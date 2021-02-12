«Сделал движение Майкла Джексона». Вратарь Турко вспоминает издевательский гол Дацюка

Голкипер «Далласа» был первым, кто пропустил подобную шайбу от Волшебника. Но далеко не последним.

Павел Дацюк настолько крут, что один из его фирменных приёмов получил название «дацюковский финт». Он не раз проделывал этот трюк в НХЛ, и вратари ничего не могли с этим поделать. Первым от дацюковского финта пострадал голкипер «Далласа» Марти Турко ещё в 2003 году. В подкасте Dropping the Gloves он вспомнил, что чувствовал, когда пропускал легендарный гол.

«Лучший вор НХЛ!» Дацюк обдурил защитника и вратаря «Нэшвилла» — это было красиво Волшебник обокрал Романа Йози за воротами и послал шайбу в сетку, а Пекка Ринне смотрел в другую сторону.

«Я начинаю смещаться в правый угол, и тут он сделал движение Майкла Джексона»

«Я был первым, кто пропустил такой гол от него, до того момента никто ещё не знал об этом финте. Уже потом можно было посмотреть нарезки, проработать этот момент на тренировке буллитов. Мы смотрели нарезки «Детройта», Дацюк был одним из самых опасных игроков, одним из лучших, что я видел. У него такой быстрый бросок, ему даже не надо было много двигаться, он просто пулял с кистей», — начинает Турко.



Концовка третьего периода, «Детройт» рвёт «Даллас» на части, Турко пропустил уже пять шайб после 26 бросков. «В том отрезке сезона я играл, прямо скажем, плохо. И вот мы приезжаем на «Джо Луис Арену», где я вообще ещё ни разу не выигрывал. Перед игрой думал о том, что надо хорошо подвигаться, чтобы переварить пиццу и проголодаться к концу второго периода».



На последней минуте Бретт Халл делает длинную передачу из своей зоны на убегающего Дацюка, тот обманным движением заставляет Турко дёрнуться в одну сторону, сам скользит в другую, удерживая шайбу, словно на верёвочке, и забивает в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Он мчится на ворота, мне остаётся только надеяться, что он бросит в меня или промажет. Он сделал движение, которое и финтом-то сложно назвать. Я начинаю смещаться в правый угол, и тут он сделал движение Майкла Джексона. Я уже валялся на льду, когда он забивал, но посмотрите, он же положил шайбу прямо под перекладину! После просмотра повтора я даже особо не чувствовал себя опозоренным. Я и так плохо провёл последние 10 матчей, а теперь ещё и в «Детройте» в очередной раз проиграл, в голове была мысль: «Я убью этого парня».

«Нога перестала сгибаться вообще». Кем был и как уезжал в НХЛ Павел Дацюк Неудачная операция на ноге могла досрочно завершить его карьеру ещё до «Детройта».

«Идиоты, вы что, не смотрите нарезки? Быть первым не стыдно, но нельзя позволять повторять такое»

Турко стало легче, когда Дацюк начал терроризировать этим финтом других вратарей в НХЛ. Волшебник забил подобным образом Томашу Вокуну, Джошу Хардингу и Антти Ниеми, а единственным вратарём, кто справился с дацюковским финтом, был Майк Смит из «Аризоны». «Самое смешное, что он проделывал это снова и снова, например, Томаш Вокун огрёб от Дацюка на буллитах. А я думал: «Идиоты, вы что, не смотрите нарезки? Быть первым не так уж и стыдно, но вы-то куда смотрите, нельзя позволять повторять такое!».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Второго такого Дацюка не найдёшь. Ковыляет, одна нога короче другой, видишь его и думаешь: «Давай, попробуй со мной потягаться». А потом он выходил на лёд и превращался в Волшебника. Вспомнить только, как он обкрадывал соперников в средней зоне, когда никто не ожидал. Я обожал смотреть, как он играет! И могу смириться с тем, что со мной такое сделал он, а не какой-нибудь дровосек».