Суперпас Панарина и дубль Бучневича в тени рекордов! «Рейнджерс» учинили разгром в НХЛ

Мика Зибанеджад снова набрал 6 очков в матче с «Филадельфией», вошёл в историю НХЛ и сравнялся с Гретцки.

«Есть большие вопросы к нашей спортивной гордости, к лидерам команды. Но нам нужно поскорее забыть это и двигаться дальше», — этими словами главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо подытожил гостевой мегаразгром его команды в Нью-Йорке.

Большой разгром в НХЛ! «Рейнджерс» забили 9 голов, выйдя на матч без своего тренера! Семь шайб пришлись на второй период. Зибанеджад набрал шесть очков, Бучневич — четыре!

Прошла неделя, за которую «Флайерз» успели проиграть три матча из четырёх, а сегодня настал день реванша с «Рейнджерс». В этот раз уже «синерубашечники» пожаловали в город братской любви, но «лётчики» не только не сумели исправиться за недавний конфуз, но и поставили перед своим наставником новые вопросы о гордости, чести и характере.

Неделю назад «Рейнджерс» вели 6:0 в середине матча. Сегодня этого результата Панарин и Ко добились уже к старту второго периода. Сам Хлебушек и начал новый разгром «Флайерз», отдав на 9-й минуте суперпас на пятачок, где Райану Строуму оставалось только легонько подставить клюшку.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

После этого за дело взялись те, кто больше всего веселился над «Филадельфией» в домашней встрече — Павел Бучневич и Мика Зибанеджад. Россиянин забил через 52 секунды после шайбы Строума, реализовав выход «2 в 1».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А затем на авансцену вышел Зибанеджад: швед, как и неделей ранее, оформил натуральный хет-трик! Все шайбы Мика провёл в большинстве, при этом потратил на это менее 10 минут. Фантастика!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

При счёте 0:5 «Филадельфия» сменила вратаря, но Брайан Элиотт пропустил через 36 секунд после выход. Кошмар «Флайерз» и не думал заканчиваться после небольшой смены декораций.

Затем «лётчики» всё же смогли порадовать три тысячи зрителей, пришедших в «Уэллс Фарго-центр», собственными голами. Клод Жиру и Кевин Хейз с интервалом в 10 минут дважды пробили Игоря Шестёркина. Но все мечты о достойном поражении «Филадельфии» разрушил Бучневич, оформивший дубль в самом начале третьего периода. «Рейнджерс» умудрились провернуть атаку «3 в 2», играя в меньшинстве, а Павел оказался на её острие.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

До конца основного времени команды обменялись голами, установив окончательный счёт — 8:3 в пользу «Рейнджерс». «Филадельфия» потерпела второй чувствительный разгром от «синерубашечников» за короткий срок, а ведь ещё можно вспомнить поражение 1:6 от «Айлендерс», случившееся 21 марта. Что происходит с командой Виньо?



В «Рейнджерс» же после игры подсчитывали индивидуальные достижения. Зибанеджад к трём голам добавил ещё три голевые передачи, став безоговорочной первой звездой матча. Удивительно, но швед за две встречи с «Флайерз» настрелял 12 (6+6) очков! Между прочим, в остальных 30 матчах регулярки у него всего 14 (4+10) баллов.



Зибанеджад вошёл в историю НХЛ, став первым игроком за время существования лиги, который смог набрать по 6 очков в последовательных матчах против одного и того же соперника. Кроме того, Мика стал третьим хоккеистом, которому удалось сделать два натуральных хет-трика против одного соперника в одном сезоне. Ранее это делали Томас Ванек за «Баффало» против «Тампы» (чемпионат-2007/2008) и Петер Бондра за «Вашингтон» против «Айлендерс» (сезон-1995/1996).



Самое же крутое для Зибанеджада, что после сегодняшнего матча он смог встать в один ряд с Уэйном Гретцки. Ранее только у Величайшего было две игры в карьере, в которых он добавлял к натуральному хет-трику 3 или более результативные передачи.

Ещё одним героем матча с «Филадельфией» стал Адам Фокс, отдавший 5 результативных передач. Это рекорд для защитников «Рейнджерс» и повторение клубного достижения Брайана Лича по количеству очков в одном матче для игрока обороны.



Павел Бучневич в этот раз «ограничился» дублем (неделю назад у него было 4 (2+2) очка), зато укрепился в роли лучшего бомбардира «Рейнджерс». Артемий Панарин, организовав первый гол в матче, ушёл в тень раздухарившихся партнёров, а вот кого ещё точно стоит отметить в этом матче, так это Игоря Шестёркина. «Филадельфия» вовсе не безвольно сливала игру и нанесла по воротам гостей 44 броска в створ. Так что у российского вратаря вполне приличная коллекция из 41 сейва.

Бучневич — сейчас лучший русский в НХЛ. Год назад он был на грани обмена и попал в аварию В контрактный год Павел неожиданно стал лидером «Рейнджерс».

Кстати, «Рейнджерс» продолжают уверенно шагать по регулярке НХЛ, несмотря на временную потерю из-за коронавируса главного тренера Дэвида Куинна. Под руководством наставника фарм-клуба Криса Ноблоха «синерубашечники» одержали четыре победы в пяти матчах, в том числе дважды крупно приложили «Флайерз». В таблице Восточного дивизиона клуб из Нью-Йорка уже догнал «Филадельфию» и теперь не без оснований мечтает о попадании в зону плей-офф. Для этого «Рейнджерс» и его лидерам нужно поймать длинную волну стабильности, чего этой команде как раз и не хватило в прошлом сезоне.