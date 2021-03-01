Овечкин идёт на 60-м месте в списке лучших снайперов сезона! Почему он стал мало забивать?

Почти год назад — 21 февраля 2020 года — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил свой 700-й гол в карьере. Сделал он это в своей 1 144-й игре в НХЛ, и стал вторым по скорости игроком, добравшимся до этой могучей отметки: Уэйну Гретцки для покорения данного рубежа потребовалось 886 матчей, а все остальные хоккеисты сделали это позднее россиянина. Более того, на отметке с 600 до 700 голов Овечкин и вовсе был рекордсменом всех времён по голевому темпу: этот отрезок он проскочил за 154 игры, в то время как Великому потребовалось на 15 матчей больше.

После этого по обе стороны океана стартовал новый вид спорта под названием «Предсказания, обойдёт ли Овечкин Уэйна Гретцки в итоговом списке снайперов». Делались расчёты, подводилась математическая база, назывались сезон и даже месяц, когда же Александр превзойдёт рекорд, который казался незыблемым. Правда, непременно делалось примечание в стиле: «Если он продолжит забивать не менее 35 голов за регулярный чемпионат».



Прошёл календарный год, за который случилось очень многое. А вот голевая копилка Овечкина пополнилась совсем на чуть-чуть: за эти 12 месяцев он сыграл только 25 матчей регулярки и забросил 13 шайб. Почему же Овечкин стал меньше забивать?

На 60-м месте в списке снайперов

В снайперской статистике регулярного чемпионата — 2020/2021 дела обстоят ещё хуже. Сезон за океаном длится уже почти 2 месяца, а Овечкин занимает неслыханную 60-ю строчку в списке лучших голеадоров лиги: в 17 матчах он забил 7 голов (2 — в большинстве). Во внутриклубном рейтинге «Вашингтона» Александр тоже не первый: на три гола больше забил его верный (в прошлом ) оруженосец Никлас Бекстрём, а сам Овечкин делит вторую строчку с Томом Уилсоном и Якубом Враной.



Поскольку «валовая» статистика в нынешнем коронавирусном сезоне может быть малоинформативной, то логичным будет посмотреть продуктивность игры Овечкина по количеству голов, забитых в среднем за игру. Здесь дело обстоит чуть веселее: капитан «столичных» оформляет по 0,41 шайбы за встречу, но всё равно это значительно меньше, чем показатели Мэттьюса (0,9), Макдэвида (0,61), или, например, Пастрняка (0,75), который тоже много пропустил. Проигрывает Овечкин и самому себе, если взять его голевой темп за всю карьеру (0,6 гола за матч).

Лучшие снайперы НХЛ в сезоне-2020/2021:



1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 18 голов,

2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 14,

3-4. Брок Бёзер («Ванкувер») и Тайлер Тоффоли («Монреаль») — 12,

5-10. Николай Элерс, Марк Шайфли (оба — «Виннипег»), Логан Кутюр («Сан-Хосе»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Дастин Браун («Лос-Анджелес») — 11,

...60. 1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 18 голов,2. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 14,3-4. Брок Бёзер («Ванкувер») и Тайлер Тоффоли («Монреаль») — 12,5-10. Николай Элерс, Марк Шайфли (оба — «Виннипег»), Логан Кутюр («Сан-Хосе»), Алекс Дебринкэт, Патрик Кейн (оба — «Чикаго»), Дастин Браун («Лос-Анджелес») — 11,...60. Александр Овечкин («Вашингтон») — 7.

6 вариантов тройки нападения за два неполных месяца

Первая причина снижения голевого темпа Овечкина заключается в постоянной смене партнёров. «Вашингтон» после прошлогодней неудачи в плей-офф возглавил новый главный тренер Питер Лавиолетт — его нельзя назвать апологетом закрытого хоккея, но в том, что Лавиолетт очень любит тасовать звенья, все легко убедились. Наставник без лишних сантиментов разбил предыдущие варианты связок Овечкина с центральными нападающими — Никласом Бекстрёмом и Евгением Кузнецовым, начав постоянную ротацию.



На последний матч против «Нью-Джерси» первая тройка «Вашингтона» вышла в составе Овечкин — Ларс Эллер — Конор Шири. До этого с «Питтсбургом» был использован вариант Овечкин — Кузнецов — Шири, ранее — Овечкин — Эллер — Уилсон. До этого практиковались и более привычные варианты (Овечкин — Бекстрём — Уилсон, Овечкин — Кузнецов — Оши), и экзотические (Овечкин — Оши — Паник во втором звене). Итого — как минимум 6 различных вариантов звена Овечкина было испробовано, не считая сиюминутных решений о заменах по ходу матчей.



