Капризов организовал крутой гол для партнёра! Объехал ворота и выдал пас на пятак

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов – главный претендент на «Колдер Трофи» по итогам нынешнего сезона НХЛ. Его конкурентами могут стать Игорь Шестёркин, Тим Штюцле, Илья Сорокин, Филипп Курашёв и Пьюс Сутер, но сейчас Кирилл откровенно сильнее всех перечисленных.

Статистика Кирилла Капризова в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021



Чего стоит только прошлая игра бывшего форварда ЦСКА. Её «дикари» тоже проводили с «койотами», а российский хоккеист оформил своей первый в североамериканской карьере хет-трик (на это Капризову понадобилось 13 минут 24 секунды), заставив болельщиков и специалистов восторгаться своим мастерством. Кирилл заслуженно стал первой звездой дня в НХЛ.



«Капризов нас уже не удивляет, верно? Уверен, что вы не удивлены. В каждой игре он показывает что-то интересное. Это по-настоящему особенный хоккеист. Думаю, нам придётся привыкать к этим вещам», – заявил главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон после игры.

Капризов неудержим на старте карьеры в НХЛ! Но его дебют не круче, чем был у Панарина Хлебушек не был главной звездой в своём клубе, но приносил ему не меньше пользы, чем Долларовый Кирилл «Миннесоте».

Похвалил своего одноклубника и капитан «Уайлд» Джаред Сперджен. «Он каждый день усердно работает. Первым приходит на каток, последним уходит. Очень радостно и приятно видеть, как Капризов старается. Он отлично контролирует шайбу, здорово бросает, гоняет на скоростях. Не жадничает, всегда отдаст пас. Классный форвард!», – поделился эмоциями защитник.



Приятно, что Кирилл быстро стал своим за океаном и моментально влился в коллектив «Миннесоты», но впереди у нападающего длинный путь и большая работа над собой. Главное, не подхватить звёздную болезнь, как это порой бывает с новичками лиги. Зная Кирилла не приходится сомневаться в том, что он продолжит совершенствоваться.



Сегодня «Миннесоте» предстояло провести второй за два дня домашний матч с «Аризоной». Капризов вышел в первом звене своей команды в одной тройке с Виктором Раском и Матсом Цуккарелло. В составе «Аризоны» в составе появился российский защитник Илья Любушкин.

Капризова сходу удалили на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой, но в большинстве гости ничего толкового не создали. Спецбригады у команды Рика Токкета выглядят слабо.



Однако «Койотс» всё равно открыли счёт в матче. Дамба и Бродин ошиблись перед своими воротами, Кессел её подхватил и с кистей пробил Кэма Тальбо. В ответной атаке Капризов отдавал зрячий пас на партнёра, но сравнять счёт у «Миннесоты» не получилось.

Вообще же первое звено выглядело прилично, Кирилл отлично гармонировал с Раском и Цуккарелло. Оставалось только набрать очки, а вот с этим в первые 20 минут встречи как раз были проблемы.



Во втором периоде хозяева сравняли счёт. Капризов, получая удовольствие от игры, объехал ворота Раанты, отдав на Цуккарелло. Норвежец отличиться не смог, зато ту как тут на добивании оказался центр первого звена Раск. В результате результативный балл на Кирилла всё рано записали.

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Для российского нападающего эта голевая передача стала 14-й в нынешнем сезоне. В активе 23-летнего Капризова теперь 24 (10+14) очка в 26 матчах, что является лучшим результатом регулярки среди россиян.



На второй перерыв команды ушли при ничейном счёте 1:1, а в третьей двадцатиминутке роскошный пас на Бонино отдал Фиала. Ник выскочил один на один с Раантой и с кистей бросил точно под перекладину. Тут же мог забивать Капризов, но финский вратарь спас «Аризону» от третьего гола.



«Аризона» начала сыпаться, в результате чего Дамба в большинстве нашёл передачей Фиалу, выведя партнёра на пустые ворота. Кевину оставалось просто подставить клюшку и переправить шайбу в пустые ворота. В концовке периода Цуккарелло отпасовал на Капризова, Кирилл бросал в противоход Раанте, но голкипер успел среагировать. Мог Кирилл забить и в пустые ворота, но при выходе вдвоём на одного защитника россиянин зачем-то отдавал пас на партнёра, получил ответную передачу, однако она оказалась неудобной. Четвёртый гол «Миннесоты» всё же случился. Правда, его записали на Эрикссона Эка. 4:1 – «дикари» снова сильнее. Порадуемся за Кирилла Капризова, который провёл очередной достойный матч.