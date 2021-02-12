Мельничук — новый стартовый вратарь «Сан-Хосе»? Его конкурент играет просто ужасно

Тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер сказал, что задумался о смене голкипера, когда вратарь Мартин Джонс пропустил 3 шайбы после 6 бросков в матче с «Лос-Анджелесом». К третьему пропущенному голу секундомер успел отмерить только 12 минут первого периода, но матч для «Шаркс», по сути, уже был проигран. Джонс был заменён, но позже, когда до конца встречи оставалось около 10 минут, и к тому моменту он успел пропустить уже 6 голов. Ему на смену вышел Алексей Мельничук — 22-летний бывший страж ворот СКА и «Торпедо», которому таким образом удалось дебютировать в НХЛ. Но получить полноценный шанс в стане «акул» ему пока вряд ли удастся.

«Не нужно ходить на голове. Но ворота надо защищать как следует»

«Такая игра голкипера не соответствует стандартам «Сан-Хосе», да и собственным стандартам Джонса. Нужно было раньше выпускать Мельничука? Я думал об этом после третьего гола «Лос-Анджелеса». Оглядываясь назад, нужно было это делать», — признал Бугнер.



Если бы для замены был доступен Деван Дубник, то играл бы он, но Дубник получил травму нижней части тела и не сможет играть ещё как минимум неделю. Благодаря этому Мельничук смог дебютировать за основу «Сан-Хосе». «Травма Дубника не давала мне покоя», — признал наставник, но решиться на то, чтобы дать Мельничуку полноценный старт, не сумел.



Между тем Джонс, похоже, вернулся на ту же точку, где находился в прошлом сезоне относительно стабильности игры и надёжности действий. 5 побед в 8 матчах — не самый плохой показатель, но процент отражённых бросков 86,5% — третий с конца во всей лиге (среди 45 вратарей, сыгравших не менее 5 матчей в сезоне). «Я поговорил с Джонсом в первом перерыве, и он стал действовать чуть уверенней. Но пятый матч подряд он не может отразить 90% бросков. Мы дали ему шанс побороться за место в составе, когда травмирован Дубник, и мы не ожидаем, что Джонс будет ходить на голове. Но ворота нужно защищать как следует, особенно в начале матча», — заявил Бугнер.

Вратари «Сан-Хосе» в сезоне-2020/2021:

1. Мартин Джонс — 8 матчей (8 стартов), 5 побед, 86,5% отражённых бросков, 4,09 гола за матч.

2. Деван Дубник — 6 матчей (4 старта), 0 побед, 91,7% отражённых бросков, 2,71 гола за матч.

3. Алексей Мельничук — 1 матч (9 минут и 11 секунд на льду), 100% отражённых бросков (5 из 5).

«Дать Мельничуку шанс и отправить Джонса в АХЛ? Это может не сработать»

Увидим ли мы ещё одного российского голкипера в НХЛ в качестве стартёра? Всерьёз рассчитывать на это в ближайшее время не приходится — вряд ли в «Сан-Хосе» пойдут на то, чтобы рисковать с неопытным россиянином в воротах, даже учитывая аховую ситуацию на последнем рубеже. В ближайшую субботу, когда «акулы» будут играть против «Вегаса», в воротах снова появится Мартин Джонс, которому предстоит по-новому пройти прошлогодний путь. Это значит, что как только Деван Дубник вернётся в строй, его ждёт долгая серия стартов, а с Джонсом будет усиленно заниматься тренер вратарей Евгений Набоков.



Год назад, когда Бугнер только пришёл на пост главного тренера, он сделал аналогичный ход, предоставив большое количество игрового времени Аарону Деллу. Джонс же искал свою игру, работал на тренировках и постепенно вернул себе боевую форму. Контракт Джонса истекает нескоро — по действующему договору он будет получать $ 5,75 млн на протяжении ещё трёх лет, и при этом в контракте есть оговорка о невозможности обмена.



«Отправить Джонса в АХЛ, дать шанс Мельничуку, как потенциальному номеру один? Нет никакой гарантии, что это сработает, и на данный момент здесь нет простых решений», — считает обозреватель Mercury News Кёртис Пашелка.

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«Статистика Джонса просто ужасна, тренер не скрывает своего недовольства его игрой. Не исключено, что будущее Джонса в команде под серьёзной угрозой, особенно если Дубник вернётся и будет играть так, как играл до этого. А Джонс, у которого начался уже третий плохой сезон подряд, находится в одном-двух стартах от того, чтобы стать самым высокооплачиваемым игроком фарм-клуба, но это при том, что он уйдёт невостребованным с драфта отказов. Да, это смелый прогноз, но в этой ситуации можно будет положиться на Дубника, а второго номера будут играть Мельничук и чех Йозеф Коренарж. Ни один из двух этих молодых людей не может быть хуже Джонса, не так ли?» — возразил журналист The Athletic Кевин Курц.

Мельничуку вполне может помочь и общий курс «Шаркс», где явно есть тенденция на омоложение. Молодые игроки «акул» в нынешнем сезоне уже не выглядят бесполезными, как это было ранее. Уверенно действует в третьей паре обороны Николай Кныжов, неплохо выглядит левый крайний 22-летний американец Джон Леонард. А в случае, если «Сан-Хосе» не сможет обеспечить себе место в плей-офф, возможны специальные обмены для освобождения места в составе для молодых парней.



Плей-офф «акулам» светит мало — команда занимает предпоследнее место в своём дивизионе, хотя отставание от четвёртого места составляет четыре очка. Другое дело, что содержание игры у калифорнийцев пока явно не соответствует ожиданиям болельщиков. По разнице забитых (31) пропущенных голов (19) «Сан-Хосе» опережает лишь скромную «Оттаву», а в расписании у «Шаркс» впереди 8 матчей против очень крепкого «Вегаса» и шесть — против «Колорадо», который дважды обыграл «акул» в январе. Если учесть нестабильность вратарской игры, недостаточную результативность и упадок в игре Эрика Карлссона, то нынешний «Сан-Хосе» пока не в силах претендовать на попадание в кубковую зону.



«Мельничук — новый стартовый вратарь «Сан-Хосе»? Каким бы талантливым он ни был, пока что у Алексея нет того послужного списка, который позволял бы рассчитывать на старт в матче против «Вегаса». Посмотрим, возможно, это дело ближайшего будущего, но пока все ждут выздоровления Дубника», — резюмировал обозреватель San Jose Hockey Now Шен Пэнг.