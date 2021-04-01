Уфа останется командой одного звена? Расклады по трансферам для проигравших в плей-офф КХЛ

В плей-офф Кубка Гагарина осталось всего четыре команды, которым в апреле предстоит разыграть главный трофей КХЛ. Остальные 12 участников кубковой весны уже вступили в межсезонье, а значит самое время предоставить первые трансферные расклады по этим клубам. Рынок откроется только 1 мая, но уже сейчас можно посмотреть, кто точно остаётся в командах, а кто приобретает статус свободного агента, и попытаться проанализировать селекционные задачи клубов. Продолжаем с Восточной конференцией.

Нужно ли «Динамо» удерживать Шипачёва? Расклад по трансферам для проигравших в плей-офф На Западе КХЛ всё спокойно у «Локомотива» и «Йокерита», а вот Минск и «Спартак» ждёт жаркое межсезонье.

«Металлург»

Важные игроки на контрактах: Юхо Олкинуора (в), Михаил Пашнин (з), Егор Яковлев (з), Артём Минулин (з), Тейлор Бек (н), Андрей Чибисов (н), Максим Карпов (н), Семён Кошелев (н), Сергей Плотников (н), Николай Прохоркин (н)



Важные неограниченно свободные агенты (НСА): Василий Кошечкин (в), Филип Хольм (з), Сергей Мозякин (н), Андрей Нестрашил (н), Деннис Расмуссен (н)



Важные ограниченно свободные агенты (ОСА): Николай Голдобин (н), Архип Неколенко (н)



Трансферные задачи: вряд ли в «Магнитке» в межсезонье стоит ждать больших изменений. У главного тренера Ильи Воробьёва большой кредит доверия, и результат прошедшего чемпионата наверняка будет расценен, как удовлетворительный с реальной перспективой улучшения через год.



Наверное, это будет правильный шаг. Именно Илья Петрович собирал ту команду, у большей части которой остаются действующие контракты с «Металлургом». Рубить с плеча в данной ситуации — большой риск, на который вряд ли пойдут в заждавшемся побед уральском клубе.

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Что касается селекции «Магнитки», то она наверняка будет нести точечный характер. Во-первых, нужно разобраться с ветеранами Кошечкиным и Мозякиным. Смогут ли они ещё принести пользу «Металлургу» и за какие деньги? Во-вторых, подумать над легионерским вопросом. К Олкинуоре и Беку меньше всего претензий, но они и так остаются в команде. На своём весьма высоком уровне сыграл Расмуссен, его по-хорошему нужно продлевать, но у Денниса могут быть и другие предложения. А вот необходимость Хольма и Нестрашила для «Магнитки» — тема для дискуссии.



В-третьих, продление ограниченно свободных агентов. Николай Голдобин провалил серию с «Авангардом», но он, как выразился Сергей Ласьков, парень не совсем безнадёжный. Заслужил новый контракт Архип Неколенко, а ведь есть ещё совсем молодой защитник Илья Николаев.

«Салават Юлаев»

Важные игроки на контрактах: Юха Метсола (в), Маркус Гранлунд (н), Филип Ларсен (з), Теэму Хартикайнен (н), Пётр Хохряков (н)



Важные НСА: Владимир Жарков (н), Александр Кадейкин (н), Сакари Маннинен (н), Михаил Науменков (з), Григорий Панин (з), Джефф Плэтт (н)



Важные ОСА: Родион Амиров (н), Данил Башкиров (н)



Трансферные задачи: из итоговой пресс-конференции руководства уфимского клуба можно было понять, что в «Салавате» задумались о смене стратегии комплектования, но этим летом никаких коренных сдвигов в хоккейной Башкирии ждать не стоит. Все основные звёзды, кроме Маннинена, на контрактах, да и с Сакари вопрос практически решён.

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Так что от финской зависимости юлаевцы пока точно никуда не денутся, поэтому их межсезонье будет посвящено решению старой проблемы: как за не самые большие деньги организовать глубину состава и найти ещё хотя бы одно ударное звено. Здесь, кстати, изменения могут быть значительными: наверняка уходит Дмитрий Кугрышев, не удаётся договориться по контракту с Владимиром Жарковым, Александр Кадейкин давно смотрит в сторону НХЛ, да и вообще впервые выходит на рынок в качестве НСА. Могут и увести.



Так что фронт работы у уфимских менеджеров — весьма приличный. Помимо поиска форварда, нужно не забыть о качественном усилении защитной линии (сюда входит и продление контрактов с Науменковым и Паниным), о толковом бэкапе для Метсолы, а также о работе по контрактам с молодыми ОСА.

«Трактор»

Важные игроки на контрактах: Алексей Бывальцев (н), Ник Бэйлен (з), Роман Вилл (в), Томаш Гика (н), Сергей Калинин (н), Вячеслав Основин (н), Лоуренс Пилут (з), Лукаш Седлак (н), Иван Федотов (в)



Важные НСА: Александ Авцин (н), Ярослав Косов (н)



Важные ОСА: Понтус Оберг (н), Игорь Исаев (з), Даниил Ильин (н)



Трансферные задачи: финал первого сезона «Трактора» под флагом обновлённой клубной концепции вышел смазанным, но вряд ли в Челябинске сразу же откажутся от заданных ориентиров. Да, ни главный тренер Гатиятулин, ни ключевые лидеры команды (Гика, Седлак, Бэйлен, в первую очередь) не смогли проявить себя в плей-офф, но у этой команды (и организации в целом) всё-таки есть перспектива. В своё время Гатиятулин уже доказал в Челябинске, что за три года может сделать из «Трактора» финалиста Восточной конференции, так почему бы и сейчас Анвару Рафаиловичу не проследовать к высокой цели шаг за шагом?



