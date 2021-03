Капризов творит красоту в НХЛ. Забил гол недели, а ещё сделал шикарный пас между ног

Кирилл Капризов продолжает восхищать своей игрой. За 27 матчей, проведённых в НХЛ, он уже стал настоящим явлением в лиге, радуя болельщиков не просто результативной, а эффектной игрой. В очередном домашнем матче против «Аризоны» российский новобранец снова пополнил свою копилку голевой передачей, добравшись до отметки в 25 баллов, и дал ещё один повод для аплодисментов, организовав шикарный момент.

Капризов организовал крутой гол для партнёра! Объехал ворота и выдал пас на пятак А ещё в концовке матча россиянин не забил в пустые ворота. Момент запорол коллега по звену, отдавший неудобную передачу.

Пас, который обязан был стать голевым

В одном из эпизодов Капризов выдал потрясающую передачу на пятачок, находясь за воротами «койотов». Несмотря на то что форвард не видел партнёров и был повернут спиной к пятачку, он смог выдать передачу между ног прямо к воротам «Аризоны», но Матс Цуккарелло не использовал момент, угодив в голкипера Эдина Хилла.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Алекса Микелетти.

«Мы просто не можем прекратить говорить про Капризова! А его статистика только подталкивает к этому: 24 очка в 27 матчах», — восхитилась ведущая NHL Network Джейми Херш в первом перерыве, ещё не зная, что в третьем периоде он запишет на свой счёт ещё один голевой пас и доберётся до отметки в 25 (10+15) очков. Правда, в том эпизоде Капризов не отметился красивыми действиями, а просто переадресовал шайбу партнёрам. К слову, это был 4000-й гол в регулярных чемпионатах в истории «Уайлд», так что назвать его рядовым тоже нельзя.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Это просто безумие, насколько он техничен, как здорово он обращается с шайбой. Но и после свистка он хорош. В недавнем домашнем матче с «Аризоной» ему пришлось толкаться у ворот после того, как игра была остановлена, и Кирилл не стушевался», — добавил другой обозреватель NHL Network Майк Келли, который тут же в эфире придумал речёвку в стиле рэп: «Skill plus Will is Dollar Bill Kirill» (техника + воля = Кирилл Капризов).

«Это уже выглядит банальностью, но каждый раз, когда Кирилл Капризов касается шайбы, он создаёт голевой момент», — добавил журналист Pioneer Press Дейн Мизутани. «Чувствую, что прозвище Dollar Dollar Bill Kirill скоро надо будет менять с поправкой на инфляцию», — включился в обсуждение редактор The Athletic Зак Пирс.

Продвинутая статистика Кирилла Капризова от NHL Network:



Моментов, в которых он выиграл борьбу за шайбу — 4,1 в среднем за игру (21-е место в НХЛ).



Количество обыгрышей соперника на чистом льду во время движения от своих ворот к чужим — 3,4 в среднем за игру (11-е место в НХЛ).

«Абсолютная пушка! Это было шоу одного человека — Кирилла Капризова» Хет-трик россиянина вызывал бурю восхищения за океаном.

Выше Мэттьюса и Драйзайтля

Та же телекомпания в своём официальном «твиттере» устроила голосование, желая узнать у болельщиков, кто стал автором самого эффектного гола на прошлой неделе. Среди кандидатов значились шайба лучшего снайпера сезона Остона Мэттьюса из «Торонто», который феноменальным бекхэндом забил победный гол «Виннипегу» в овертайме, а также «танец» Леона Драйзайтля, который сольно прошёл сквозь всю оборону «Оттавы».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Победил же в голосовании ставший знаменитым гол Капризова, который «раздел» «Аризону», выехав из-за ворот, и не дав никому даже попытаться отобрать у него шайбу. За шайбу россиянина проголосовали 41,4% респондентов, за гол Мэттьюса — 34%, а третье место досталось Драйзайтлю (24,6%). В марте в 9 матчах на его счету 4 гола и 4 передачи, что делает его претендентом на вхождение в число трёх лучших игроков лиги по итогам месяца. Во многом благодаря усилиям Кирилла «Миннесота» с 18 февраля забила больше всех в НХЛ и продлила серию побед до пяти матчей.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Почти как Овечкин

Болельщики иногда сравнивают Капризова с Александром Овечкиным, который также стремительно ворвался в НХЛ, и у двух российских талантов есть намного больше общего, чем это может показаться на первый взгляд. Например, это тренер Дин Эвасон, который сейчас возглавляет «дикарей», а в первом сезоне Овечкина в «Вашингтоне» был помощником наставника «Кэпиталз».

Капризов неудержим на старте карьеры в НХЛ! Но его дебют не круче, чем был у Панарина Хлебушек не был главной звездой в своём клубе, но приносил ему не меньше пользы, чем Долларовый Кирилл «Миннесоте».

«Когда Овечкин появился у нас, это было чертовски здорово, с ним было очень весело. Его уровень энергии, его прыжки на стекло, та страсть, которую он привнёс — всё шло на пользу команде. И на льду, и в тренажёрном зале он был «зажигалкой», был очень общительным», — вспоминает Эвасон об Александре.



Капризов также заставляет людей улыбаться, продемонстрировав своё умение располагать людей ещё до официального дебюта за «Уайлд».

«Главное, что Кирилл не замкнулся, он не сидел молча в углу. Понятно, что есть языковой барьер, но он не сидел в одиночку в раздевалке. Он всегда старался разговаривать и всегда делал это с улыбкой. Сейчас он становится лучше с каждой игрой. У них с Цуккарелло образовалась «химия», в их связке есть что-то особенное. А кроме того, у Кирилла есть классная трудовая этика. Он может ударить, потолкаться, он жёсткий игрок. В сочетании с его уровнем мастерства получается неплохой хоккеист», — с улыбкой сказал Эвасон.



Овечкин в свои 20 лет штурмом взял НХЛ, забив в первом сезоне 52 гола и отдав 54 передачи. 23-летний Капризов, конечно, не доберётся до таких цифр, но и условия нынче совсем другие. Главное в другом: Кирилл уже получил полное признание за океаном, став новым лицом своего клуба.