Знарок или Кудашов возглавит «Динамо»? Подробности переговоров с тренерами

Знарок подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1»? Это не так. По крайней мере, сейчас

Судьба Владимира Крикунова на посту главного тренера московского «Динамо» была решена спустя секунду после завершения пятого матча серии четвертьфинала плей-офф КХЛ со СКА. В межсезонье бело-голубые собрали один из лучших составов в лиге, потратив на его формирование огромную сумму денег. Перед тренерским штабом Крикунова ставилась задача по выходу команды в финал Западной конференции с последующей борьбой за главный трофей. Но в результате динамовцы безвольно сгорели СКА (1-4) во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

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В сложившейся ситуации спасти Крикунова от неминуемой отставки могли только глобальные перемены в офисе московского клуба, но их не случилось. На освобождающийся пост главного тренера претендовало сразу пять человек, фаворитами среди которых изначально считались Олег Знарок и Алексей Кудашов. По информации издания «Спорт-экспресс», окончательный выбор боссов «Динамо» пал на 58-летнего Знарка. Сегодня, 6 апреля, коллеги проинформировали о подписании контракта с тренером по схеме «1+1». Однако, по нашей информации, развязка в борьбе за вакантный пост ещё очень далека от завершения.

Источник: Знарок подписал контракт с «Динамо» по схеме «1+1»

Как Знарок работал в «Динамо» в прошлом?

Впервые Олег Валерьевич возглавил столичный клуб в мае 2010 года. В дебютном сезоне на протяжении значительной части регулярного чемпионата динамовцы шли на первом-втором местах в турнирной таблице. Однако зимой бело-голубых настиг мощный кризис, в первую очередь связанный с невероятной эпидемией травм. В какой-то момент в динамовском лазарете находилось сразу 12 игроков основного состава. Подобное количество травм не могло не отразиться на результатах команды. Динамовцы проиграли 11 матчей кряду, а в первом раунде плей-офф уступили одноклубникам из столицы Латвии.

Зато следующие два сезона стали триумфальными для бело-голубых. Под руководством тренерского штаба в составе Знарка, Харийса Витолиньша, Владимира Федосова и Рашита Давыдова динамовцы дважды подряд стали обладателями Кубка Гагарина. В сезоне-2012/2013 они совершили мощный камбэк в финальной серии с «Авангардом». После четырёх матчей «ястребы» вели 3-1, но Знарок сумел вдохновить своих парней на исправление ситуации. Следующие три встречи динамовцы выиграли, став впервые в своей истории чемпионами КХЛ. Годом спустя бело-голубые оформили победный дубль, сломив сопротивление «Трактора» (4-2).

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В сезоне-2013/2014 московский клуб заходил на чемпионский хет-трик. Подопечные Знарка уверенно прошлись по регулярному чемпионату, набрав 115 очков в 54 матчах. Динамовцы завоевали Кубок Континента, но в первом раунде плей-офф проиграли «Локомотиву» (3-4). После этого Знарок возглавил сборную России, а командой остался руководить его верный помощник Витолиньш. Совмещение постов в клубе и сборной в то время было категорически невозможным. Именно по этой причине Знарок был вынужден оставить клуб.

Почему Знарок может вернуться в «Динамо» и что может сорвать этот вариант?

Определённое время назад на нашем портале уже выходил большой материал о причинах провала московского «Динамо» в минувшем сезоне и почему вариант с возвращением Знарка был бы идеальным для клуба в сложившейся ситуации. Бело-голубым нужен специалист, способный справиться со звёздным составом и выжать максимум возможного из сильного подбора игроков. Однако, как уже было сказано в самом начале, говорить о возвращении Знарка в клуб, как о свершившемся факте, совершенно точно рано.

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Что может сорвать заключение контракта? Одним из краеугольных моментов стало обсуждение тренерского штаба Знарка. По нашей информации, в московском клубе не проявили большой радости от вероятного возвращения в клуб Витолиньша. Эти два специалиста добились всех возможных успехов в едином дуэте, и для Знарка работа с привычным помощником может стать ключевым моментом в обсуждении условий. Но у высшего руководства «Динамо» есть свой взгляд на ситуацию, и оно его придерживается. Также был неясен список игроков, с которыми бы хотел работать тренер. Вполне возможно, что клуб сосредоточится на развитии молодых игроков, и тут мы переходим к следующей части.

Какая ситуация на данный момент?

По-прежнему велики шансы на назначение в «Динамо» бывшего капитана команды Алексея Кудашова. Именно он наряду с Юрием Бабенко поднимал над головой чемпионский кубок в 2012 году. За плечами 49-летнего специалиста уже серьёзный самостоятельный опыт тренерской работы. При Кудашове успешно прогрессировала молодёжь в «Атланте», а «Локомотив» в 2017 году сорвал армейское дерби в финале Западной конференции, выбив ЦСКА на стадии четвертьфинала плей-офф. Между прочим, это был единственный плей-офф за последние шесть лет, когда в финале Запада не состоялось дуэли СКА и ЦСКА.

Затем Алексей Николаевич поработал в СКА и сборной России, проявив себя сначала в качестве помощника, а затем и главного тренера. В нынешнем сезоне Кудашов выпал из активной тренерской деятельности, сосредоточившись на консультациях тренера команды детской школы московского «Динамо», где выступает его сын. Воспитанник электростальского хоккея никогда не скрывал своих тёплых чувств к бело-голубым и наверняка не откажется от возможного шанса возглавить клуб, в составе которого он и начинал свой путь в хоккее на взрослом уровне.

Не будем сбрасывать со счетов и вариант с повышением Бабенко с должности старшего тренера. Хотя Юрий Иванович может сохранить работу в клубе и в случае с назначением Знарка, и в случае с назначением Кудашова. Ситуация в московском «Динамо» вызывает огромный резонанс, и может так получиться, что окончательного решения болельщикам команды придётся ждать ещё долго.