«Спартак» громят, «Йокерит» готов к отпуску. Что творится в плей-офф КХЛ

В Континентальной лиге состоялись очередные матчи стартового раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Рассказываем о самом главном в сыгранных встречах и о событиях вокруг них. Скучно снова не было, а серия «Салавата Юлаева» с «Трактором» продолжает оставаться главным украшением плей-офф.

Судья потерял сознание, «Автомобилисту» не засчитали два гола! Что творится в плей-офф КХЛ Сенсация от «Северстали», непростой матч СКА и волнительная игра в Балашихе.

Западная конференция

ЦСКА – «Спартак» – 5:1

Счёт в серии: 2-0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок установил новый рекорд для тренеров по количеству матчей в плей-офф КХЛ. В активе тренера «Спартака» теперь 118 матчей в плей-офф. По этому показателю специалист обошёл Зинэтулу Билялетдинова. Серия с ЦСКА у нынешнего подопечного «Спартака» получается трудной. А разве можно было ожидать чего-то другого?



Если в первой встрече красно-белые не пропустили в основное время и проиграли лишь в овертайме, то во второй игре преимущество соперника было более значительным. Снова отличился Шалунов, выход один на один реализовал Лайпсик, а точку в матче поставил Мамин, с неудобной руки переигравший несчастного Гудачека. В концовке молодой защитник спартаковцев Соколов едва не развязал драку, но судьи быстро угомонили нарушителя спокойствия. У тренерского штаба «Спартака» много пищи для размышлений, а ЦСКА ожидаемо уходит в отрыв.



«Локомотив» – «Йокерит» – 5:0

Счёт в серии: 2-0

Непонятно, для чего «Йокерит» вообще выходил в плей-офф с такой безобразной игрой. За два матча команда Лаури Марьямяки не забросила в ворота «Локомотива» ни одной шайбы, перегнав по этому негативному показателю даже «Спартак», который единожды всё же отличился.



Отчётную игру для ярославцев сделали оформившие дубли Петерссон и Ткачёв. У Владимира и вовсе четыре балла за результативность, так как, помимо голов, форвард удачно отдавал передачи на партнёров. У Андре – три. Отметим отыгравшего на ноль голкипера хозяев Эдди Паскуале, отразившего в общей сумме 23 броска. Не бог весть какой показатель, но это уже проблемы «Йокерита». Пока команда Андрея Скабелки чувствует себя очень уверенно и комфортно. Учитывая тот факт, что следующие матчи тоже пройдут в Ярославле, можно с большой долей уверенности предположить, что эта серия не затянется.

Восточная конференция

«Салават Юлаев» – «Трактор» – 3:2 (ОТ)

Счёт в серии: 1-1

После поражения в первой встрече «Салавату Юлаеву» было необходимо выигрывать второй домашний матч. Однако ещё в первом периоде Кравцов в большинстве удачно сыграл на чужом пятаке и подправил шайбу в ворота Метсолы. После перерыва «Салават» было не узнать: мощь, напористость отменная физическая готовность. В свою очередь гости не выдерживали давления в соперника, в результате чего остались втроём против пятерых юлаевцев. Правда, почти что-то сразу правила нарушил Гранлунд, но это «Салавату» не помешало. Сперва забил Кадейкин, но его гол отменили после просмотра. Вердикт судей: умышленная игра ногой.

Тут же первую шайбу в нынешнем плей-офф хлёстким броском забросил Хартикайнен, которому помог рикошет от соперника. А затем снова напомнил о себе форвард низших звеньев Картаев, забивший во второй игре кряду. С его кистевым броском Федотов тоже не справился. 34-9 по броскам и 15-5 по броскам в створ. Тотальное преимущество Уфы во второй двадцатиминутке. При этом хозяева заблокировали всего два броска, а гости целых 15.



В третьем периоде вездесущий Бэйлен при помощи добивания перевёл игру в овертайм, где всё решил гениальный пас Гранлунда на Хартикайнена. В результате лидер атак «Салавата» оформил дубль и принёс своей команде важнейшую победу.

«Салавату» тяжело, но он не сдаётся! Победу Уфе принесла шикарная комбинация в овертайме Гранлунд одним пасом «разрезал» всю оборону «Трактора», а Хартикайнен сравнял счёт в серии.

«Ак Барс» – «Торпедо» – 4:1

Счёт в серии: 2-0

У «Торпедо» был реальный шанс зацепить первый матч у «Ак Барса», а вот во втором на льду полностью доминировал победитель Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Сильный матч провели Виктор Тихонов (1+1) и Патрис Кормье (1+1), порадовал и молодой защитник Даниил Журавлёв (1+1). У «Торпедо» привычно старались Жафяров и Чехович, но на одной этой связке такие клубы, как «Ак Барс», не пройти. Думается, что это прекрасно понимает и главный тренер нижегородцев Дэвид Немировски, продливший контракт перед стартом плей-офф. Но один матч в Нижнем Новгороде торпедовцы всё же могут зацепить. На большее не хватит ни сил, ни исполнительского мастерства. Уж больно силён казанский клуб.