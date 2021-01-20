«Он облажался, но всё выучит». Капризов забивал, ошибался, но стал первой звездой в НХЛ

Успешная игра новичка «Миннесоты «Уайлд» Кирилла Капризова продолжает привлекать внимание болельщиков. На минувшей неделе россиянин набрал 4 очка, порадовав зрителей эффектной игрой, но в то же время совершил несколько обидных ошибок, которые тоже были замечены.

«Кирилл сыграл большую роль в наших победах»

«За три игры видно, как Кирилл Капризов вдохнул новую жизнь в «Миннесоту», — с восторгом оценил вклад молодого россиянина известный канадский обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман.

Капризов, сыгравший за «Уайлд» пока только три матча, сумел набрать в них 4 (1+3) очка, заработать «+2» при среднем игровом времени 20 минут и 7 секунд. Но куда важнее то, что Кирилл сразу же получил признание североамериканского хоккейного сообщества — все увидели, кто к ним приехал, и после этого психологическое давление на российского новичка немного спало.



Символично, что именно Капризов стал первой звездой первой недели регулярного чемпионата сезона-2020/2021, забив один победный гол, и организовав второй. Лучшим игроком недели он стал не только по версии лиги, но и по версии профсоюза хоккеистов НХЛ, где иногда итоги чуть-чуть другие.



«Кирилл — очень скромный и трудолюбивый молодой парень. Он хочет побеждать и играть в хоккей — вполне естественные желания. По его трудовой этике можно сказать, что он не сфокусирован на одной конкретной игре, он хочет играть хорошо постоянно. Понятно, что Капризов сыграл большую роль в наших двух победах. Но каждый день он приходит на тренировку и много работает. Он готов работать», — сказал капитан «Уайлд» Джаред Спёрджен.



Помимо сильных сторон в игре Кирилла многие отметили и ошибки, которые также были яркими. В матчах с «Лос-Анджелесом» его ошибка привела к выходу два в один, который был реализован, а кроме этого, он схлопотал удаление, испортив команде игру в большинстве.



«Ну, что поделать, он облажался. Он знает об этом, и не надо за подобное на молодого парня орать. Он обязательно выучит эти вещи, он привносит в игру намного больше», — взял под защиту россиянина ветеран Маркус Фолиньо.

Капризова уже называют Волшебником. Способен ли он в одиночку тащить «Миннесоту»? До плей-офф «дикари» доберутся, а для серьёзных свершений одной звезды будет маловато.

Свечников и Капризов — среди лучших по соотношению цены и качества

Помимо хорошей результативности новичка «Уайлд» за океаном отмечают и такой важный показатель, как средняя стоимость одного набранного балла. Понятно, что в самом начале регулярного чемпионата все сыграли разное количество матчей, а многие признанные лидеры далеки от своей оптимальной формы. Но в числе пяти лучших хоккеистов по соотношению цены и качества оказалось сразу два россиянина.

На первом месте оказался «второгодник» из «Нью-Джерси» Джек Хьюз, который провёл великолепный матч против «Рейнджерс», набрав в нём 3 (2+1) очка. Вторым идёт Андрей Свечников, набравший 5 баллов в трёх играх — у таланта из «Каролины» действует последний год контракта новичка, и менеджменту «ураганов» впору задуматься о том, каким будет следующий договор Андрея с «Харрикейнз».



Александр Тексье из «Коламбуса» пробился на третье место, благодаря скромному контракту на $ 897 тыс. за сезон, а четвёртым идёт Капризов, чей кэпхит на $ 27 тыс. больше, чем у игрока «Блю Джекетс».

Лучшие игроки сезона-2020/2021 по соотношению цены и качества:



1. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 6 очков, $ 154 тыс за одно набранное очко.

2. Андрей Свечников («Каролина») — 5 очков, $ 185 тыс/очко.

3. Александр Тексье («Коламбус») — 4 очка, $ 224 тыс/очко.

4.



* — при рассчётах учитывался кэпхит (сумма под потолком зарплат). 1. Джек Хьюз («Нью-Джерси») — 6 очков, $ 154 тыс за одно набранное очко.2. Андрей Свечников («Каролина») — 5 очков, $ 185 тыс/очко.3. Александр Тексье («Коламбус») — 4 очка, $ 224 тыс/очко.4. Кирилл Капризов («Миннесота») — 4 очка, $ 231 тыс/очко.* — при рассчётах учитывался кэпхит (сумма под потолком зарплат).

«Миннесота» чудом спаслась за 2 секунды до сирены. А потом Капризов нарисовал победный гол Две ошибки русского форварда не стали фатальными для его команды, а в овертайме Кирилл сделал решающую передачу.

Курс молодого бойца

И снова стоит предоставить слово Эллиотту Фридману, который привёл забавную байку из прошлого в качестве иллюстрации тезиса о необходимости крепкого характера в НХЛ.



«Покойный агент Дон Бейзли рассказал мне замечательную историю о двух своих клиентах — Дэйве Ганье и Саку Койву. Перед тем как Койву начал играть за «Монреаль Канадиенс», Ганье решил немного проверить и на вбрасывании ударил его клюшкой. Решил посмотреть, что произойдёт. Койву впился взглядом в обидчика и тут же ударил его клюшкой в ответ. Бейзли сказал, что Ганье очень понравилась такая реакция, и после этого инцидента он финна очень зауважал.

Я говорю об этом, потому что генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин видел, как некоторые его игроки «тестируют» Кирилла Капризова во время тренировочного лагеря», — отметил Фридман.



Сам Герин признал, что подобный «курс молодого бойца» для Капризова имел место, но всё было прилично. К тому же сомневаться в бойцовских качества российского новичка не пришлось.



«В этом нет ничего грязного или негативного. Они просто хотели посмотреть, будет ли он отвечать, будет ли конкурировать. Он вернул им этот вызов обратно. У него большой энтузиазм, парням нравится быть рядом с ним», — отметил Герин.