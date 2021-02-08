«Овечкин повернул время вспять. Ему точно 35 лет?» Что пишут о русском снайпере в Америке

За океаном считают, что нынешний Овечкин играет так, словно он на 10 лет моложе.

Великолепная игра Александра Овечкина в матче «Вашингтона» и «Филадельфии» не могла оставить равнодушными заокеанских экспертов. Они единодушно отдают должное россиянину и выражают опасения по поводу результатов «столичных», которым для победы не хватило даже 4 (2+2) очков Александра за игру.

«Ови так играл каждый матч. Но это было в 2009 году»

«Хорошо, давайте серьёзно. Какая игра для Алекса Овечкина! Его голевая передача на Тома Уилсона в первом периоде продолжилась моментами, которые напомнили первые дни его карьеры в НХЛ. Справедливо будет сказать, что Овечкин заслужил титул первой звезды, набрав 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией». И можно с уверенностью говорить о том, что Овечкин готовится к голевому началу сезона — воскресная игра позволила Александру набрать 12 баллов в 8 матчах. Все уверены, что Овечкину действительно 35 лет?» — задался вопросом обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

«Отложите все дела и срочно посмотрите этот гол! Низкий поклон, Александр Овечкин», — такой фразой в «Твиттере» анонсировала эта телекомпания публикацию ролика с шайбой Уилсона и передачей российского снайпера.

«У Овечкина 11 голов в 14 матчах, которые проходили в день Супербоула. Только Фил Эспозито в эти дни забил больше — 16 голов в 12 матчах», — отметил обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти.

«Вы издеваетесь?» Невероятная передача Овечкина затмила даже его фирменный гол Александр был в ударе и провёл сказочный матч, но «Вашингтон» разбазарил его усилия впустую.

«С таким количеством выбывших основных игроков, какое есть сейчас у «Вашингтона», Овечкин знал, что должен был быть на высоте в матче с «Флайерз». И он был хорош, в этот день, когда по телевизору все смотрели Супербоул. Овечкин дважды отличился сам и два раза отдавал прекрасные передачи. Это была первая четырёхочковая игра Ови с 30 ноября 2019 года, когда он сделал хет-трик в матче с «Детройтом». После возвращения из «списка коронавируса» Александр набрал 7 (4+3) очков в последних трёх матчах.

Благодаря такой великолепной индивидуальной игре Овечкин выглядел на 10 лет моложе. Хочется особо отметить момент, когда он «раздел» защитника «Филадельфии» Майерса и заставил забить Тома Уилсона хорошей передачей. Ови делал этот ход каждый матч, но это было в 2009 году. Как жаль, что большой день для Овечкина пропал даром — «Вашингтон» снова проиграл», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

«Телевизионный эксперт Кейт Джонс сказал, что Овечкин — настоящая машина. Но, как известно, русская машина никогда не ломается», — добавил его коллега Ян Оланд.

«Он снова повернул время вспять»

«Овечкин такой классный. Возможно, вы скажете, что я хотел бы, чтобы Картер Харт отразил бросок. Но нужно помнить, что бросал-то Алекс, чёрт его возьми, Овечкин. Он снова играет так, словно ему 22 года. Я знаю, что это воскресенье посвящено Супербоулу. Так что иди домой, хоккей, ты пьян», — отметил обозреватель The Athletic в Филадельфии Чарли О'Коннор.

«Овечкин сделал почти всё, что мог — он продолжает навёрстывать упущенное после того, как вышел на лёд после карантина. Это был суровый матч от 35-летнего форварда, который сделал всё, что мог, но не привёл свою команду к победе. У «Вашингтона» не хватало шестерых хоккеистов основного состава. Сам Овечкин сказал, что эта игра была лучшей для него за весь нынешний сезон», — констатировала Саманта Пелл из Washington Post.

«Если твоя клюшка летит к синей линии, тебя ждут тяжёлые времена», — прокомментировали передачу Овечкина на Уилсона в «твиттере» Spittin' Chiclets.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Овечкин и его партнёры по тройке — Уилсон и Бекстрём — сделали своё дело, но этого оказалось недостаточно. «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, страдая от травм ведущих игроков и протоколов ковида. Голкипер Витек Ванечек пропустил три и более голов в восьми из девяти последних стартов. Без сомнения, он попал в трудную ситуацию — это его первый опыт игры в НХЛ, его загруженность высока. С точки зрения общей глубины, вратарская игра была самым большим вопросом, и, похоже, у Лавиолетта нет чётких ответов на эту ситуацию. А Овечкин, забивший «старинный» гол «рейнджерам», снова повернул время вспять», — резюмировал обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир.