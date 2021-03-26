Овечкин поймал на себя шайбу в концовке игры! Чуть не получил травму, но выручил Кузнецова

«Русские долго запрягают, да быстро едут» — так пока что можно охарактеризовать сезон наших «вашингтонцев». Взять Александра Овечкина – не смог забить в первых двух матчах, чего не случалось уже долгое время, затем отсидел вынужденную дисквалификацию из-за нарушения ковид-протокола, дал всем громадную фору в снайперской гонке.

К середине марта Александр Великий разыгрался и поехал так, что только ветер в ушах свистит. На его счету семь голов в последних семи матчах, он медленно, но верно догоняет Мэттьюса, Макдэвида и Рантанена в борьбе за «Морис Ришар Трофи».

Овечкин идёт на 60-м месте в списке лучших снайперов сезона! Почему он стал мало забивать? А ещё у него нет контракта на следующий сезон.

Или другой пример – Евгений Кузнецов. Тоже невзрачное начало сезона, потом подхватил коронавирус, болел, вернулся, был сам не свой. «В один момент я проснулся и чуть не заплакал от счастья, когда понял, что я могу ходить, дышать… Такие моменты были. Тяжеловато. Это всё происходило в первый раз, никогда не знаешь, что ожидать в последующий момент. Эта болезнь такая — сегодня хорошо, завтра плохо. То, о чём я говорю, поймут только люди, которые переболели с симптомами. Никому такого не пожелаю», — рассказывал Евгений Кузнецов о коронавирусе.

Последствия этого заболевания чувствуются ещё долгое время после выздоровления, и у хоккеистов далеко не сразу получается вернуться в игровую форму. Кузнецову на это потребовалось полтора месяца, и в последних восьми матчах он набрал девять очков (а в первых 14 играх было всего шесть результативных баллов).

«Кузнецов хотел больше ответственности, я ему её дал. Он заслужил эти минуты»

Наконец всё вернулось в норму, и главный тренер «столичных» начал налагать на своих российских лидеров обязанности не только в атаке, но и в обороне, выпуская их на последние ключевые смены, когда надо отстоять победный счёт. После матча с «Нью-Джерси» Питер Лавиолетт пустился в долгие рассуждения о том, что честь выходить в концовке надо было заслужить.

«Приятно видеть, как они реагируют. И Кузнецов, и Овечкин, и Орлов в начале сезона немного сошли с рельсов, как случалось и с другими игроками в лиге. Это просто такой сезон. Но они выбрались из этой ямы и становятся всё сильнее и сильнее.

Овечкин особо опасен, когда двигается. Когда заходит по краю с шайбой, когда идёт на пятачок, в последнее время это заметно. Он старается играть в мощный хоккей, а его без объёма катания не покажешь. Похоже на ситуацию с Кузей, но по-другому. Когда ты двигаешься, у тебя получается найти бреши в чужой обороне, атаковать, наносить бросок. Кузя делает то же самое, чтобы разыграть шайбу. Важно, что они начали играть на более высоких скоростях. У Ови появляются моменты. Думаю, сегодня он мог забить ещё один или два гола. Шайба была у него на крюке, он выкатывался на желаемую позицию, но промахивался или не мог нанести бросок. Здорово, что его работа приносит плоды. Здорово, что он набирает обороты.

Игра должна соответствовать запросу и желанию игроков. Все хотят играть в последние пять минут, и игра должна соответствовать тому, что я вижу на льду. У нас был честный разговор. Кузнецов хочет, чтобы ему доверяли, хочет ответственности, а я хотел большего от его игры. Больше запала, больше атаки, больше владения шайбой. Я хотел, чтобы он был человеком, который решает исход игр. Ответственность приходит вместе с этим. Он искал эту возможность, я ему её дал. Но перед этим он играл так, что заслужил эти минуты», — объяснил Лавиолетт.

Русский день в сердце Америки! Овечкин пустил «ракету» из «офиса», Кузнецов удивил дублем Евгений стал первой звездой победного для «Вашингтона» матча. В нём за «столичных» забивали только россияне.

«Тренер стал мне больше доверять. Я разозлился, потому что проиграл важное вбрасывание»

Кузнецов заслужил в том числе тем, что забросил свою вторую шайбу через минуту после того, как «Дэвилз» сделали счёт 3:3 в третьем периоде. Он вышел на последнюю смену, но проиграл ключевое вбрасывание в своей зоне за три с половиной секунды до сирены. И очень переживал, что не смог его выиграть, даже что-то высказывал арбитру после окончания игры.

«После долгого перерыва из-за ковида было непросто вернуть свою форму. Надеюсь, я буду и дальше улучшать свою игру, а команда будет играть намного лучше. Мы знаем, что можем быть успешными. Хоккей – такая странная штука. Так тяжело найти свою игру и так легко её потерять. Надеюсь, мы движемся в правильном направлении, чтобы понимать систему игры, играть так, как хотим играть. Сейчас я лучше понимаю систему и вернулся в форму после ковида.

Тренер стал мне больше доверять, я просил его дать мне больше шансов. Я должен делать всё, что он требует. Если будешь играть лучше, тренер будет давать тебе больше времени, я за это благодарен. Говорил арбитру, что вбрасывание должно быть честным, а соперник даже не поставил клюшку на лёд. Это хоккей, я понимаю. Разозлился, потому что я просил тренера выпускать меня в такие моменты. Это было важное вбрасывание, а я его проиграл».

После таких слов понимаешь, что Кузнецов полностью включился в игру и стал по-спортивному зол. И пусть он проиграл вбрасывание, Овечкин сделал всё, чтобы это не сказалось на результате, и бросился под финальный бросок Тая Смита.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Вашингтона».

Он чуть не получил травму, было видно, как ему больно, но свой долг надо выполнять. Когда капитан демонстрирует полную самоотверженность, это передаётся всей команде. Не зря у «Вашингтона» восемь побед в последних девяти матчах, а по потерянным очкам они лидируют в Восточном дивизионе. И радостно, что наши ребята пережили стартовый спад, справились со всеми проблемами и теперь готовы рвать и метать, раскидывая соперников направо и налево.