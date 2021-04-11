«Мне остался год или два в КХЛ, буду охотиться за Кубком Гагарина!». Интервью Хартикайнена

Нападающий рассказал о дикой усталости в серии с «Ак Барсом», общении с Умарком и представил, каким будет его последний матч за «Салават».

Для нападающего «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнена нынешний сезон получился космическим – оформил свой первый покер в КХЛ, набрал 64 (28+36) очков в 53 матчах регулярки, установил новый бомбардирский рекорд среди финских игроков, ярко провёл первый раунд плей-офф, но затем последовал вылет во втором раунде. «Чемпионат» созвонился с нападающим и поговорил о тяжёлом поражении от «Ак Барса», о химии с Маркусом Гранлундом, будущем «Салавата» и о том, сколько ещё Хартикайнен планирует радовать своей игрой болельщиков КХЛ.

«Ак Барс» смог выключить наше звено, заставил нас чувствовать дикую усталость»

— Уже отошли от поражения?

— Последние две недели были тяжёлыми, но сейчас уже чувствую себя лучше, отбросил мысли о хоккее, живу обычной жизнью, провожу время с семьёй. Вчера был на подлёдной рыбалке, в первый раз в этом году. Сейчас уже легче, но это было тяжёлое поражение.

— 0-4 от «Ак Барса» — самое обидное поражение в вашей карьере?

— Точно одно из самых обидных, понадобилось время, чтобы оправиться от него. Да, это было одно из самых тяжёлых поражений.

— Сейчас, когда эмоции улеглись, уже проанализировали, что пошло не так?

— Во-первых, «Ак Барс» играл очень хорошо, смог выключить наше звено из игры, у нас не получалось забивать голы, а они были нам нужны. Они очень здорово играли, когда выходили вперёд в счёте, смогли нас победить.

Если говорить о себе, то я показал не лучшую игру. Сезон сказался на моём состоянии, было очень тяжело играть, особенно против такого соперника. У меня не было никаких травм, я просто очень устал. Когда играешь против такой команды, как «Ак Барс», выматываешься в каждом матче, в том числе психологически.

— Вы порой и через смену выходили, очень много играли.

— Да, мы много играем, так было на протяжении всего сезона. Могу сказать, что «Ак Барс» показал такую игру, что мы начали чувствовать дикую усталость. Надо отдать должное «Ак Барсу», соперник заставил нас так себя чувствовать.

— Мог сказаться коронавирус, который вы перенесли осенью?

— Да, у меня было поражено 20% лёгких, было тяжело вернуть свою форму. Сейчас лёгкие восстановились, но я потратил много сил, чтобы набрать доковидную форму. Было тяжело, особенно в первые пару недель после болезни – мышцы болят, тяжело нормально дышать, тем более во время матчей.

— Ваша тройка не ездила в сборную на этапы Евротура, вы берегли силы на плей-офф?

— Да, берегли силы. Мы очень много играли, нужно было выкладываться в каждом матче. Паузы в чемпионаты были нужны нам, чтобы отдыхать, набираться сил. В сборной всё поняли, мы объяснили свою ситуацию, никаких обид.

— Готовы ли вы сыграть за сборную на чемпионате мира? Хотелось бы сделать это уфимской тройкой?

— Посмотрим. Я сейчас не думаю о хоккее, поглядим, когда придёт время.

Фото: hcsalavat.ru

— Лукоянов — самый противный игрок в составе «Ак Барса»?

— Не знаю, у них вся команда играет жёстко. Не сказал бы, что он играет противно, просто жёстко. Никакой грязи не было.

— По ходу серии он говорил, что первое звено «Салавата» боится его звена, вам есть, что ответить?

— Конечно, мы никого не боимся. Просто «Ак Барс» здорово сыграл, не могу выделить какое-то одно звено. Против любой тройки было тяжело играть.

— Томи Лямся сказал, что он виноват в поражении, так как команда не была готова к уровню борьбы. Согласны?

— Мы могли лучше начать серию, но не понимали на 100%, насколько жёстко будет играть «Ак Барс», увидели это только в первом матче. Мы не были готовы к такой борьбе, так что я согласен.

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«Тяжело выиграть Кубок Гагарина, если одно звено забивает большую часть голов»

— Всё чаще обсуждается, что в плей-офф из года в год играют одни и те же пары, особенно на Западе. Вам нравится идея перекрёстного плей-офф?

— Нет, не особенно. Это ведь принципиальные противостояния, их надо сохранить. На аренах невероятная атмосфера, это колоссальные противостояния – ЦСКА и СКА, «Авангард» — «Ак Барс» или «Авангард» — «Салават». Все болельщики ждут этих игр, я бы оставил всё, как есть, эти серии не приедаются, наоборот, дают заряд энергии. Одни и те же пары каждый год – это хорошо.

— Год назад руководство сделало рокировку тренеров, чтобы добиться более стабильных результатов в регулярке. Вы стали больше выигрывать, заняли четвертое место, но легче не стало. Стоит ли гнаться за результатами в регулярке, тем более вы сами говорили, что выдохлись за сезон.

— Я тоже об этом думал. Если финишировать высоко, то не придётся играть с топ-клубом в первом раунде, это существенно. В то же время ты тратишь много энергии, чтобы подняться на высокое место в таблице. Но мы хотим побеждать в каждом матче, это главное. Никто не станет говорить: «Давайте будем играть плохо, чтобы занять седьмое место». Конечно, хочется занять первое место. В этом году мы потратили много сил, чтобы оказаться на четвёртом месте, мы были близки к тому, чтобы стать вторыми на Востоке. Это тяжёлый вопрос.

