили показать тренировочный матч в прямом эфире и порадовать болельщиков раньше времени. Открытие же прошлогоднего МЧМ Егор Замула занимается в паре с Джастином Брауном, и лучшее на, что он может надеяться в этом сезоне — попадание в ближайший резерв, который будет колесить внутри дивизиона с командой. Впрочем, для развития лучше будет отправиться в фарм-клуб.

«Питтсбург Пингвинз»

Россияне в лагере: Евгений Малкин (н)

Евгений Малкин Фото: Joe Sargent/NHLI via Getty Images

Уже немолодому 34-летнему Джино длительные каникулы с семьёй в Москве точно пошли на пользу. И сейчас отдохнувший и залечивший старые болячки Малкин приводит восторг своей физической формой питтсбургских журналистов:



«Остановите меня, если вы слышали это раньше: Евгений Малкин летит на сборах. Я реально говорю, летает. Малкин просто хвастался весь день на тренировке, что является убедительным признаком того, что он чувствует себя хорошо. Во время одного из упражнений он получил пас между ног и бросил шайбу одним движением, забив гол, который, к сожалению, никто не увидит. Потому что я сомневаюсь, что кто-то снимал видео.



В конце тренировки Малкин «танцевал» с молодым защитником Джошем Манискалько со своим блестящей катанием, а затем использовал финт Питера Форсберга против Кейси ДеСмита, но его остановили. Даже из пресс-ложи на седьмом этаже PPG Paints Arena было слышно, как товарищи по команде Малкина аплодировали шоу, которое он спродюсировал», — рассыпался в комплиментах трёхкратному обладателю Кубка Стэнли корреспондент Джош Йохе.



Тройку же Малкина с Джейсоном Цукером и Брайаном Растом американский журналист назвал лучший по итогам первых двух дней лагеря.

«Сан-Хосе Шаркс»

Россияне в лагере: Алексей Мельничук (в), Николай Кныжов (з), Максим Летунов (н)

Николай Кныжов Фото: Matt Cohen/Icon Sportswire via Getty Images

На сборе «Сан-Хосе» в солнечной Калифорнии находятся сразу двое россиян, о существовании которых многие в России даже не знают. Если москвич Максим Летунов, играющий в Америке с 15 лет, известен, как первый хоккеист из России, сумевший пробиться в НХЛ через студенческую NCAA, то Кныжова помнят только те, кто смотрел МЧМ-2018. Воспитанник кемеровского хоккея, как и Летунов, отправился за океан в 15 лет и несколько лет безуспешно пытался выйти на драфт, не сумев закрепиться даже в CHL. За год до МЧМ Кныжов оказался в системе СКА и играя в составе «СКА-Невы» достаточно неожиданно попал в состав «молодёжки» на МЧМ в Баффало, а через сезон после сменил ВХЛ на «Сан-Хосе», подписав трёхлетний контракт новичка. Почти весь прошлый сезон Николай отыграл в АХЛ за фарм-клуб «акул» «Барракуду» и незадолго до приостановки сезона успел дебютировать в НХЛ, сыграв 3 матча. Скорее всего, лучшее на, что он сможет рассчитывать в этом сезоне — это попадание в ближайший резерв.



Бороться за «команду-такси» будет и Алексей Мельничук, в отличие от Ивана Чеховича, вернувшегося в «Сан-Хосе» из аренды в «Торпедо». Конкурентах за место третьего голкипера у воспитанника СКА только один — 22-летний чех Йозеф Коренарж, уже отыгравший два сезона в «Барракуде». Пока, из-за отсутствия у Мельничука североамериканского опыта, калифорнийские журналисты отдают предпочтение более адаптированному европейцу.



Не совсем ясно куда отправится и Летунов, ставший в прошлом году лучшим бомбардиром фарм-клуба. 24-летнему центру уже пора становиться хотя бы стабильным игроком боттома, но недавнее подписание опытного коллеги по амплуа из чемпионата Швеции Фредерика Хендемарка должно его насторожить.

«Сент-Луис Блюз»

Россияне в лагере: Иван Барбашев (н), Клим Костин (н)

Иван Барбашёв Фото: Keith Gillett/Icon Sportswire via Getty Images

Из-за очередной травмы плеча и отъезда Клима Костина в КХЛ единственным россиянином, приехавшим в тренинг-кемпе «Блюзменов», стал Иван Барбашёв, работающий сейчас в четвёртом звене с Оскаром Сундквистом и Кайлом Клиффордом. Ещё пару недель назад казалось, что тренерский штаб «Блюз» точно посмотрит в деле серебряного призёра прошлого МЧМ Никиту Александрова, который ещё в прошлом году подписал с клубом трёхлетний контракт новичка. Однако в конце концов босс «Сент-Луиса» Даг Армстронг и главный тренер Крэйг Берюбе решили из-за отсутствия полноценного фарм-клуба отправить Александрова в скромный «КуКу» из финского чемпионата. А вот Клим Костин в ближайшее время должен вернуться в Северную Америку из Балашихи и ждёт, когда американское посольство оформит ему визу:



«Клим приедет сюда не сразу из-за проблем с визой. Но он определенно интересный игрок, учитывая его габариты и катание, так что мы на него посмотрим. Мы хотим попытаться использовать возможности Клима по максимуму, и, надеюсь, он готов сделать еще один шаг и сыграть в НХЛ», – сказал незадолго до открытия лагеря Берюбе.

