«Динамо» хотело побороться за Кубок, но вчистую проиграло СКА. В чём причины провала?

Выступление московского «Динамо» в плей-офф можно смело назвать главным разочарованием розыгрыша Кубка Гагарина 2021 года. Дело даже не в самом факте поражения от СКА (1-4) во втором раунде. В конечном счёте вылетать от питерских «армейцев» столичному клубу не привыкать. Бело-голубые проиграли принципиальному сопернику уже четвёртую серию кряду. Вот только в 2015-2017 годах от результатов «Динамо» не было нынешнего уровня ожиданий. В этом же сезоне высшим руководством клуба ставились перед командой совсем иные задачи.

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«Перед командой поставлена задача и советом директоров, и учредителями клуба – бороться за Кубок Гагарина, выйти в финал, и эту задачу никто не снимал. Вы прекрасно знаете, что у нас собран один из лучших составов в лиге. Да, меня всегда критиковали за то, что клуб фактически находится под потолком зарплат, но у нас есть такие игроки, как Шипачёв, Яшкин, Миронов, Тарасов, Кагарлицкий. Совместно с Виктором Меркуловым нам удалось собрать хороший состав, поэтому никто не снимает ответственности за результат. У ребят есть одна цель – Кубок Гагарина», — говорил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков за месяц до старта плей-офф.

Кровопусков: перед «Динамо» стоит одна цель – Кубок Гагарина. Задачу никто не снимал

Идеальный финиш регулярки и непонятная серия с «Северсталью»

По итогам регулярного чемпионата такие ожидания никому не представлялись завышенными. Казалось, что динамовцы подходят к ключевому этапу сезона в абсолютно идеальной форме. Бело-голубые выиграли 11 из 12 матчей на финише регулярки, благодаря чему добились лучшего результата в гладкой части чемпионата за последние семь лет – третье место в Западной конференции.

Но уже в первом раунде плей-офф игра «Динамо» оставила непонятный и неприятный осадок. Обладающая куда более скромным бюджетом «Северсталь» прилично потрепала нервы московскому коллективу. Достаточно вспомнить, как динамовцы горели 0:1 за три секунды до конца третьего матча серии, когда счёт в общем противостоянии был равный 1-1. Всего трёх секунд череповецкой команде не хватило, чтобы вырваться вперёд в серии.

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Точный бросок Дмитрия Кагарлицкого спас бело-голубых от грандиозных проблем, а в овертайме динамовцы дожали соперника и повели – 2-1. Сталевары получили громадный психологический удар, но не сломались и прилично помучили соперника в оставшихся двух встречах. В пятом матче подопечные Владимира Крикунова вели 4:0, затем пропустили три шайбы, и только штанга после броска одного из игроков «Северстали» уберегла его команду от ещё одного овертайма.

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Поражение от СКА по всем статьям

Во втором раунде плей-офф соперником московского «Динамо» стал СКА. Благодаря победе в своём дивизионе армейцы получили преимущество домашнего льда и начинали серию в Санкт-Петербурге. Одним из главных козырем бело-голубых перед началом противостояния называли хроническую неразбериху тренерского штаба питерской команды в своём составе. В первом матче серии это и подвело армейский клуб. Главный тренер Валерий Брагин вместе со своими советниками откровенно не угадал с Александром Самоновым на последнем рубеже, а также принял ещё целый ряд сомнительных кадровых решений – в результате 4:1 в пользу «Динамо».

Для «Динамо» ещё ничего не решено. СКА сам подарил им победу Питерцы много играли в атаке, но не выручал вратарь и молчали лидеры.

Перед вторым матчем представители армейского клуба исправили проблемные места и определились с составом, которым продолжили играть до конца серии. И этот состав выиграл у «Динамо» четыре матча кряду – 1:0, 3:2 ОТ, 3:1 и 4:0. Что бросается в глаза, глядя на счета? За четыре встречи звёздная атака бело-голубых так и не смогла подобрать ключи к шведскому голкиперу Магнусу Хелльбергу – три шайбы за 243 минуты – это просто отвратительный результат.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В свою очередь армейцы воспользовались своим главным оружием – игрой в большинстве. Подопечные Брагина реализовали пять возможностей, забросив ключевые шайбы во втором, четвёртом и пятом матчах. Также на ведущую роль вышла четвёртая тройка нападения в лице Владислава Каменева, Артёма Швеца-Рогового и Евгения Тимкина. Номинально сдерживающая линия не только справилась со своей главной задачей по нейтрализации звена Вадима Шипачёва, но и забила ряд ключевых голов, определивших исход противостояния.

Сергеев сыграл, как Гретцки, но «Динамо» это не спасло от второго кряду поражения от СКА Команда Валерия Брагина в двух шагах от выхода в финал Западной конференции.

В целом, армейцы вообще всё в этой серии делали лучше – точнее бросали, лучше боролись, а самое главное – намного быстрее двигались. Динамовцы матч за матчем проигрывали конёк своему оппоненту и допускали грубейшие позиционные ошибки при игре в защите, что приводило к голам Каменева, Тимкина и Бурдасова. В результате бело-голубые абсолютно по всем статьям сгорели в этой серии.

Тяжёлая травма Кагарлицкого спутала карты московскому «Динамо»

После поражения в последнем матче Крикунов признал, что в его команде так и не нашлось человека, способного заменить Кагарлицкого. Один из ключевых форвардов динамовской команды сломался в конце первого матча, когда шайба угодила ему в лицо в результате неудачного рикошета. На силе воли и характера Дмитрий смог доиграть стартовую встречу, но на следующий день ему был диагностирован перелом челюсти – и сезон для форварда оказался завершён.

Крикунов: в плей-офф игра не получилась. Никто в «Динамо» не смог заменить Кагарлицкого

На травме Кагарлицкого хотелось бы остановиться чуть поподробнее. Довелось уже встретить упрёки в адрес 31-летнего нападающего за то, что он не стал продолжать серию в полной маске, как это сделал несколько лет назад словацкий защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара. Но постойте. На протяжении нескольких дней после получения травмы Кагарлицкий питался с огромными ограничениями – и совсем не той едой, которая нужна хоккеисту для поддержания себя в оптимальной форме. Потом у спортсмена поднялась температура – и он снова не имел абсолютно никакой возможности возобновить тренировочный процесс. И уж поверьте на слово, если бы у медицинского штаба «Динамо» была хотя бы минимальная возможность поставить Дмитрия на ноги к пятому матчу серии – его бы поставили. Но такого шанса не было даже в теории – и это было понятно сразу. А слова Крикунова про возможное возвращение Дмитрия были не более чем тактической игрой в плей-офф, где никто во время серии не афиширует состояние здоровья своих игроков.

Крикунов: плохо так проигрывать и очень обидно. Кагарлицкий возможен, если серия затянется

С вылетом Кагарлицкого у «Динамо» разбилось первое звено, которое забросило три четверти шайб в регулярном чемпионате. Заменить Дмитрия пытались Даниил Тарасов и Иван Игумнов. Получилось, прямо скажем, не очень. Потеря Кагарлицкого в первую очередь сказалась на игре команды в большинстве. Дмитрий проделывал огромную работу по доставке шайбы в зону нападения, после чего Шипачёв уже дирижировал игрой бригады большинства. Без Кагарлицкого в динамовском составе не нашлось человека, который смог бы взять его функции на себя. В результате бело-голубые попытка за попыткой теряли кучу времени на ввоз шайбы в зону атаки – и на создание реально голевых моментов времени уже почти не оставалось. К тому же, не всё хорошо со здоровьем было и у самого Шипачёва. Капитан и мозговой центр бело-голубых завершал серию с повреждением, которое не могло не сказаться на его игре.

Шипачёв: я не хочу выкидывать шайбу из зоны. Если она перепрыгивает клюшку, это плохой пас

Кто виноват? И почему именно Крикунов?

Настало время перейти к обсуждению исконно русских вопросов, а именно заняться поиском виновных. В межсезонье руководство бело-голубых провело отличную селекцию – команду пополнили Кагарлицкий, Оскар Линдберг и Андрей Сергеев. Все три хоккеиста пришлись ко двору, сумев стать ключевыми игроками в динамовской команде. Но по ходу самого сезона все трансферы «Динамо» оказались неудачными.

Мастер-класс от СКА. «Динамо» терпит крах в Москве и готово отправиться в отпуск «Армейцы» преподали столичному коллективу урок реализации лишнего. Уже в пятницу они могут выйти в финал Западной конференции.

В разное время регулярки динамовцы приобрели защитника Ивана Верещагина, голкипера Эмиля Гарипова и нападающего Александра Кучерявенко, а также совершили многострадальный обмен с «Локомотивом», выменяв Магнуса Пяаярви на Теэму Пулккинена. На осуществлении всех этих сделок так или иначе настаивал лично Крикунов, которому менеджеры «Динамо» шли навстречу. В одном случае ему был нужен защитник и центрфорвард для глубины состава, в другом – голкипер для усиления конкуренции во вратарской линии, а в третьем необходимо было избавиться от игрока, которого так и не удалось вписать в игру команды.

Крикунов: «Динамо» был нужен такой игрок, как Пяаярви. Обе команды выиграли от обмена

На выходе ни один из перечисленных игроков ничем не смог помочь команде в розыгрыше Кубка Гагарина. Верещагин и Гарипов не провели в плей-офф ни одного матча, Кучерявенко половину сезона провёл в лазарете, а по игре Пяаярви в принципе говорить решительно нечего. Шведский форвард абсолютно растворился на льду, так и не сумев себя проявить. Этот трансфер войдёт в историю «Динамо» как один из самых провальных, особенно на фоне яркой игры Пулккинена в «Локомотиве».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Списывать все трансферные промахи на тренерский штаб, конечно, не очень правильно. Но функционирование московского «Динамо» в этом сезоне было устроено таким образом, что селекционеры клуба старались прислушиваться к пожеланиям главного тренера и приводили игроков, которых он хотел видеть. Так кто же должен отвечать за то, что все они не заиграли?

