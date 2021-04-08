Новый тренер «Сибири» без шансов проигрывал ей в плей-офф. Но приход Мартемьянова логичен

У «Сибири» будет новый тренер. Николай Заварухин на днях официально сложил полномочия, хотя информация о его уходе из Новосибирска просочилась в медиапространство уже довольно давно. Сам наставник был не прочь продолжить работу с клубом, но гендиректор «Сибири» Кирилл Фастовский в безальтернативной форме решил навязать Заварухину новый штаб помощников, на что специалист категорически не соглашался. Компромисс в результате достигнут не был.

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Вряд ли Заварухин заслужил такое отношение к себе со стороны руководства, и об ответственности Фастовского за очередной сезон «Сибири» без плей-офф мы ещё скажем. Но логичен ли сам по себе уход тренера из клуба? И да, и нет. С одной стороны, Заварухин — молодой по тренерским меркам специалист, который «выстрелил» в своём первом сезоне, но далеко не лучшим образом сработал на второй год. С этой точки зрения, он вроде бы заслужил ещё один шанс, ведь мы так и не поняли, какой Заварухин настоящий. Но с другой стороны — выступление «Сибири» в минувшем чемпионате получилось каким-то уж совсем печальным, и это при том, что по сравнению с сезоном-2019/2020 в клубе сохранился и тренерский штаб, и костяк команды. Заварухин не смог ни нормально подготовить «Сибирь» к турниру, ни внести какие-то позитивные изменения уже по его ходу, чем ясно намекнул, что тот самый успешный сезон двухлетней давности был всего лишь вспышкой и счастливым стечением обстоятельств. Да, кто-то обязательно вспомнит про коронавирус, но ссылаться на это странно, ведь все команды прошли через проблемы с ковидом, а у «Сибири» ситуация была далеко не худшей.

Так или иначе, ещё одну попытку Заварухину в Новосибирске не предоставили. Да, формально ему предлагали остаться с новой командой помощников, но, разумеется, Фастовский понимал, что на такую сделку специалист не пойдёт. Можно сказать, что Заварухина из «Сибири» убрали в добровольно-принудительном порядке.

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Но обратите внимание: тренер мгновенно договорился о вхождении в тренерский штаб Билла Питерса в «Автомобилисте». Заварухин не стал ждать предложений о самостоятельной работе в каком-либо клубе, а сразу же вернулся к роли помощника. Возможно, он сам понял, что быть главным — это не его (или ещё рановато), и тогда решение Фастовского избавиться от Заварухина выглядит логичным и своевременным.

Кстати, возвращение Заварухина в Екатеринбург может пойти исключительно на благо уральскому клубу. Николай Николаевич в «Автомобилисте» должен стать тем самым связующим звеном между русской командой и иностранным специалистом и помочь Питерсу в психологическом управлении своими подопечными. Ни Герман Титов, ни Евгений Шалдыбин с этой ролью не справлялись, и это было одной из ключевых проблем «Автомобилиста» в прошлом сезоне.

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Вопрос с преемником Заварухина в «Сибири» уже решён. Им с огромной долей вероятности станет Андрей Мартемьянов. Да, тот самый Мартемьянов, который всего два года назад, будучи главным тренером «Автомобилиста», без шансов проиграл серию плей-офф «Сибири» под управлением своего экс-помощника Заварухина. Вот такой вот зигзаг судьбы.

Но зацикливаться на результате той серии при оценке рокировки Заварухин — Мартемьянов, на мой взгляд, не стоит. «Сибири» ведь сейчас нужен не тот тренер, который будет успешен в плей-офф, а специалист, который будет точно способен новосибирский клуб туда вывести. И там уж пошуметь, насколько получится. Да, Андрей Алексеевич дважды провалился в кубковой части сезона с командой с большим бюджетом и высокими целями. Зато в скромном «Амуре» Мартемьянов отработал великолепно и смог подарить Хабаровску второй в истории плей-офф КХЛ.

В Новосибирске сейчас вряд ли ставят большие задачи, и поэтому, рассматривая резюме Мартемьянова, логичнее опираться именно на его хабаровский, а не на екатеринбургский опыт.

В «Сибири» Мартемьянову, скорее всего, будут помогать Евгений Шалдыбин (работал с ним в «Автомобилисте») и Виталий Атюшов, бывший капитаном «Амура» при Андрее Алексеевиче. Олег Ореховский покидает Новосибирск, а вот непотопляемый Андрей Тарасенко в штабе остаётся. Видимо, у отца обладателя Кубка Стэнли есть мощное лобби, позволяющее ему сохранять работу при любом наставнике «Сибири». Либо же Тарасенко-старшего в клубе уже воспринимают как некоего талисмана и хранителя традиций.

Любопытно будет посмотреть на «Сибирь» при новом тренере. Мартемьянов зарекомендовал себя как приверженец атакующего стиля, но для реализации идей наставника новосибирцам, конечно, нужна и качественная селекция. Под Мартемьянова наверняка удастся договориться с Олегом Ли, слухи уже отправляют в «Сибирь» ещё одного давнего знакомого специалиста, защитника Ивана Вишневского. Но куда больше интересует, как в Новосибирске закроют вакансии лидеров нападения.

Этот вопрос находится в юрисдикции Кирилла Фастовского. Настоящего старожила на управленческом посту «Сибири», который всякий раз умудряется выходить сухим из воды.

Новосибирский клуб, между прочим, четыре раза за последние пять сезонов оставался за бортом плей-офф, но виноватыми в таких результатах неизменно признавались тренеры, или игроки, или какие-то обстоятельства, но только не генеральный директор, отвечающий в «Сибири» за селекционную работу.

Кирилл Фастовский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Это весьма странно, и казалось, что после этого сезона вместе с Заварухиным должен уйти и Фастовский. Кирилл Валерьевич — талантливый управленец, все мы прекрасно помним, что это именно он создал блестящую «Сибирь» 2012-2015 годов, но есть ощущение, что на своём посту он засиделся, и для качественного развития новосибирскому менеджменту нужна свежая кровь.

Но пока Фастовский остаётся, и он уже начал собирать команду для Мартемьянова. Через год узнаем, что из этого выйдет.