Что касается состава, то у челябинцев на контрактах почти все ведущие форварды, кроме Оберга. Но Понтус не показал себя незаменимым и на его место можно поискать легионера поинтереснее. Гораздо важнее, на мой взгляд, продлить контракты с Авциным и Косовым, которые придали «Трактору» хорошую глубину в атаке, а также заняться качественным усилением защитной линии.

«Спартаку» — перестройка, «Автомобилисту» — застой? Что ждёт клубы, вылетевшие из плей-офф Многие из них выполнили задачу на сезон и смотрят в будущее с оптимизмом.

«Барыс»

Важные игроки на контрактах: Даррен Диц (з), Никита Михайлис (н), Роман Старченко (н),



Важные НСА: Джесси Блэкер (з), Фил Вароне (н), Йони Ортио (в)



Важные ОСА: Кёртис Волк (н), Якоб Лилья (н), Самат Данияр (з), Кирилл Панюков (н), Валерий Орехов (з), Максим Мусоров (н), Дмитрий Шевченко (н)

Трансферные задачи: вероятно, в «Барысе» будет весёлое межсезонье, по ходу которого состав команды будет значительно обновлён. Из ключевых игроков на контракте всего три хоккеиста, закончились соглашения со всеми легионерами (натурализованного Дица в расчёт не берём), и очень возможно, что придётся искать новых.



Впрочем, «Барысу» к такому раскладу не привыкать. В казахстанском клубе давно приучили, что умеют грамотно работать по североамериканскому рынку, в том числе и по ходу чемпионата. Есть у нурсултанцев и ещё одна задача — сохранить перспективную казахстанскую молодёжь, численность которой увеличивается с каждым годом. С одной стороны, у главного клуба страны нет внутренних конкурентов в борьбе за Панюкова или Мусорова, с другой — мы помним, что в КХЛ казахстанцы теперь легионерами не считаются.

«Автомобилист»

Важные игроки на контрактах: Георгий Белоусов (н), Сергей Шумаков (н), Станислав Бочаров (н), Алексей Василевский (з), Алексей Макеев (н), Брукс Мэйсек (н), Якуб Коварж (в)



Важные НСА: Чарльз Дженовей (з), Павел Дацюк (н), Дэн Секстон (н), Питер Холланд (н), Корбиниан Хольцер (з)



Важные ОСА: Дмитрий Жукенов (н), Никита Трямкин (з), Александр Щемеров (з)



Трансферные задачи: «Автомобилисту» нужно менять подход к комплектованию команды, о чём я уже писал, но делать это в Екатеринбурге никто не собирается. Директор клуба Максим Рябков не видит смысла в селекционном отделе, приходит информация о готовности подписать Шипачёва на 100-милионный контракт… Нет, у «Автомобилиста» всё будет по-старому.

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Но даже учитывая особенности давно выбранной стратегии (быстрее взять то, что плохо лежит) уральский клуб может работать продуктивнее в предстоящее межсезонье. Необходимо разобраться с главными ограниченно свободными агентами: Щемеров и Жукенов обязательно рекомендованы к продлению, а вот стагнировавшего Трямкина, пожалуй, следует отпустить в НХЛ — от этого шага могут выиграть вообще все стороны.



Конечно, нужно разобраться со сменщиком Коваржа (давняя задача со звёздочкой для руководства «Автомобилиста»), укрепить защиту, разобраться с легионерами. С Секстоном и Дженовеем, очевидно, пора прощаться, да и Холланд с Хольцером не выглядят какими-то мощными вариантами: на обе позиции можно найти легионеров и моложе, и сильнее.

«Торпедо»

Важные игроки на контрактах: Андрей Тихомиров (в), Михаил Орлов (з), Зият Пайгин (з), Антон Шенфельд (н), Энди Мили (н), Сергей Гончарук (н), Андрей Белевич (н)



Важные НСА: Крис Уайдман (з), Джордан Шварц (н), Крис Терри (н)



Важные ОСА: Дамир Жафяров (н)



Трансферные задачи: команде менеджеров «Торпедо» предстоит немало работы, но кое-что уже сделано: продлён контракт с Энди Мили, остаётся в команде Антон Шенфельд, определенно будущее в Нижнем Новгороде у ряда других хоккеистов с менее звучными фамилиями.



Впрочем, главная задача для «автозаводцев» — найти новых лидеров команды. Оставить в «Торпедо» Жафярова и Уайдмана практически нереально, зато можно попробовать договориться со Шварцом и Терри или «пошерстить» международный рынок на предмет новых легионеров.

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Также нуждается в усилении защита и вратарская линия. Перезагрузившийся Пётр Кочетков собрался в «Каролину», и сейчас у «Торпедо» на контракте есть только Андрей Тихомиров. Он хорош в роли сменщика, а вот на поиски первого номера генменеджеру нижегородцев Максиму Гафурову нужно бросить все силы.