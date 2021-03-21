«Он – наша каменная стена». Василевский обновил личный рекорд в НХЛ – 11 побед подряд

У Андрея 20 побед в первых 24 матчах сезона, лучше него в истории лиги вратарь стартовал больше 90 лет назад.

«Тампа» забросила четыре красивых шайбы и в шестой раз в сезоне обыграла «Чикаго». Хотя по счёту победу можно назвать уверенной, одним из главных её творцов стал Андрей Василевский. Российский голкипер и действующий обладатель Кубка Стэнли тащил команду на своих плечах, когда та прогибалась под напором соперника, и совершил немало впечатляющих сейвов.

Василевский стал третьим вратарём в истории НХЛ, одержавшим 20 побед максимум за 24 матча

Василевский настолько «горяч», что не проигрывает с конца февраля – сегодняшняя его победа стала 11-й по счёту, это обновление личного рекорда Андрея и повторение клубного достижения. Он первым в лиге добрался до 20 побед в сезоне, на это россиянину потребовалось всего 24 матча – и это ещё одно повторение современного рекорда НХЛ. Если же брать всю историю, то лучше Василевского вратарь стартовал 91 год назад, когда Тайни Томпсон из «Бостона» добился 20 побед в первых 23 матчах.

Василевский держал неприступную оборону в первом периоде, позволив «Тампе» уйти на перерыв с перевесом в одну шайбу. Он блином отразил бросок Алекса Дебринкэта, выручил Михаила Сергачёва после грубой ошибки в большинстве и нейтрализовал выход один на один, делал сейвы один за другим в одной из немногих затяжных атак «Чикаго». «Он – наша каменная стена», — сказал Энтони Чирелли.

Права на видео принадлежат NBCUniversal Media, LLC. Посмотреть видео можно в «твиттере» Blackhawks Talk.

Во втором периоде Василевский продолжил делать то, что он умеет лучше всего – спокойно и уверенно доминировать в воротах, даже когда «Чикаго», уже при счёте 2:0 в пользу «Тампы», надолго задерживался в чужой зоне и генерировал один опаснейший момент за другим.

«К сожалению, нам пришлось сильно положиться на Василевского в этой игре, но он был великолепен. Мы не должны позволять себе такую нестабильную игру, как во втором периоде. Мы отбились «три на пять», это должно было придать нам энергии, вместо этого Васе пришлось удерживать нас в игре», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Тампа» обрезалась, пропускала контрвыпады, не могла закрыть игроков «Чикаго» и, не будь Василевского, могла бы серьёзно поплатиться за такую безответственную игру. «Мы знаем, что у нас лучший вратарь мира. Сегодня он снова это показал, хоть мы и не хотим так часто полагаться исключительно на него. Вася показал блестящую игру, дал нам шанс на победу», — сказал Стивен Стэмкос.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Андрей продолжает показывать лучший хоккей в своей карьере и к середине сезона о нём стали говорить не только как о фаворите на «Везина Трофи», но и как о кандидате на звание самого ценного игрока НХЛ, чего с вратарями вообще случается нечасто. И это абсолютно заслуженно. «Он выглядит спокойным и собранным, действует легко и играючи, это заставляет соперника сомневаться, забирается к нему в голову», — говаривал великий Мартин Бродо. «Тампа» вернула себе лидерство в турнирной таблице, и во многом именно благодаря Василевскому.