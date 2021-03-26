«Капризов очень коварен». Обманул защитника и сотворил шедевр, попав точно в девятку!

Пришлось долго ждать, когда Кирилл Капризов разменяет второй десяток своих голов в НХЛ. После своего первого хет-трика лучший новичок сезона замолчал на целых шесть матчей – за это время он периодически отдавал передачи, терпел локальные провалы, бомбардировал соперников бросками (в одном матче их набралось целых восемь).

Капризов — пока абсолютно лучший новичок сезона НХЛ! С ним уже обсуждают новый контракт В игре с «Анахаймом» Кирилл прервал неудачную серию, а его агент уже разговаривает с «Миннесотой» о длинном и весомом соглашении.

Безголевая серия прервалась в матче с «Сент-Луисом», когда Капризов сотворил очередной шедевр, который хочется пересматривать до бесконечности. «Блюзмены» обрезались на чужой синей линии, Матс Цукарелло перехватил шайбу и тут же переправил её россиянину, который совершенно запутал ведущего защитника «Миннесоты». Показал, что будет смещаться в центр, а сам объехал Тори Крюга с другой стороны и нанёс лазерный бросок точно в девятку. Красота же! «Это был великолепный бросок, но Биннингтон должен был с ним справляться», — заявил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе.

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Соцсети тут же «взорвались» от восхищения 97-м номером «Миннесоты». «Кажется, мы говорим это каждую игру, но… Кирилл Капризов, КАК?», — изумились в «твиттере» Sportsnet.

«Он совершенно укирилливает в своём дебютном сезоне», — пустился в выдумываение новых слов «твиттер» НХЛ, переиначивая выражение «kill it» — «великолепно играть» — в «kirill it».

«Никогда не переставайте играться с его именем», — ответила обозреватель сайта НХЛ Джесси Пирс.

«Капризов очень коварен, он обманывает соперников. Защитник смотрит, как он катит на него. Думаю, он не был уверен, что сделает Кирилл, — зайдёт с краю, попытается прорваться по центру или пойдёт напрямик. Так что ему пришлось дать ему больше пространства, что сделало только хуже. Он выкатился в это пространство, а Биннингтон, наверное, не ожидал броска. Думаю, он полагал, что Кирилл уедет за ворота», — сказал нападающий «Миннесоты» Райан Хартман.

«Миннесота» выиграла со счётом 2:0, но сделала это с большим трудом В игре команду удержал Кэм Тальбо, который справился с серьёзным прессингом и большой бросковой нагрузкой. Богатырский выстрел Джастина Фолка ему, например, пришлось отражать маской. Шайба летела так сильно, что намертво застряла в решётке шлема, сервисмены еле её вытащили. «Такого со мной ещё не случалось. Слава богу, шайба застряла в маске, и мне не пришлось контролировать отскок. Можно сказать, я показал хороший контроль отскока», — пошутил вратарь.

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Голкипер парировал все 37 бросков по своим воротам, в то время как «Сент-Луис» практически не уходил из его зоны, не давая «Миннесоте» поднять голову. Хозяева же за весь матч смогли нанести всего 11 бросков, уповая на максимальную отдачу в обороне и быстрые контратаки после перехватов. Так забросил Капризов, так же забросил и Маркус Юханссон. Его размашистый розыгрыш на пару с Кевином Фиалой завершился броском по пустым воротам.

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«Тальбо забирал все шайбы, он был очень хорош. Мы мало владели шайбой, в отличие от соперника. Они были в этом очень хороши, но мы держались в игре, потому что вратарь дал нам такой шанс. Мы провели не лучшую свою игру, но добились лучшего результата», — заявил Дин Эвасон. Теперь у «Миннесоты» долгожданные и вполне заслуженные выходные, на которые они уходят, удерживая третье место в Западном дивизионе.