Конечно, Лавиолетт осуществляет эти перемены не от лучшей жизни — травмы и беспощадная пандемия заставляют постоянно перекраивать состав, но и сам тренер явно не стесняется применять подобные меры.

Дисквалификация из-за нарушений «правила короны»

Причина вторая — наиболее очевидная. С российскими легионерами «столичных» случился образцово-показательный казус, и Овечкин был вынужден пропустить 4 матча из-за дисквалификации за нарушение правил безопасности во время пандемии.



«Пропустить четыре игры – это отстой. Никому не хочется быть дисквалифицированным. Никому не хочется ставить себя в такое положение. Но все закончилось, поэтому я извлеку урок и буду двигаться дальше. Я чувствую себя отдохнувшим и готовым к работе. Безусловно, меня некоторое время не было на льду, но я работал в тренажерном зале», — говорил Александр 30 января, когда ему разрешили вернуться.



В 13 последовавших матчах он забил 6 голов. Вроде бы показатель не такой плохой, но голевой дубль был лишь один (7 февраля с «Филадельфией»), а внутри этого месяца у него был отрезок из четырёх матчей без заброшенных шайб.

Шикарный бросок Овечкина! Вонзил шайбу в сетку и догнал легенду НХЛ по голам на выезде Мучения закончились? До этого у капитана «Вашингтона» был один гол в восьми играх.

Овечкина заездили

Причина третья — Александр в некоторых матчах получает избыток игрового времени, что в условиях напряжённого календаря мешает сесть на голевую волну. В 7 матчах нынешнего сезона Лавиолетт давал своему капитану более 22 минут за матч. Рекордом стала игра 7 февраля против «Рейнджерс», когда Овечкин отыграл более 27 минут, что стало для него личным рекордом за 10 последних лет. «Синерубашечникам» ему удалось забить, а в интервью он отверг все предположения об усталости и говорил, что чувствовал себя свежим, но рассказать журналистам иное он просто не имел права.

Овечкина использовали как наживку. Партнёры не отдали ему шайбу при выходе «3 в 1» «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси» и вырвался в лидеры Восточного дивизиона.

Овечкину не везёт

Причина четвёртая — отсутствие фарта. До последнего матча против «Дэвилз» Александр забил только один гол в восьми матчах, и эта «холодная» серия заметно его нервировала, провоцируя попадания в штанги и обидные промахи. «Удача была не на моей стороне, но, наконец-то, было приятно снова её обрести. Надеюсь, что дальше будет только лучше», — сказал Овечкин в телевизионном комментарии в перерыве встречи с «Нью-Джерси».

Овечкин отрабатывает в обороне, а забивают другие

Наконец, пятый резон нынешнего голевого спада Александра — это удивительный снайперский всплеск в игре главного диспетчера команды Никласа Бекстрёма и заметное желание капитана «Вашингтона» помогать обороне. Швед уже забил 10 голов, чему был прилично удивлён и сам.



«Я не знаю, что происходит. Я просто стараюсь играть по системе, помогаю команде тем, чем могу. Мне везёт», — сказал Бекстрём, который в 61 матче прошлого сезона забросил 12 шайб. «Да он настоящая голевая машина! В матче с «Нью-Джерси» он в третьем периоде попал в штангу, мог забить второй гол. Он невероятный распасовщик, но и бросок у него отличный», — объяснил ситуацию сам Овечкин.

Овечкин перестал быть снайпером? Теперь он раздаёт передачи и отрабатывает в обороне У Бекстрёма на три шайбы больше, чем у Овечкина.

Александр в нынешнем сезоне был отмечен в нескольких эпизодах, когда он самоотверженно действовал в собственной зоне. Не так давно он заблокировал выстрел защитника «Питтсбурга» Криса Летанга, из-за чего пропустил тренировку. В матче против «Нью-Джерси» он ногой заблокировал щелчок Сами Ватанена с близкого расстояния и был вынужден на некоторое время покинуть лёд.



Напоследок стоит напомнить — разговоры о том, что Овечкин не тот и прежним не станет, мы уже слышали. В сезонах-2010/2011 и 2012/2013 Александр едва преодолевал отметку в 30 шайб за регулярный чемпионат, и тогда многие делали прогнозы, что клюшка Овечкина уже никогда не будет такой горячей. Но затем последовали три подряд чемпионата с голевым «полтинником», поэтому нынешние слёзы также явно преждевременны.