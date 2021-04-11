«Вы поощряете провокации, я так понял? Смотрите всё!» Журналисты довели Квартальнова

Пятый матч финала Востока КХЛ между «Ак Барсом» и «Авангардом» получился огненным. Рекордные для этой серии пять заброшенных шайб, дубль Дмитрия Воронкова в третьем периоде, спасительный для омичей гол Ильи Ковальчука на последней минуте основного времени и быстрый приговор казанцам от Рида Буше в овертайме. Это было ярко, нервно, вкусно!

«Авангард» в шаге от финала КХЛ! Ковальчук спас своё имя, забив гол на последней минуте! Американский форвард «ястребов» Буше прервал мощную победную серию голкипера «Ак Барса» Билялова.

Но, конечно же, не обошлось без скандалов. Грязный приём Артёма Галимова, напомнивший эпизод Воронков-Ковальчук из прошлой встречи, а также привычно однобокое судейство стали главными темами в общении с журналистов с участниками матча на пресс-конференции. И если наставник «Авангарда» Боб Хартли остался невозмутимым, то тренера казанцев Дмитрия Квартальнова представителям прессы удалось довести до больших эмоций.

«Не знаю, почему «Авангард» не подаёт официальные претензии к судейству в серии»

Канадский наставник «ястребов» Боб Хартли, очевидно, был раздражён работой арбитров, но сумел удержаться в рамках корректности. Конечно, ему в этом помогало осознание победного результата его команды.



«Очень важная победа. Нам немного времени потребовалось на победный гол в овертайме, но мы всё равно видим, что наша физподготовка приносит нам дивиденды. Непростой матч по большому количеству причин, ряд из которых от нас совершенно не зависит. Но мы выиграли.



То, что я вижу очень ясно — мы не так часто играем в большинстве, как могли бы. Не знаю, насколько этично толкать игроков в открытую калитку. Хороший вопрос, но его нужно задать кому-то другому. Не знаю, почему клуб не подаёт официальные претензии на судейство. Мы с вами смотрим один и тот же хоккей.



Не знаю, почему побеждают только гости в этой серии. Мы постараемся изменить эту тенденцию в шестом матче. Ковальчук команду не подвёл своим удалением, это был отличный силовой приём. Затем он забросил шикарный, очень важный гол, поэтому давайте руководствоваться только фактами».

Ковальчук прервал 11-матчевую безголевую серию. Ранее «Ак Барс» реализовал его удаление

«Калитка должна быть закрыта, вы это понимаете? И никаких проблем!»

Главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова закидали вопросами о грязной игре его подопечных, и в какой-то момент наставник закипел. Кроме того, он подробно описал своё видение того, как именно должна функционировать калитка на скамейке запасных во время матча.



«Жаль, что недотерпели. Так случается в спорте. Неправильно сыграли, получили гол. Готовимся дальше, пока ничего не потеряно. Не получаются домашние игры. Почему пять гостевых побед в серии? Не знаю, не знаю…



Грязные толчки игроков «Авангарда» в открытую калитку со стороны Воронкова и Галимова в последних двух матчах? А вы, наверное, болельщик «Авангарда»? Идёт такая игра. Но ещё раз: здесь кто что хочет видеть. Я могу сказать, что есть какие-то нюансы, арбитры — живые люди. Грязи не приветствую, никто грязно не играл. Здесь идёт мужская, хорошая игра. Выковыривать здесь что-то… Не должно быть. Нет такого, что мы играли грязно.



Вы считаете, что хоккеисты намеренно соперников долбят? Калитка должна быть закрыта, вы это понимаете? И никаких проблем! Я ещё раз говорю, эмоции какие-то могут быть. Не думаю, что кто-то кому-то хотел травму нанести. Конечно, должен был держать себя в руках, это факт. А вы провокации поощряете, я так понял? Когда идёт заварушка, зачем вообще лавку открывать, если на льду кто-то есть? Вы смотрите всё! Это не приветствуется, но факт остаётся фактом: лавка должна быть закрыта, когда игроки на льду остаются. Вот у нас лавки сами игроки открывают, а в других — люди. Сидит человек и машинально открывает. Да может, он специально открыл? А зачем? Вот это вопрос. У нас в «Ак Барсе» бы точно такого не произошло.



Удар Ковальчука коленом? Не знаю, ребят, надо посмотреть этот эпизод. Никакой грязи не должно быть. Ещё раз говорю, надо эмоции держать, клюшки держать. Никто не хочет никому травму нанести. Посмотрите момент с Галимовым: лавка должна быть закрыта, это предельно ясно для меня. Нам тоже в голову прилетало, есть, где больно, идёт нормальная мужская игра. Никакого указания травмировать соперника не было».

«Толчки в открытую калитку? Каждый делает то, что считает нужным. Идёт мужская игра, все способы хороши»

Один из героев встречи, нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук отметил, что ничего странного в этой серии не происходит, и ловко ушёл от острых вопросов.



«Хорошая игра, боевая, отличная, серия продолжается. Много критики в мой адрес? Я не обращаю внимания, в моём возрасте у меня уже иммунитет к этому. Главное, что мы выиграли и едем в Балашиху на шестой матч.



На меня охотятся всю серию игроки «Ак Барса»? Ничего об этом не думаю. Идёт мужская игра, все способы хороши. Ничего странного не вижу. Толчки в открытую калитку? Каждый делает, что считает нужным. Нам нужно выходить и играть. Эпизод с моим удалением? Не буду оценивать. Весь Омск и «Авангард» с победой, хороший матч».

Видео гола Рида Буше, который принёс «Авангарду» победу над «Ак Барсом» в овертайме

«Насколько опасны толчки в открытую калитку? Так это же «Авангард» открывает её»

Форвард Дмитрий Воронков, который едва в одиночку не перевернул этот матч в третьем периоде, был немногословен, зато поддержал Дмитрия Квартальнова в оценке спорных эпизодов этой серии.



«Тяжёлая игра, плохо, что проиграли, но всё ещё впереди. Эпизод с Ковальчуком в прошлом матче? Я не видел, что калитка была открыта. Вообще мне трогать его не надо было, две минуты там получил. Насколько это опасно? Так это они же открывают калитку. Мои голы? Забил — хорошо. Стоит ли отметить передачу партнёра? Да, стоит. Не знаю, как объяснить, что побеждают только гости в этой серии».