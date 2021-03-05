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Первый раунд Кубка Гагарина, плей-офф КХЛ сезона-2020/2021, результаты, 05.03.2021

ЦСКА – «Спартак» – 5:1
Павел Панышев
«Спартак» громят, «Йокерит» готов к отпуску. Что творится в плей-офф КХЛ
Знарок установил рекорд, но снова проиграл, Скабелка уверен в себе, а «Ак Барс» не оставил шансов «Торпедо».
Хоккей / КХЛ 0
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В Континентальной лиге состоялись очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах и о событиях вокруг них. Скучно снова не было, а серия «Салавата Юлаева» с «Трактором» продолжает оставаться главным украшением плей-офф.

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Западная конференция

ЦСКА – «Спартак» – 5:1
Счёт в серии: 2-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Спартак
Москва
1:0 Локтионов (Робинсон, Лайпсик) – 22:33' (5x4)   1:1 Вишневский (Лехтеря, Широков) – 36:25' (5x4)   2:1 Дальбек (Телегин, Светлаков) – 38:11' (5x5)   3:1 Шалунов (Окулов, Мамин) – 43:48' (5x5)   4:1 Лайпсик (Попов) – 50:01' (5x5)   5:1 Мамин (Окулов, Сергеев) – 59:32' (5x5)

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок установил новый рекорд для тренеров по количеству матчей в плей-офф КХЛ. В активе тренера «Спартака» теперь 118 матчей в плей-офф. По этому показателю специалист обошёл Зинэтулу Билялетдинова. Серия с ЦСКА у нынешнего подопечного «Спартака» получается трудной. А разве можно было ожидать чего-то другого?

Если в первой встрече красно-белые не пропустили в основное время и проиграли лишь в овертайме, то во второй игре преимущество соперника было более значительным. Снова отличился Шалунов, выход один на один реализовал Лайпсик, а точку в матче поставил Мамин, с неудобной руки переигравший несчастного Гудачека. В концовке молодой защитник спартаковцев Соколов едва не развязал драку, но судьи быстро угомонили нарушителя спокойствия. У тренерского штаба «Спартака» много пищи для размышлений, а ЦСКА ожидаемо уходит в отрыв.

«Локомотив» – «Йокерит» – 5:0
Счёт в серии: 2-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
5 : 0
Йокерит
Хельсинки
1:0 Петерссон (Охтамаа, Ткачёв) – 15:22' (5x5)   2:0 Петерссон (Ткачёв, Рафиков) – 33:15' (5x5)   3:0 Ткачёв (Коршков) – 40:59' (5x5)   4:0 Ткачёв (Петерссон, Коршков) – 46:48' (5x5)   5:0 Пулккинен (Каюмов) – 50:07' (5x5)

Непонятно, для чего «Йокерит» вообще выходил в плей-офф с такой безобразной игрой. За два матча команда Лаури Марьямяки не забросила в ворота «Локомотива» ни одной шайбы, перегнав по этому негативному показателю даже «Спартак», который единожды всё же отличился.

Отчётную игру для ярославцев сделали оформившие дубли Петерссон и Ткачёв. У Владимира и вовсе четыре балла за результативность, так как, помимо голов, форвард удачно отдавал передачи на партнёров. У Андре – три. Отметим отыгравшего на ноль голкипера хозяев Эдди Паскуале, отразившего в общей сумме 23 броска. Не бог весть какой показатель, но это уже проблемы «Йокерита». Пока команда Андрея Скабелки чувствует себя очень уверенно и комфортно. Учитывая тот факт, что следующие матчи тоже пройдут в Ярославле, можно с большой долей уверенности предположить, что эта серия не затянется.

Восточная конференция

«Салават Юлаев» – «Трактор» – 3:2 (ОТ)
Счёт в серии: 1-1

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Пилут, Гика) – 11:52' (5x4)   1:1 Хартикайнен (Кадейкин) – 28:50' (5x4)   2:1 Картаев (Башкиров) – 32:33' (5x5)   2:2 Бэйлен (Гика, Кравцов) – 56:50' (5x5)   3:2 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 73:21' (5x5)

После поражения в первой встрече «Салавату Юлаеву» было необходимо выигрывать второй домашний матч. Однако ещё в первом периоде Кравцов в большинстве удачно сыграл на чужом пятаке и подправил шайбу в ворота Метсолы. После перерыва «Салават» было не узнать: мощь, напористость отменная физическая готовность. В свою очередь гости не выдерживали давления в соперника, в результате чего остались втроём против пятерых юлаевцев. Правда, почти что-то сразу правила нарушил Гранлунд, но это «Салавату» не помешало. Сперва забил Кадейкин, но его гол отменили после просмотра. Вердикт судей: умышленная игра ногой.

Тут же первую шайбу в нынешнем плей-офф хлёстким броском забросил Хартикайнен, которому помог рикошет от соперника. А затем снова напомнил о себе форвард низших звеньев Картаев, забивший во второй игре кряду. С его кистевым броском Федотов тоже не справился. 34-9 по броскам и 15-5 по броскам в створ. Тотальное преимущество Уфы во второй двадцатиминутке. При этом хозяева заблокировали всего два броска, а гости целых 15.

В третьем периоде вездесущий Бэйлен при помощи добивания перевёл игру в овертайм, где всё решил гениальный пас Гранлунда на Хартикайнена. В результате лидер атак «Салавата» оформил дубль и принёс своей команде важнейшую победу.

«Салавату» тяжело, но он не сдаётся! Победу Уфе принесла шикарная комбинация в овертайме
Гранлунд одним пасом «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен сравнял счёт в серии.

«Ак Барс» – «Торпедо» – 4:1
Счёт в серии: 2-0

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 марта 2021, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Тихонов (Кормье, Лямкин) – 04:07' (5x5)   2:0 Да Коста (Тихонов) – 06:57' (5x5)   3:0 Кормье (Песонен, Журавлёв) – 18:27' (5x5)   4:0 Журавлёв (Песонен, Петров) – 37:21' (5x5)   4:1 Чехович (Марин) – 57:06' (5x5)

У «Торпедо» был реальный шанс зацепить первый матч у «Ак Барса», а вот во втором на льду полностью доминировал победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Сильный матч провели Виктор Тихонов (1+1) и Патрис Кормье (1+1), порадовал и молодой защитник Даниил Журавлёв (1+1). У «Торпедо» привычно старались Жафяров и Чехович, но на одной этой связке такие клубы, как «Ак Барс», не пройти. Думается, что это прекрасно понимает и главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски, продливший контракт перед стартом плей-офф. Но один матч в Нижнем Новгороде торпедовцы всё же могут зацепить. На большее не хватит ни сил, ни исполнительского мастерства. Уж больно силён казанский клуб.

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