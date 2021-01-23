«Вашингтон» выиграл без русских и потерял Уилсона. Теперь у «столичных» нет первого звена

Первый домашний матч сезона «Вашингтон» был вынужден проводить без своих лидеров. Как известно, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отправлены на карантин минимум на 4 матча из-за нарушения протокола безопасности и положительного теста на коронавирус у голкипера.



В отсутствие русских легионеров в ворота был откомандирован Витек Ванечек, а в первое звено к Никласу Бекстрёму и Тому Уилсону отправился другой чех Якуб Врана. Вторую тройку вместе с Ларсом Эллером и Ти Джеем Оши составил Рихард Паник, а в первую пару обороны вместо Орлова переехал Брендан Диллон. Без лидеров все предрекали «Вашингтону» очень непростую игру и возможное поражение: с первым пунктом этого плана спорить невозможно, а вот результат оказался достаточно неожиданным.

«Вашингтон» удачно провёл первый период, хотя и дал возможность «клинкам» открыть счёт, когда ошибка Здено Хары за своими воротами привела к перехвату. Четыре минуты спустя наброс Диллона от синей линии доработал на пятачке Никлас Бекстрём и счёт сравнялся.

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Во второй двадцатиминутке «Баффало» был более активен в плане бросков, а разбалансировка в составе у «столичных» была видна достаточно отчётливо, но «Вашингтон» сделал главное — не дал сопернику превратить давление в преимущество в счёте. Хоккеисты хозяев временами допускали серьёзные небрежности в обороне, лучшей демонстрацией чего стали действия того же Здено Хары в эпизоде с третьим голом «Баффало». Пока словацкий великан учил уму-разуму невысокого Кёртиса Лазара, пытаясь закатать того в лёд, соперник продолжил атаку и забросил лёгкую шайбу, поскольку на пятачке перед Ванечеком никого не было.

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В конце второго отрезка у «Вашингтона» получил травму Том Уилсон — лучший игрок команды в первых пяти матчах. Явного момента, в котором силовик «Кэпиталз» получил повреждение, не было, но его игровое время говорит о многом: в третьем периоде Уилсон провёл только две смены, явно проверяя, может он играть или нет. Клуб не предоставил никакой информации, за исключением того, что у Тома травмирована нижняя часть тела, а в ближайшее время ему предстоит дополнительное обследование. Учитывая отсутствие Овечкина и Уилсона, «столичные» остались без первого звена, и повторный матч с «клинками» будет для команды ещё более сложным.

У Овечкина антитела, а его сажают на странный карантин. Русские серьёзно разозлили НХЛ У Самсонова нашли коронавирус, но в контактную группу почему-то попали только четверо игроков «Вашингтона». Не слишком ли жестоко?

В самом конце основного времени у «Баффало» получил удаление Расмус Ристолайнен, но в овертайме «столичные» забить не сумели, а в серии буллитов единственной реализованной попыткой блеснул Джон «Норрис» Карлсон. «Команда играла без Овечкина, Кузнецова, Орлова и Самсонова, а всё равно взяли два очка», — удивился обозреватель Sportsnet Джон Шеннон.

Здено Хара набрал свой первый результативный балл за «столичных», поучаствовав в третьей шайбе, которую забросил Якуб Врана. 43-летний ветеран стал самым возрастным хоккеистом в истории клуба, набравшим очко, а кроме этого, стал пятым по возрасту защитником в истории НХЛ, кому удалось отличиться.



Особенно забавным было празднование гола в исполнении Хары, который был на две головы выше партнёров, и до которого никто не смог толком дотянуться.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

«Мне понравилось, как мы играли в первом и третьем периода, а во втором — нет. Как игралось без российских хоккеистов? Это трудности, с которыми иногда приходится сталкиваться. Но такие победы — самые приятные, когда приходится преодолевать препятствия», — похвалил подопечных главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт.



Стоит добавить, что во время матча появились слухи о том, что «столичные» интересуются опальным форвардом «Коламбуса» Пьером-Люком Дюбуа, который попросил обмена вскоре после подписанного нового контракта, но ожидается, что фаворитом в борьбе за Дюбуа станет «Виннипег Джетс».