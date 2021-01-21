У Овечкина антитела, а его сажают на странный карантин. Русские серьёзно разозлили НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, а также его одноклубники Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которых вчера поместили в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках, сели на карантин и пропустят как минимум четыре ближайших матча команды. Об этом сообщил главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт, а Washington Post сообщил, что Самсонов сдал положительный тест на коронавирус.

«Байден в первый же день покатил бочку на русских». Америка – об отстранении Овечкина Многие считают, что россияне «Вашингтона» не сделали ничего предосудительного, а стали жертвой показательной порки от НХЛ.

«В «Вашингтоне» есть положительный тест, четыре игрока сели на карантин»

Накануне стало известно, что четыре российских игрока находились вместе в одном номере отеля, когда были на выезде, и при этом были без масок. По протоколу НХЛ запрещено и то, и другое. Наказание оказалось серьёзнее, чем можно было ожидать, но из слов Лавиолетта можно сделать вывод, что это не дисквалификация, а вынужденный карантин, потому что кто-то в команде сдал положительный тест на коронавирус, и русские ребята вошли в контактную группу.



«Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов садятся на карантин, следуя ковид-протоколам. Они пропустят минимум четыре следующих матча. Это важные члены команды, нам будет их не хватать.



Знаю, что один игрок «Вашингтона» сдал положительный тест, НХЛ отследила контакты, игроки честно рассказали о том, что делали. Я сам не знаю, какая именно была цепочка событий, но был сделан вывод, что эти четыре игрока были в тесном контакте. С этого момента они должны сидеть на карантине.



Никто не говорит, что не знал о правилах. Это наш первый выезд в сезоне, ребята долго сидели в отеле, хотели побыть друг с другом, я всё понимаю. В конечном итоге, главное – соблюдать осторожность. Даже я сделал ошибку, бросил свою маску, когда праздновал в конце матча. Мне тоже надо лучше делать работу. Это урок для всех нас, потому что мы говорим о серьёзных вещах. Мы не легкомысленно к этому относимся, мы хотим подчиняться правилам на 100%. Ошибки могут дорого стоить. Мы понимаем, зачем нужны эти правила и хотим им подчиняться. Мы допустили ошибку, нам надо лучше выполнять свою работу», — заявил Лавиолетт.



Когда Никласа Бекстрёма спросили, почему сидеть вместе на скамейке запасных – это нормально, а собираться в номере отеля – нет, он не нашёлся, что ответить: «Это сложно».

«Конечно, только русские…». Жена Овечкина смело высказалась о решении НХЛ В Северной Америке продолжается неприятная история с наказанием хоккеистов «Вашингтона».

Русские серьёзно разозлили НХЛ

Изначально было понятно, что лига просто так это не оставит и накажет россиян, но решение всё равно удивляет. Во-первых, длительностью наказания (которая ещё окончательно не определена), во-вторых, странностью самого карантина.



Зачем вообще сажать на карантин Овечкина и Орлова, у которых есть антитела к коронавирусу? Положительный результат теста был у Самсонова, понятно, что русские ребята оказались в контактной группе, но почему там нет остальных игроков «Вашингтона»? Жена Овечкина Анастасия Шубская правильно подметила, что игроки постоянно находятся в тесном контакте друг с другом на льду, на скамейке, в раздевалке, в самолётах и автобусах. Самсонов общался со всей остальной командой точно так же, как и с россиянами, но при этом НХЛ не включила в контактную группу кого-то ещё.

Вроде бы это не дисквалификация, а стандартное следование протоколу и изолирование контактной группы, но выглядит всё так, что русские серьёзно разозлили НХЛ, и лига просто пытается красиво завуалировать строгое наказание. Не зря же писали в североамериканской прессе, что НХЛ «решила прижать «Вашингтон» к ногтю, чтобы послать жёсткий сигнал всем остальным клубам».

Вышински: штраф «Вашингтона» в $ 100 тыс. – первый пример закручивания гаек

Взять пример «Каролины», у которой несколько игроков сдали положительные тесты. Её никто не заставляет играть без лидеров, и карантин там самый настоящий – закрыты катки и спортивные залы, отменяются матчи, усиливаются меры безопасности. А то, что у «Вашингтона», похоже на фарс. Можно спорить о том, насколько логичные в НХЛ правила и насколько вообще безобиден проступок Овечкина и компании, но наказывают в итоге не только их. Наказывают всю команду, которой теперь играть два матча с «Баффало» и два с «Айлендерс» без капитана, центра второго звена, защитника первой пары и основного вратаря. Не слишком ли это жестоко?