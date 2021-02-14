После двух периодов наши проигрывали, но всё изменили шикарные индивидуальные действия Коваленко и Мисюля.

От драмы до разгрома! Россия забила чехам 5 шайб за период и досрочно выиграла Евротур

Перед третьим матчем на шведском этапе Евротура наставник россиян Игорь Ларионов решился на значительные изменения в составе. Из запаса были извлечены Семён Чистяков, Шакир Мухамадуллин, Герман Рубцов, на позиции, предполагающие большее игровое время, переместились Кирилл Кирсанов, Даниил Мисюль и Никита Чибриков, а место в воротах занял Ярослав Аскаров.

Стал известен состав сборной России на матч Евротура с Чехией, в воротах сыграет Аскаров

Поединок с чехами для нашей команды начался неплохо: удалось сразу же взять шайбу под контроль, что позволяло с хорошей периодичностью тревожить вратаря соперника Доминика Граховина. При этом Россия не мудрила против как всегда вязкой обороны соперника, упрощала игру в атаке и не брезговала набросами от синей линии. Один из таких на 8-й минуте первого периода превратился в гол Захара Бардакова, который добавил шайбу с пятака после броска Кирилла Кирсанова.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

У подопечных Ларионова игра в целом получалась, но где-то с середины периода чехи заметно активизировались, стали опасно тревожить Аскарова. Наш вратарь в одном из эпизодов здорово справился с выходом «1 в 0» Давида Томашека. Примерно с этого времени характер матча изменился: Чехия заиграла первым номером, Россия стала уповать на контратаки. В таком формате могли отличиться Павел Красковский и Иван Чехович, но Граховина справился, а на 17-й минуте чехи сравняли счёт. Михаэль Шпачек буквально запихал шайбу в ворота, от души обстучав щитки Аскарова, арбитры смотрели момент в повторе, но нарушения не нашли и гол засчитали. Странное решение, но мы помним, что правила ИИХФ отличаются от положений КХЛ, где такой гол не засчитали бы ни при каких обстоятельствах.

Кстати, после гола Шпачека призвал к ответу Николай Коваленко, и таким образом в матче возникла первая, но далеко не последняя потасовка.

1:1 после первого периода, учитывая бросковую активность чехов, казались неплохим исходом, а Ярослав Аскаров смотрелся великолепно. Во втором отрезке изменилось немногое: игра шла на встречных курсах, но чехи были чуть опаснее.

Важнейший момент, рисковавший стать ключевым, случился в середине встречи, когда сборная России осталась втроём — Пыленков и Зборовский с интервалом в несколько секунд схватили штрафы за грубость. Наши во главе с Аскаровым героически выстояли в двойном меньшинстве, но затем… умудрились пропустить две шайбы в равных составах! Сначала Якуб Флек объехал всю нашу зону, выкатился из-за ворот и внезапно для Аскарова пальнул из круга вбрасывания. Ярослав пропустил в ближний угол. А затем Лукаш Клок подобрал шайбу после выигранного партнёром вбрасывания и как рукой положил её точно в «девятку».

Сборная России явно была обескуражена таким развитием событий. Подопечные Ларионова не смогли быстро прийти в себя и вскоре после шайбы Клока могли пропустить ещё парочку голов. В обороне — проходной двор, да ещё и Аскаров начал чудить на дальних выходах из ворот. Но нашим парням где-то везло, где-то удавалось сохранять концентрацию, а чехи, при всём своём преимуществе, регулярно нарушали правила. Первое большинство России реализовать не удалось, а вот второй чешский штраф наши сумели конвертировать в свой второй гол. Помогла ошибка Граховины, который не накрыл шайбу и оказался вытянут за ворота, откуда Коваленко вернул шайбу на пятак Красковскому, и форвард «Локомотива» забил один из самых лёгких голов в своей карьере.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Во втором периоде хоккей по-прежнему шёл жёсткий, с обилием борьбы и стычек. Не раз возникало некое подобие драк, а самые крупные разборки случились под занавес отрезка. При отложенном штрафе наш нападающий бросил после свистка по пустым чешским воротам, чем вызвал ярость у Либора Шулака. В итоге вместе с чехом за грубость получил удаление Бардаков, а исходный штраф Чибрикова наши пережили без каких-либо проблем.

Впереди маячил третий отрезок, где подопечным Ларионова нужно было брать игру под свой контроль, и Россия вышла на этот период с правильным настроем. Наши включили скорости, отняли у чехов шайбу, много тревожили Граховину и сумели-таки сравнять счёт в этой драматичной встрече! Это Николай Коваленко после скидки Мисюля вылез на пятак и аккуратно завёз шайбу за ленточку.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

А затем ярославский защитник сам перевернул всё с ног на голову! Мисюль получил шайбу от Подколзина в центре площадки, зашёл в чужую зону и с левого фланга нанёс какой-то невероятный по точности бросок в ближний угол!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

4:3! После такой внезапной оплеухи чехи рассыпались, и складывавшийся очень тяжело поединок обернулся для России форменным разгромом противника. Пятый гол после шикарного форчекинга Бардакова забил Подколзин.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Шестую шайбу в пустые ворота (чехи рискнули за две с небольшим минуты до сирены) отправил Бутузов, а затем Бардаков подарил партнёру ещё один гол — отличился 17-летний Чибриков.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

На последней минуте чехи смогли чуть подсластить пилюлю (Томашек реализовал буллит), но итог остался прежним — уверенная победа сборной России. Наши парни продолжили победную поступь на Евротуре (девятая победа подряд!), обеспечив себе итоговый успех на этом турнире.