Крикунов: «Динамо» не помешал бы ещё один центральный и защитник

Хватает вопросов к Крикунову и чисто по спортивному аспекту. Зачем в течение всего сезона и плей-офф нужно было использовать Шипачёва и Яшкина в каждом меньшинстве и доводить их до такого состояния, когда Каменев в овертайме выигрывает у чешского форварда трамвайную остановку? Зачем нужно было снова сажать команду на баллоны перед стартом серии второго раунда? Зачем нужно было менять Ивана Бочарова после его блистательной игры в первых двух матчах противостояния со СКА? Почему за весь сезон так не получили полноценного шанса в главной команде игроки лучшей команды МХЛ?

Крикунов вернулся в «Динамо» в октябре 2018 года – и в первых двух сезонах сработал на максимум возможного. В марте 2020 года я сам писал материал, в котором говорил, что опытный тренер заслужил шанс продолжить работу с командой в новом сезоне. Этот шанс ему был предоставлен – и он его не использовал. Теперь настало время всем это признать.

Возвращение Знарка в «Динамо» – идеальный вариант для всех

Впереди у «Динамо» насыщенное и интересное межсезонье. В ближайшее время практически наверняка совет директоров хоккейного клуба примет решение о прекращении отношений с нынешним главным тренером. Кто придёт на смену Крикунову? Кандидатов хватает – это и Олег Знарок, и Алексей Кудашов, и действующий старший тренер Юрий Бабенко. Кто-то может вспомнить и о Зинэтуле Билялетдинове, который официально не завершал тренерскую карьеру.

Знарок — один из претендентов на пост тренера «Динамо». Он встречался с руководством клуба

Лично на мой взгляд, в сложившейся ситуации принять решение о назначении на пост главного тренера любого другого специалиста, кроме как Знарка, будет довольно безрассудно. Последний раз бело-голубые преодолевали барьер второго раунда плей-офф восемь лет назад – когда командой руководил Знарок – и в том сезоне динамовцы завоевали второй подряд Кубок Гагарина. Годом спустя «Динамо» завоевало единственный в клубной истории Кубок Континента. 58-летний специалист по сей день остаётся самым успешным тренером московского «Динамо» в КХЛ.

За годы работы вне «Динамо» Знарок добился больших успехов со сборной России и СКА. А самое главное не позволил себе ни одного критического слова в адрес болельщиков своей бывшей команды. Хотя в некоторых случаях фанаты откровенно провоцировали его на несдержанность – вы же помните знаменитый баннер про волка и добычу? Однако даже тогда Олег Валерьевич сдержался, потому что прекрасно понимал, что его работа в армейском клубе не может прийтись по душе никому из болельщиков «Динамо».

«Из «Динамо» не уходил, меня убрали. В СКА получаю меньше» «Был волком, стал добычей», — гласил баннер болельщиков «Динамо». Но Олег Знарок видит это по-другому.

Последние два сезона Знарок руководил «Спартаком» – и они, на первый взгляд, получились не самыми удачными для великого тренера. Под его руководством красно-белые так и не смогли пробиться дальше первого раунда. Вот только эти два чемпионата нельзя сравнивать между собой. В первом сезоне спартаковцы заняли высокое пятое место в Западной конференции, а в серии плей-офф дали отчаянный бой всё тому же «Динамо» – тогда бело-голубые добились тяжелейшей победы (4-2). Второй сезон пошёл наперекосяк уже с лета, когда у «Спартака» сорвалась вся предсезонная подготовка из-за пандемии коронавируса – а ведь отличная функциональная база, заложенная в ходе предсезонного сбора, – один из фундаментальных козырей тренерского штаба Знарка-Витолиньша.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Возможное возвращение Знарка в «Динамо» является идеальным вариантом для всех сторон именно сейчас. Ни для кого не секрет, что Олега Валерьевича связывают очень тёплые отношения с Шипачёвым, чей контракт с бело-голубыми на данный момент не продлён. Возможность снова поработать со Знарком наверняка стимулирует Вадима к заключению нового соглашения. Да и в переговорах с другими хоккеистами фактор Знарка может стать ключевым, ведь по недавнему опросу игроков лиги Олег Валерьевич стал безоговорочным победителем голосования: «Под руководством какого тренера КХЛ они хотели бы играть?».

Знарок — самый любимый тренер у игроков КХЛ, Крикунов вошёл в топ-5

Что же касается самого специалиста, то после двух вылетов в первом раунде он полон решимости доказать, что по-прежнему является абсолютно элитным тренером на уровне КХЛ. Так где же делать это, как не в клубе, с которым Знарок и добился своих первых побед в лиге? Сложно найти причины, по которым руководство «Динамо» может пройти мимо такой возможности.