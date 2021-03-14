Хлебушек не был главной звездой в своём клубе, но приносил ему не меньше пользы, чем Долларовый Кирилл «Миннесоте».

Капризов неудержим на старте карьеры в НХЛ! Но его дебют не круче, чем был у Панарина

Кирилл Капризов неудержим в своём дебютном сезоне в НХЛ О воспитаннике новокузнецкого хоккея без умолку говорят, без устали пишут и всячески раскручивают новую для Северной Америки фамилию. Капризов — лучший бомбардир и один из лучших снайперов «Миннесоты», он лидирует по количеству очков среди новичков сезона, у него уже есть первый хет-трик в НХЛ и даже прозвище — «Долларовый Кирилл». Он очаровывает публику не только своей игрой, но и открытой, приветливой манерой поведения, и благодаря ему по обе стороны океана взлетел зрительский интерес к «дикарям».

Первый хет-трик Капризова в НХЛ! Крутил соперников и забил голы-близнецы супербросками! «Миннесота» ждала Кирилла 6 лет, и теперь награждена за своё терпение.

Наверняка многие помнят, что шесть лет назад, в сезоне-2015/2016 НХЛ при схожих обстоятельствах с первого раза покорил ещё один русский форвард — Артемий Панарин. У дебюта Хлебушка и Капризова в лучшей лиге мира немало общего, и мы решили сравнить этих нападающих на стартовом этапе их карьеры НХЛ.

Оба созрели в России, выиграли Кубок Гагарина и только потом уехали

Панарин и Капризов — идеальные примеры для ФХР, которые федерация может использовать, отговаривая молодых российских талантов убегать за океан как можно раньше. И Артемий, и Кирилл полностью сформировались, как хоккеисты, на родине, посверкали в молодёжной сборной, в роли ведущих игроков своих клубов выиграли по Кубку Гагарина, и только в 23 года уехали покорять Америку. Панарин взял чашку со СКА и через пару месяцев оказался в «Чикаго» (2015 год), Капризов помог выиграть главный российский трофей ЦСКА, отыграл ещё год по контракту с «армейцами» и отправился в «Миннесоту».

Разница заключается в том, что Капризов был задрафтован «дикарями» (2015 год, 5 раунд) и те выхаживали его с тех самых, как Кирилл начал прогрессировать в России, а вот Панарин на международной ярмарке хоккейных талантов не выбирался. «Блэкхоукс» вытянули счастливый билет, заключив контракт новичка с коркинским талантом.

Панарин обманул всю защиту одним пасом! В «Рейнджерс» очень скучали по «любимому товарищу» Артемий не стал главным героем победы над «Бостоном», но его возвращение высоко оценили в команде.

О Панарине говорили осторожно, Капризова сразу стали превозносить…

И всё же Панарин и Капризов перед отъездом в НХЛ находились в разном статусе. Кирилл уехал в «Миннесоту», став лучшим русским игроком в КХЛ на протяжении нескольких сезонов и выиграв золото Олимпиады. Ни в России, ни в Америке никто не сомневался, что Капризов отправляется в стан «Уайлд», чтобы стать главной звездой франшизы. «Очень рады официально подписать контракт и приветствовать Кирилла в нашей организации. Он превосходил все ожидания с тех пор, как был задрафтован в 2015 году. Кирилл — умный и динамичный форвард, лучший снайпер КХЛ в двух последних сезонах. С нетерпением ждём его в составе в начале следующего сезона», — говорил генменеджер «Миннесоты» Билл Герин после того, как контракт с Капризовым был подписан официально.

«Этот мальчик может играть!» В НХЛ восхищаются Капризовым, он готов стать звездой Долгожданный дебют Кирилла в НХЛ состоится уже скоро — все в предвкушении появления новой звезды.

Что касается Панарина, то в 2015 году он, по большому счёту, был котом в мешке. Да, Артемий только что выиграл Кубок Гагарина, став лучшим бомбардиром СКА в чемпионате, но это был его лишь первый большой сезон. Плюс за ним не так внимательно следили скауты, ведь Панарин никогда не был задрафтован. Поэтому перспективы Артемия оценивали очень осторожно. Кто-то, конечно, полагал, что в «Чикаго» он пойдёт по стопам Патрика Кейна. Но вот, например, Алексей Жамнов имел мнение, что Панарину будет тяжело пробиться в основной состав, да и генеральный менеджер «Блэкхоукс» Стэн Боумэн призывал не торопиться с громкими словами.

