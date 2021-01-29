«Магнитка» добилась уникального достижения. Она не пропускала плей-офф на высшем уровне

Накануне магнитогорский «Металлург» одержал победу над «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Казалось бы, рядовой успех, но ничего подобного. Выигрыш примечателен сразу несколькими моментами, на которых хочется более подобно остановиться.

Главное для уральцев, что благодаря отчётной победе они гарантировали себе попадание в розыгрыш Кубка Гагарина. Кроме того, магнитогорский клуб, выступая на высшем уровне с 1992 года, является единственной командой, участвовавшей во всех сериях плей-офф чемпионатов России, а затем и КХЛ. Таким образом, магнитогорцы добились уникального для российского хоккея достижения.

Вообще же «Металлург» в нынешнем сезоне одержал победу во всех матчах регулярного чемпионата с московскими командами. Хоккеисты Ильи Воробьёва дважды обыграли ЦСКА (4:2 — в гостях, 6:4 — дома), московское «Динамо» (6:2 — в гостях, 3:1 — дома) и «Спартак» (4:3 — дома, 3:1 — в гостях).

«Магнитка» в последнее время радует своих болельщиков. Из девяти матчей выиграны восемь, серия из побед составляет шесть встреч, при этом ни разу «металлурги» не ушли за пределы основного времени, обыгрывая как соперников из Восточной, так и из Западной конференции.

«Нам всё время есть над чем работать, месяц провели приличный, будет пауза, подтянем некоторые вещи. Здорово, что удалась такая победная серия, но нельзя расслабляться, надо продолжать работать», — заявил главный тренер Илья Воробьёв.

Январский отрезок «Металлург» проводит очень мощно. Видно, что период восстановления игроков после массового заболевания известной инфекцией остался позади. Хоккеисты сильно прибавили в физическом плане, стали играть быстрее и надёжнее, постепенно выходя на пик формы.

Что случилось с «Магниткой»? Выдали победную серию, а потом команду скосил вирус На Илью Воробьёва свалилась масса проблем, но пауза на Евротур поможет их решить.

Об этом говорит и тот факт, что уральский коллектив регулярно прибавляет в концовках, буквально дожимая остальные команды. Лазарет «Металлурга» практически опустел (сейчас в нём находится только выбывший до конца сезона форвард Богдан Потехин), а некоторые люди и вовсе вышли на новый для себя уровень.

Например, нападающий Андрей Чибисов, поймавший кураж и набравший уже 34 (15+19) балла за результативность при показателе полезности «+16». «Сильно прибавил Чибисов? У него огромный потенциал, молодец, что раскрывает его. В начале сезона убеждали Андрея, если начнёт делать правильные вещи, то его будет сложно остановить. Сейчас он их делает, у него всё получается», — похвалил Воробьёв своего игрока.

Илья Воробьёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Восстановился и прибавил после нескольких операций на ноге нападающий Николай Кулёмин. Отдельно хочется сказать про защитника Егора Яковлева. На сегодняшний момент это один из лучших атакующих игроков обороны в КХЛ, да и в целом уровень Яковлева не вызывает вопросов. 25 (8+17) очков при показателе полезности «+3» — яркое подтверждение того, что Егор поймал игру, приносящую результат.

Здорово, что появилась серьёзная конкуренция у опытного вратаря Василия Кошечкина, да и лишний отдых Василию не помешает. Теперь олимпийский чемпион Пхёнчхана прекрасно знает, что финн Юхо Олкинуора не даст ему расслабиться.

Правильным стало решение «Магнитки» отказаться от финских легионеров в лице Юхо Ламмикко и Харри Песонена. У обоих явно не пошла игра в Магнитогорске, зато у новичков Филипа Хольма и Денниса Расмуссена всё намного веселее. Правда, Хольм до подписания контракта не играл порядка 10-11 месяцев, поэтому ему ещё есть, в чём прибавлять. А вот Расмуссен отлично выглядит в центре нападения. Деннис и очки набирает исправно, и на вбрасываниях выглядит солидно.

Начали брать на себя инициативу российские лидеры команды. Это как раз то, чего от них ждут. Сергей Плотников – лучший бомбардир уральцев (37, 9+28, «+15»), Николай Прохоркин тоже выбросил из головы все лишние мысли и сконцентрировался исключительно на хоккее.

Помогло команде возвращение в тренерский штаб канадского специалиста Майкла Пелино, являющегося единомышленником Ильи Воробьёва. «Мы уважаем друг друга и то, что знаем о хоккее. Во-вторых, когда встречаешь хороших людей, взаимопонимание приходит само собой. У нас сложились замечательные отношения с первого дня знакомства. Мы сработались, подружились, совместная работа раскрывает наши лучшие качества и помогает компенсировать слабости. Это синергия – вместе мы лучше, чем по отдельности», — говорил сам Майк в интервью «Чемпионату».

«С Воробьёвым у нас синергия – вместе мы лучше, чем по отдельности». Разговор с Пелино Канадский тренер уже выиграл с «Магниткой» два Кубка Гагарина и надеется сделать это в третий раз.

Связка Воробьёва с Пелино действительно выглядит очень мощно. Сейчас североамериканский специалист отвечает за большинство, но и в решении других вопросов Пелино всегда готов помочь главному тренеру.

«Металлург» может играть ещё сильнее, о чём говорит и сам Илья Воробьёв. Но уже сейчас видно, что команда в полном порядке. Магнитогорцам нужно было время и терпение со стороны руководства. Опытности и игрового чутья этой команде точно не занимать.