«Тампа Бэй Лайтнинг»

Россияне в лагере: Андрей Василевский (в), Михаил Сергачёв (з), Дмитрий Семыкин (з), Александр Волков (н)

Александр Волков Фото: Douglas P. DeFelice/Getty Images

Даже после объявления о том, что Никита Кучеров полностью пропустит регулярный чемпионат в лагере «Тампы» буднично оказалось четверо россиян. Пока Алексей Волков выходит на лёд в сочетании с Пэтом Маруном и Митчеллом Стефенсом, и бьётся с Матье Джозефом за последнее место в боттоме, не особо известный в России 20-летний защитник Дмитрий Семыкин доказывает, что уже готов к игре за «Сиракьюз» в АХЛ. Два года назад на драфте «Тампа» неожиданно потратила на не самого очевидного российского оборонца выбор в третьем раунде и прошлой весной подписала его на контракт новичка. Последние два сезона воспитанник московской «Руси» провёл в Санкт-Петербурге, почти всё время играя в МХЛ и даже близко не рассматривался как кандидат в молодёжную сборную. Что в россиянине разглядел главный скаут «Тампы» Эл Мюррей — пока загадка для всех. К слову, в кемп приехал Семыкин приехал уже с игровой практикой и успел прочувствовать самобытную Лигу Восточного побережья, сыграв за «Орландо».



Что до хорошо отдохнувших Сергачёва и Василевского, то они уже провели первую двухсторонку, сыграв за разные команды. Михаил вышел в первой паре команды «синих» с Беном Томасом и был одним из самых активных на льду.

«Торонто Мэйпл Лифс»

Россияне в лагере: Илья Михеев (н), Александр Барабанов (н)

Илья Михеев Фото: Kevin Sousa/NHLI via Getty Images

Амбассадор супа в Канаде Илья Михеев задолго до вылета в Торонто начал впахивать в родном Омске. После впечатляющего дебютного сезона в НХЛ у воспитанника «Авангарда» есть стабильное место в основе и фарм-клуб ему точно не грозит. Тренировочный лагерь Илья начал в третьем звене с Заком Хайманом и Александром Керфутом и сейчас попутно наигрывается во второй спецбригаде меньшинства.



Куда больше переживают российские болельщики за судьбу Александра Барабанова. Во время первого дня кемпа бывший нападающий СКА был одним из самых обсуждаемых игроков «Торонто» у местных болельщиков и был нарасхват у хоккейной прессы, пользуясь услугами переводчика в лице Николая Антропова. Пока волноваться за Барабанова рано — на первой тренировке он занимался в четвёртом звене в компании Джейсона Спеццы и Уэйна Симмондса, с которыми и вышел на первую двухсторонку. Как минимум, в команду-такси петербуржец попадать должен, но за место в основе придётся побиться с молодым и голодным американцем Ником Робертсоном, пропустившим ради подготовки к тренинг-кемпу «Торонто» МЧМ в Эдмонтоне.

Чем «Торонто» заманивает к себе русских? И какая роль будет в канадском клубе у Барабанова Кайл Дубас весь сезон уговаривал россиянина переехать в «Торонто» не для того, чтобы отправить в фарм.

«Вашингтон Кэпиталз»

Россияне в лагере: Илья Самсонов (в), Дмитрий Орлов (з), Евгений Кузнецов (н), Александр Овечкин (н)

Илья Самсонов Фото: Toni L. Sandys/The Washington Post via Getty Images

Пока звёздное трио обладателей Кубка Стэнли все эти несколько месяцев наслаждалось жизнью на родине и тренировалось в штатном режиме, 23-летний Илья Самсонов восстанавливался от травмы верхней части тела и готовился к битве за место первого номера «Кэпиталз» с Королём Хенриком, в конце концов неожиданно завершившим карьеру. После форс-мажора с легендарным шведом босс «столичных» Брайан Маклеллан решил, что опытный конкурент Самсонову всё-таки нужен и взял на пробный контракт 39-летнего Крэйга Андерсона, за три года без плей-офф соскучившегося по конкурентоспособной команде. Теперь за роль стартера магнитогорцу придётся рубиться с престарелым американцем, который ещё не прочь пошуметь и намерен вцепиться в последний шанс побороться за Кубок Стэнли.



Ну, а что Овечкин? Капитан «Вашингтона», катается в привычной тройке с Кузнецовым и Уилсоном, и попутно кладёт вот такую красоту:

«Виннипег Джетс»

Россияне в лагере: Михаил Бердин (в)

Михаил Бердин Фото: Stephane Dube /Getty Images

В прошлом сезоне воспитанник «Салавата» стал первым номером фарм-клуба «Виннипега» и казалось вот-вот должен будет стать бэкапом Коннора Хеллебайка, съев его действующего напарника Лорана Бросcуа. Осенью на голкипера положил глаз сам Роман Ротенберг и во время эпидемии коронавируса в СКА забрал права на него в КХЛ у «Сочи», временно заткнув дыру в воротах питерцев. Не пропал Михаил из команды Валерия Брагина и после возвращения всех игроков основы. Ради него в Петербурге немного задвинули Ярослава Аскарова, но, как оказалось, Бердин «не тащит» даже на уровне КХЛ. В «Виннипеге» петербургский вояж своего проспекта, кажется, не оценили и теперь его не рассматривают даже в «такси». С вероятностью 99.9% новый североамериканский сезон россиянин начнёт в АХЛ.