«Сорокин в полном порядке!». Российский голкипер привёл «Айлендерс» к девятой победе кряду

Гусев вышел из запаса и реализовал буллит, но это не лишило Сорокина куража.

«Нью-Йорк Айлендерс» продолжает приятно удивлять своих болельщиков, хотя команду, которую возглавляет Барри Тротц, нужно было воспринимать всерьёз абсолютно всем. Обыграв в гостях «Нью-Джерси», «островитяне» добыли девятую победу подряд и увеличили свою результативную серию до 12 матчей (11 побед, 1 поражение вне основного времени). Не последнюю роль в этом сыграл голкипер Илья Сорокин, который отразил 29 бросков хоккеистов «Дэвилз».

Сорокина пока никак нельзя назвать первым номером «островитян», но российский голкипер постепенно обретает должную уверенность. За две недели, прошедших в марте, Сорокин получил четыре старта, в которых неизменно побеждал, и лишь один раз пропустил более двух голов за игру. В матче с «Нью-Джерси» Илья снова был на высоте: совершил 29 сейвов и здорово действовал в серии буллитов, которая затянулась до 8 бросков.

В конце второго периода Сорокина пробил новичок «Дэвилз» Егор Шарангович, чей гол перевёл встречу сначала в овертайм, а затем и серию штрафных бросков. Для белорусского новобранца это был пятый гол в сезоне и второй в четырёх последних играх.

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Когда дело дошло до буллитов, то Сорокина в первой же попытке пробил Никита Гусев, который появился в составе после трёхматчевого пребывания в запасе. Гусев сыграл лишь 10 минут, отметившись тремя бросками в створ и показателем полезности «-1», но его реализованный штрафной бросок не принёс победу «Дэвилз». От поражения в основной серии «островитян» спас Энтони Бовилье, забивший в последней, шестой попытке, а в дополнительном раунде удача улыбнулась Оливеру Вальстрёму.

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Впрочем, до буллитов дело вполне могло и не дойти. На 27-й секунде овертайма защитник «Нью-Джерси» Пи Кей Суббан забил гол мощным броском из левого круга вбрасывания, но шайба была отменена, после того как Тротц успешно взял тренерский просмотр на положение вне игры.

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«Это был душераздирающий момент, я сочувствую своим игрокам. Мы сражались до конца, а такие поражения не могут не быть болезненными», — признал главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф. «Все уже думали, что игра окончена, но наша видеобригада сказала, что это почти наверняка был офсайд. Это вдохнуло в нас жизнь, после этого мы удачно отработали в меньшинстве и смогли добыть победу в серии буллитов. Сорокин сыграл здорово, сделал несколько важнейших сейвов, а когда начались штрафные броски, то не потерял куража после гола Гусева», — сказал центрфорвард «Айлендерс» Брок Нельсон.



Сорокин впервые в заокеанской карьере выиграл серию штрафных бросков и заслужил признание от одноклубников. «После того, как забил Гусев, я сразу подумал, что Сорокин выстоит. Конечно, Бовилье забил буллит огромной важности, спас нас от поражения. Эту победу нельзя назвать красивой, но два очка мы получили. В овертайме мы великолепно сыграли в меньшинстве, а Илья дал нам шанс добраться до буллитов. Да, Сорокин в полном порядке, с ним нет никаких проблем», — сказал Барри Тротц, чья команда сохраняет единоличное лидерство в Восточном дивизионе.