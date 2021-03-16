У Панарина три очка за 7 минут! Раздавал и забивал, но потом грубо ошибся в овертайме

Несколько дней назад Артемий Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после почти месячного отсутствия и помог своей команде в отличном стиле обыграть в гостях «Бостон». Хлебушек не стал первой звездой матча, но, по признанию партнёров и тренера «синерубашечников», он придал новый импульс клубу из Нью-Йорка.

Панарин обманул всю защиту одним пасом! В «Рейнджерс» очень скучали по «любимому товарищу» Артемий не стал главным героем победы над «Бостоном», но его возвращение высоко оценили в команде.

После той встречи «Рейнджерс» вернулись домой и в следующем матче принимали на своей площадке «Филадельфию». И в этот вечер Панарин уже никому не отдал лавры главного героя поединка в составе своей команды! Впрочем, не только героя. Но обо всём по порядку.



Игра началась для хозяев обескураживающе: на 4-й минуте Джеймс ван Римсдайк открыл счёт, а через 78 секунд Иван Проворов сделал счёт 0:2. Российский защитник «Флайерз» после выигранного вбрасывания прицельным кистевым пробил Кейта Кинкейда, забросив свою четвёртую шайбу в сезоне.

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«Рейнджерс» не сразу пришли в себя после такого старта матча, но больше не пропустили, а в середине игры наступило время Панарина. Артемий за каких-то семь минут набрал три очка и помог «синерубашечникам» перевернуть ход поединка.

Сначала Хлебушек забил сам. Цели достиг его классный выстрел с ходу из «офиса Овечкина».

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Затем россиянин улетел в контратаку вместе с Колином Блэквеллом (шикарный первый пас выполнил Брендан Смит) и отдал точно под голевой бросок американскому форварду.

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А после этого Панарин поучаствовал ещё и в красивой шайбе за авторством Жюльена Готье, начав голевую атаку в своей зоне.

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Камбэк у «Рейнджерс» получился знатным, но «Филадельфию» он не впечатлил — через три минуты после гола Готье Джоэль Фараби сравнял счёт в большинстве. В третьем периоде хозяева снова вышли вперёд, и снова «Филадельфия», разыграв лишнего, уравняла цифры на кубе арены. Изящную комбинацию в этом эпизоде придумали Якуб Ворачек и Клод Жиру, а Иван Проворов получил результативный балл за вторую передачу.

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4:4 в основное время, а развязка игры наступила в овертайме. На 4-й минуте дополнительного времени Артемий Панарин сначала упустил шайбу из зоны «Филадельфии», а затем халатно отнёсся к приёму передачи от своего голкипера. В результате потеря, выход к воротам Кинкейда Ворачека и победа «Флайерз». А Хлебушек из-за своей грубой ошибки превратился из героя в антигероя поединка.

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“Мои действия в овертайме? Я не хотел бежать на шайбу, потому что в этом случае Ворачек бы не побежал на меня. А я хотел поймать тайминг, чтобы он не успел. Я увидел, что один из игроков «Филадельфии» побежал на смену, а Ворачек бежит на меня. Если бы я сумел прокинуть шайбу мимо него, был бы выход «два в один». Я рискнул, но угодил в него. Наверное, я плохо рассчитал тайминг. Если бы я был на полшага впереди, тогда бы я его обрезал», — объяснил Панарин после игры.



Кстати, Артемий впервые общался с журналистами после инцидента с обвинениями, и его, разумеется, спросили об этом. «Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я всё скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», — таков был ответ Хлебушка.