«Мы в «Чикаго» стараемся быть осторожнее в своих ожиданиях от Панарина. Для него всё будет новым: страна, язык, менталитет.

Тем, кто чересчур торопит события, я всегда говорю: представьте, что вы приехали в Россию, и от вас ждут, что вы мгновенно акклиматизируетесь и начнёте демонстрировать уровень суперзвезды. Ему придётся ко многому привыкать, но у Панарина выдающиеся способности и способен он на многое», — отмечал Боумэн.

Но оба вынесли дверь в НХЛ с ноги

Риторика в отношении российских форвардов была разная, но стартовали они оба великолепно. И в игровом, и в медийном плане Панарин и Капризов, образно говоря, вынесли дверь в НХЛ с ноги, влюбив в свою игру и в своё поведение американскую публику.

Панарин в «Чикаго» сходу попал в звено с главной звездой клуба Патриком Кейном и Артёмом Анисимовым. Капризов, как и ожидалось, сам стал ведущим хедлайнером «Миннесоты», получив в партнёры Виктора Раска и Матса Цуккарелло.

Оба россиянина забили первый гол в НХЛ в первом же матче. 8 октября 2015 года Панарин забросил шайбу в ворота Хенрика Лундквиста.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

15 января 2021 года Капризов в овертайме переиграл Джонатана Куика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но в целом дебют Капризова, конечно, получился ярче. Мало того, что Кирилл забил победный гол, так он к нему ещё и добавил две голевые передачи в том поединке. Да и в дальнейшем на стартовом этапе первого сезона Кирилл выглядел эффектнее, чем Панарин. Он выдумывал изящные передачи, пробовал забивать броском из-под ноги, а североамериканская пресса всё это подхватывала и смаковала, не жалея эпитетов. Но это понятно — Капризов сейчас главная звезда «Миннесоты».

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Панарин же в «Чикаго» хоть и оправдывал все авансы, но оставался в тени ещё пикового Кейна. Однажды он стал звездой дня в НХЛ, но до главной звезды недели в первый месяц не дотянул. Капризов же пробил это достижение в первые же семь дней нового чемпионата.

Кирилл начал ярче, чем Артемий, но статистика у обоих форвардов на отрезке в 25 матчей — абсолютно одинаковая. И если бы не хет-трик Капризова в ворота «Аризоны» в последнем матче, то у Панарина цифры были бы даже круче.

Сравнительная статистика Панарина и Капризова на отрезке в 25 первых матчей в НХЛ

Панарин Капризов Клуб «Чикаго Блэкхоукс» «Миннесота Уайлд» Очки 23 23 Голы 7 10 Победные голы 1 2 Передачи 16 13 Среднее время на льду 18:31 18:22 Штрафные минуты 4 6

Кстати, свой дебютный «трюк со шляпой» Панарин в первом сезоне всё же провернул. В своей 59-й игре в НХЛ Артемий принёс «Чикаго» гостевую победу над «Рейнджерс».

Панарин и Капризов — разные хоккеисты. С разной манерой игры, с разным способом катания, даже с разным хватом. Но оба — большие таланты, умеющие делать на площадке всё: забивать, отдавать, показывать хоккейное искусство и создавать разницу для своей команды. Роднит форвардов и тот факт, что оба в первый же сезон в НХЛ вписались в североамериканскую культуру, получив забавные прозвища — Хлебушек и Долларовый Кирилл.

Панарин, начав за здравие, продолжил в том же духе. Завоевал «Колдер Трофи», затем продолжил прогрессировать, после обмена из «Чикаго» показал себя самодостаточным топ-игроком в «Коламбусе» и в результате заслужил гигантский контракт с «Рейнджерс», где пока ни разу не разочаровал.

Капризова, по всем прогнозам, ждёт не менее головокружительная карьера. Ему уже пророчат статус звезды «Миннесоты» на долгие годы и только гадают, где находится его потолок.

«Предел Капризова – только небо». Интервью с американским экспертом по НХЛ и «Миннесоте» Обозреватель The Athletic Майкл Руссо считает, что уже летом «дикарям» нужно переподписать контракт с российским форвардом.

Желаем Кириллу только удачи, как можно скорого признания заслуг и, конечно, множества индивидуальных и командных трофеев. Надеемся только, что даже после подписания первого большого контракта Капризов продолжит думать только о хоккее. У Панарина, увы, это не получилось.