— Василий Чижов сказал, что в прошлом году игроки хотели смены тренера. Игроки действительно проявляли инициативу?

— Игроки постоянно общаются с руководством, но это было решение менеджмента. Игроки такие решения не могут принимать, я точно к этому не причастен.

— Можно сказать, что всё-таки команда сделала шаг вперёд, а не назад, и это поражение только закалит вас?

— У нас был успешный регулярный сезон, мы точно движемся в правильном направлении. Конечно, не должно быть такого, как 0-4 с «Ак Барсом», но я вижу много хорошего. Нашей команде нужно больше глубины состава, особенно в плей-офф.

— Весь сезон команда полагалась на ваше звено, а одним звеном, как говорят, не выиграть. Это главная проблема для «Салавата»?

— Конечно, тяжело выиграть Кубок Гагарина, если одно звено забивает большую часть голов. Вы видели, как «Ак Барс» сосредоточился на том, чтобы выключить нашу тройку. Нам нужно больше ребят, которые бы вели за собой и приносили победы.

— На вас давят разговоры о том, что легионеры «Салавата» съедают почти половину бюджета клуба?

— Если тебе много платят, тебе надо очень хорошо играть. Мы много зарабатываем, но в то же время делаем результат. Давление всегда чувствуется, но я особо не думаю о деньгах, только о победе.

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«С Умарком я чаще забивал, теперь чаще раздаю передачи, на мне больше ответственности»

— С Умарком наверняка общаетесь, как он там?

— Конечно, общаемся. Он немного грустит, потому что в Швейцарии играют без зрителей, там очень строгие ограничения из-за ковида. Он не может путешествовать, жить обычной жизнью, но в остальном он счастлив – хорошо играет, семья рядом, нет длительных выездов.

— Обратно его не звали?

— Не знаю, какие у него дальше планы. Но это будет тяжело, ведь у нас уже есть пять легионеров.

— С приходом Гранлунда ваше звено стало даже мощнее, чем было с Умарком, вы установили новый финский рекорд, в чём секрет?

— Каждый из нас может делать всё – мы пашем на льду, каждый может забить и отдать, создать помеху вратарю. Наша рабочая этика вышла на новый уровень, каждый из нас готов сделать всё для победы в каждом матче.

— Вы говорили, что ради Умарка вам пришлось перестроиться, изменить свою игру. Без него вы стали главным в звене, у вас появилось больше свободы?

— Сейчас я больше владею шайбой в углах, больше разыгрываю её. Если посмотреть статистику, у меня в этом году было больше передач, чем в прошлых сезонах. Это главная перемена – я больше веду игру, раздаю передачи, мне это нравится. Раньше Линус раздавал передачи, а я больше забивал, сейчас у меня больше обязанностей с шайбой.

— Что вам больше нравится?

— Конечно, всегда хочется разыгрывать шайбу и забивать, нести как можно больше ответственности.

Фото: hcsalavat.ru

— Лямся к успеху вашего звена приложил руку, или химия у вас возникла сама по себе?

— Химия возникла сама по себе, Лямся поставил нас вместе, и мы сразу сыгрались, буквально по щелчку. Классно было сразу же почувствовать такую химию.

— Была ли проблема, что вашу тройку ни разу не разбивали за весь сезон, не считая последнего матча. Получается, у вас не было запасного плана для звена.

— Мы весь сезон играли здорово, никто даже не думал о том, чтобы нас разбить, ведь всё и так работало. В плей-офф стало ясно, что если наше звено закрывают, то нам тяжело выиграть. Нам точно нужно будет попробовать разные сочетания, потренироваться с разными партнёрами.

— Единственный российский нападающий, с которым регулярно взаимодействовали легионеры – это Кадейкин. Как с ним изменилось ваше большинство?

— Он – габаритный парень, мы с ним играем под воротами, создаём помехи вратарю. Он может отдать и бросить, его можно выпустить в любой ситуации. Легко играть, когда знаешь, что рядом человек, который может создать трафик, сделать передачу или забить сам. И ещё он очень хорош на вбрасываниях, нам это нужно.

Фото: hcsalavat.ru

«Мне остался год или два в КХЛ. Наверное, если выиграю Кубок, это будет последний матч»

— Вы уверены в будущем команды, особенно после того, как Маннинен подписал новый контракт?

— Да, уверен. Мы знаем, над чем нам нужно работать, уверен, что мы станем лучше.

— Когда уходил Умарк, все знали, что это его последний сезон. Вы для себя не решили, что нынешний контракт последний в Уфе?

— Я об этом не думал. Мне осталось играть год или два в КХЛ, буду охотиться за Кубком, а если выиграю, наверное, это будет последний мой матч в Уфе. Следующий сезон я отыграю за «Салават», а дальше посмотрим.

— То есть если «Салават» выиграет Кубок Гагарина в следующем году, то это будет ваш последний сезон?

— Сейчас невозможно предугадать, всё будет зависеть от моего желания и стремлений. Если выиграем Кубок, сложно сказать, останется ли у меня прежняя мотивация.

— Хотите уйти на победной ноте?

— Конечно.