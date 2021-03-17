«Локомотив» «засушил» чемпиона КХЛ! Победа Ярославля — награда за умное терпение

ЦСКА весь матч бился о стену, но так ни разу и не смог пробить безупречную оборону «железнодорожников».

Полуфинальный раунд плей-офф КХЛ — 2021 на Западе стартовал с первой встречи в серии ЦСКА — «Локомотив». Интереснейшее противостояние, в котором ярославцы, показавшие великолепный хоккей в регулярном чемпионате и подтвердившие свои амбиции в четвертьфинале Кубка Гагарина, должны серьёзно «закуситься» с «армейским» клубом — главной доминантой КХЛ последних лет.

Перед этой серией многие журналисты, эксперты и простые болельщики предполагали, что если кто и способен прервать гегемонию ЦСКА в Западной конференции, так это нынешний «Локомотив». Однако сделать ставку на то, что действующий обладатель Кубка Гагарина и чемпион России, не сильно ослабший после введения жёсткого потолка зарплат и отъезда главных звёзд в НХЛ, вылетит уже во втором раунде плей-офф, решились не многие. И наверняка похожая картина сложилась не только в традиционном конкурсе прогнозов от «Чемпионата».

«Локомотив» и Уфа будут сражаться, но в их успех мало кто верит. Прогнозы на плей-офф КХЛ Новый эпизод «Предсказамуса» от экспертов и журналистов. В Кубке Гагарина стартуют полуфиналы конференций.

Итак, краткое превью этого противостояния выглядело так: в равную, упорную борьбу в этой серии верят все, в итоговую победу «Локомотива» — немногие. И уже в первой игре серии «железнодорожники» частично могли подтвердить или опровергнуть этот тезис.



С самого дебюта поединка команды предложили друг другу быстрый, плотный хоккей с минимумом пространства и чистого льда. Полпериода у ворот Юханссона и Паскуале практически не возникало даже полумоментов, но затем и ЦСКА, и «Локомотив» приоткрыли карты, обозначив ролевые модели своей игры в нападении в этой встрече. «Армейцы» уповали на молниеносные атаки с ходу с небольшим количеством передач в чужой зоне и обязательным бросковым завершением. В одной из таких юркий Брэндон Лайпсик отклеился от опекунов, получил удобный пас от Андрея Локтионова, но пальнул мимо створа.



Ярославцы сделали ставку на позиционные атаки и использование траффика перед воротами. Несколько раз за период «Локомотив» запирал хозяев в их владениях, защитники старательно набрасывали на пятак, но с рикошетами и подставлениями «железнодорожникам» пока не везло.

Безголевой характер первого периода больше возмутил хозяев площадки. Во втором отрезке подопечные Игоря Никитина существенно увеличили давление, захватили у соперника территорию и от скоростных контратак перешли к планомерной осаде ворот Паскуале. Оборона «Локомотива» затрещала, и в какой-то момент показалось, что она не выдержит напора: сначала ЦСКА провёл подряд несколько смен в чужой зоне, вынудив Андрея Скабелку взять тайм-аут, а затем Никита Черепанов схватил удаление за игру высоко поднятой клюшкой.

Гол от ЦСКА в большинстве полностью бы вытекал из логики матча, но «Локомотив» отбился, причём сделал это уверенно. А затем отодвинул игру от своих ворот. Всё-таки и с защитными построениями, и с «физикой» у ярославцев всё в порядке, они способны терпеть натиск «армейцев».



Более того, «железнодорожники» вскоре обязаны были открывать счёт. У Рушана Рафикова возник такой опасный момент, каких не было у ЦСКА за всё время их доминирующего отрезка на старте периода, но защитник «Локомотива», находившийся перед пустым углом, не смог переправить шайбу в ворота — бросил не слишком удачно, да и Юханссон в отчаянном шпагате успел переместиться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

0:0 после двух периодов — пожалуй, этого стоило ожидать от первого матча серии самых надёжных в обороне команд КХЛ с самыми непробиваемыми в первом раунде плей-офф голкиперами.



В начале третьего отрезка ЦСКА вновь поиграл в большинстве — безрезультатно, хотя Максим Шалунов из круга вбрасывания нанёс очень коварный и точный бросок, но Паскуале сумел намертво взять шайбу, летевшую на очень не удобной для голкипера высоте. Уже в равных составах «армейцы» по инерции провели ещё парочку неплохих атак, но забить снова не смогли.



«Локомотив» оборонялся очень спокойно, без тени паники, ярославцы не уступали хозяевам ни в скоростях, ни в объёме катания, ни в единоборствах и при этом постоянно напоминали Юханссону о себе.



И на 50-й минуте «железнодорожники» были вознаграждены за это умное терпение! Первый гол в этой серии создали лидеры «Локомотива»: Владимир Ткачёв отобрал шайбу в средней зоне, Андре Петерссон выполнил классный прострел на пятачок, а Егор Коршков опередил Мэта Робинсона в борьбе на пятачке и со второго предъявления пробил-таки Юханссона!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После гола игра ожидаемо раскрылась. ЦСКА полетел отыгрываться, «Локомотив» сохранял хладнокровие, не сбивался на откат и убегал в контратаки. За 5 минут до конца основного времени удалился Лайпсик, отняв у своей команды 120 важнейших секунд, ярославцы могли забить вторую шайбу (с дальнего пятака классно стрелял Коваленко после комбинации), но ЦСКА отбился и отправился на решающий штурм.

В самом его начале «Локомотив» едва не подвёл безупречно игравший до этого Паскуале: канадец ошибся в передаче на партнёра и едва успел вернуться в рамку, чтобы отразить бросок форварда хозяев.



За полторы минуты до сирены ЦСКА взял тайм-аут и заменил Юханссона на шестого полевого. Не сразу, но «армейцам» удалось всё же запереть «Локомотив» в его зоне, несколько раз опасно грузануть шайбу на пятачок, но Паскуале и оборона гостей держались крепко.



А за 20 секунд до конца третьего периода болельщики «Локомотива» облегчённо выдохнули. После очередного вбрасывания в зоне гостей Робинсон ошибся в приёме шайбы на синей линии, и Михаил Беляев убежал к пустым воротам.



2:0! «Локомотив» показал грамотный хоккей против ЦСКА, «засушил» «армейцев», а сам дождался своего голевого шанса. Ярославцы повели в серии, которая теперь обещает стать ещё более интересной.