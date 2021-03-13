«Абсолютная пушка! Это было шоу одного человека — Кирилла Капризова»

Первый в заокеанской карьере хет-трик Кирилла Капризова не мог остаться незамеченным среди болельщиков, журналистов и одноклубников россиянина по «Миннесоте». В Северной Америке уже открыто говорят о том, что в стане «дикарей» играет будущая мировая суперзвезда.

«Хет-трик Капризова? Для вас же это не сюрприз, верно?»

«Кэм Тальбо активен в социальных сетях и наверняка знает о том, что фанаты требуют сделать первым номером новичка Каапо Кяхкёнена. Вот что бывает, когда парень выигрывает 8 матчей подряд. В последнем матче Тальбо отреагировал, отразив 25 бросков от «Аризоны» и оформил шатаут, но его затмил суперзвёздный новичок Кирилл Капризов. «Доллар Билл Кирилл» записал на свой счёт первый хет-трик в карьере. До третьего периода команды не могли забить, но потом Капризов решил, что хватит. Он нарушил нулевой счёт, забив гол в конце доминирующей смены, но это было только начало.



Через несколько минут Кирилл за счёт индивидуальных усилий увеличил отрыв, сделав счёт 2:0. Конечно, «дикари» ожидают от Капризова таких матчей, но всё ещё удивляются, когда видят это наяву. У «Уайлд» не было такого игрока, который бы мог взять всю игру на себя, со времён Мариана Габорика», — отметил обозреватель Twin Cities Pioneer Press Дейн Мизутани.



С этим был не согласен главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, который отметил, что великолепной игре Капризова уже не удивляются. «Каждую ночь что-то происходит, он что-то особенное делает. Это выдающийся хоккеист, и мы уже ждём, что что-то случится/ Для вас же это не сюрприз, правильно?», — сказал Эвасон.

Первый хет-трик Капризова в НХЛ! Крутил соперников и забил голы-близнецы супербросками! «Миннесота» ждала Кирилла 6 лет, и теперь награждена за своё терпение.

«Знаете, Кирилл принадлежит к разряду особенных хоккеистов. Такие люди не так часто появляются. Он просто создаёт больше места для себя, для партнёров, хотя ему самому много пространства не надо — в этом все могли убедиться сегодня вечером. Каждый раз, когда он касается шайбы, может начаться что-то особенное. На это очень интересно смотреть, и я рад, что он играет на нашей стороне», — отметил голкипер Кэм Тальбо.



«Капризов очень терпеливо и бережно обращается с шайбой. Он всегда представляет угрозу для соперника. Может либо отдать передачу, либо бросить. А учитывая его потрясающие ноги, невозможно предсказать, куда именно он двигается. Сегодня Кирилл сыграл просто отлично», — похвалил одноклубника капитан «Миннесоты» защитник Джаред Сперджен.

«Только одно слово — вперёд!»

«Мы все знали, мы говорили: «Давайте попробуем сделать это для него, попробуем достать для него хет-трик». Это же всегда особенное чувство, когда парень способен на такое. Мы старались и на этот раз нам повезло. Это было весело для всех нас», — добавил Матс Цуккарелло, который ассистировал Капризову в третьем голе.



«Ну вот и он! Первый энахаэловский «хэтти» Кирилла Капризова!», — восхитился россиянином официальный «твиттер» скандального подкаста Биссонетта и Уитни Spittin Chiclets.

«Предел Капризова – только небо». Интервью с американским экспертом по НХЛ и «Миннесоте» Обозреватель The Athletic Майкл Руссо считает, что уже летом «дикарям» нужно переподписать контракт с российским форвардом.

«Одно только слово, чтобы описать Кирилла Капризова: вперёд! Абсолютная «пушка» при оформлении хет-трика. Бросок Капризова, который привёл к его третьему голу, был лёгким выбором, чтобы признать его лучшим броском вечера», — так охарактеризовала россиянина пресс-служба НХЛ.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Кроме этого, статистики НХЛ задались логичным вопросом о том, сможет ли Кирилл Капризов побить клубный рекорд «Миннесоты» по количеству очков за сезон, набранных новобранцем. Пока он принадлежит всё тому же Мариану Габорику, но словак, который дебютировал за «дикарей» в 2000-м году, сыграл в первом сезоне 71 матч, а Капризов, если обойдётся без травм, не сможет провести более 56 игр. Впрочем, отставание выглядит совсем небольшим — до Габорика россиянину осталось 13 очков.

«Это было шоу одного человека — Кирилла Капризова!», — вторила лиге канадская телекомпания Sportsnet.



«Для того, чтобы всколыхнуть «Миннесоту», которой годами не хватало яркого крайнего форварда, было достаточно одной только техники. Но Капризов ещё и трудолюбив, что делает его редким талантом. Всё это он продемонстрировал в пятницу в матче с «Аризоной». Он не просто стал третьим игроком в истории клуба, кто оформил хет-трик за один период, он ещё и только второй новичок, кто смог сделать «трюк со шляпой». Кроме этого, он установил новый личный рекорд по количеству бросков за матч (8) и укрепил своё лидерство среди лучших бомбардиров «Миннесоты» в этом сезоне», — отметила Сара Маклеллан из Minneapolis Star Tribune.



«К сожалению, из-за того, что на матче присутствовали только 250 зрителей, и ко льду было не подойти, ни одна кепка на лёд так и не полетела, чтобы Кирилл мог отпраздновать свой первый из множества хет-триков. Отмена ограничений в Миннесоте позволит прийти на трибуны трём тысячам зрителей, но это будет не раньше 5 апреля. Болельщики заслужили увидеть игру Капризова и эту весёлую команду. Фанаты «Уайлд» много лет ждали, пока этот парень из России, обладающий весёлым характером и полным набором хоккейных навыков приедет в НХЛ. Это было всё, на что они могли надеяться», — резюмировал автор The Athletic Майкл Руссо.