Дадут ли Панарину стать главной звездой сборной? Русские из НХЛ, которых ждём на ЧМ-2021

Из тех ребят, кто пока пролетает мимо плей-офф НХЛ, набирается почти целая команда для чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею в Риге, судя по всему, пройдёт при минимальном количестве игроков НХЛ. Международный турнир стартует 21 мая, а в лучшей лиге мира к этому времени только начнётся плей-офф. Это означает, что сыграть за сборную на ЧМ смогут только хоккеисты тех клубов, которые не попадут в решающую часть сезона, так как какие-либо дозаявки по ходу турнира наверняка будут запрещены из соображений безопасности.

Но без помощи из-за океана даже при таких условиях сборная России не должна остаться при любых раскладах. Рассказываем, кто из наших хоккеистов НХЛ может приехать в Ригу. Из тех игроков, кто пока не входит в зону плей-офф, набирается целая команда.

Вратари

Игорь Шестёркин, Александр Георгиев (оба — «Рейнджерс»), Антон Худобин («Даллас»)

Вратарская позиция неожиданно стала проблемой для сборной России. В ведущих клубах КХЛ места основных голкиперов заняли иностранцы, а Александр Самонов из СКА, игравший в воротах национальной команды на декабрьском этапе Евротура, слабо провёл матчи плей-офф и заставил сомневаться в его перспективах на ЧМ. Кошечкин и Ерёменко слишком стары, Аскаров — слишком молод, так кто же будет играть в Риге?

Похоже, помочь сборной России сможет тандем голкиперов из «Рейнджерс». «Синерубашечникам» будет невероятно тяжело подвинуть в своём очень сильном дивизионе «Вашингтон», «Айлендерс», «Питтсбург» и «Бостон», а пролёт мимо топ-4 в своей восьмёрке автоматически означает пролёт мимо плей-офф.

При этом Шестёркин, например, выдаёт сильный сезон, и этого голкипера вполне можно представить в роли первого номера сборной на ЧМ. Кстати, он её уже давно заслужил, так как вдоволь накатался по международным турнирам в качестве второго и третьего вратаря.

У Шестёркина второй шат-аут подряд! Повторил достижение «Рейнджерс» 94-летней давности Панарин завершил матч с показателем полезности «+4» и приблизился к Ларионову по голам в НХЛ. А Кравцова лишили первой шайбы в лиге.

У Георгиева цифры статистики похуже, и он проигрывает Шестёркину конкуренцию внутри клуба, однако Александр тоже весьма качественный и опытный голкипер. Два года назад после прорывного сезона в «Рейнджерс» он уже приезжал в сборную России и даже сыграл два матча на турнире в Братиславе.

Ещё один голкипер из НХЛ, который теоретически может оказаться свободным перед ЧМ, это Антон Худобин. Его «Даллас» вовсю сражается за плей-офф, но легко может оказаться пятым лишним в Центральном дивизионе. Впрочем, стоит отметить, что в этом сезоне 34-летний голкипер выглядит далеко не так уверено, как в прошлом плей-офф, и в сборной России к его кандидатуре обратятся только в случае форс-мажора.

Защитники

Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус»), Никита Зайцев, Артём Зуб (оба — «Оттава»)

Всё идёт к тому, что лучше всего игроками из НХЛ на чемпионате мира у сборной России может быть укреплена защитная линия. Тут вам и двужильный универсал Иван Проворов, умеющий на площадке всё, и надёжнейший разрушитель-домосед Гавриков, и Никита Зайцев, чей потенциал вряд ли в полной мере раскрывается в «Оттаве», и очень перспективный Зуб, в первый же год закрепившийся в НХЛ.

Все эти парни имеют опыт игры за сборную России на чемпионатах мира, и все они должны быть доступны нашему штабу в мае: никаких реальных шансов на плей-офф нет ни у «Филадельфии», ни у «Коламбуса», ни тем более у «Оттавы». Если все приедут, то это уже сформированный топ-4 обороны, дополнить который без труда можно будет и из КХЛ.

Кроме того, мимо плей-офф вполне может проехать «Чикаго», и тогда для национальной команды освободится ещё и Никита Задоров. Здоровый, жёсткий деф, игравший за Россию на ЧМ-2019. Любопытно, будет ли он востребован в сборной после того, как стал одним из хоккейных рупоров критики официальной власти в стране.

Я не упомянул ещё Никиту Нестерова из «Калгари», хотя «огоньки», скорее всего, не попадут в плей-офф. Но из-за различных переносов матчей «Флэймз» будут заняты в регулярке аж до 20 мая (ЧМ стартует 21-го), и Нестеров, даже если не будет проходить в состав, всё равно останется в расположении команды, где он борется за место в основе. За один же день сорваться и приехать на другой конец света на ЧМ у Нестерова вряд ли получится: слишком много препятствий для свободного передвижения по миру создаёт коронавирус.

Нападающие

Артемий Панарин, Павел Бучневич (оба — «Рейнджерс»), Денис Гурьянов («Даллас»), Михаил Григоренко («Коламбус»), Владислав Наместников («Детройт»), Артём Анисимов, Евгений Дадонов (оба — «Оттава»)

Что по нападающим? Точно мимо плей-офф «Детройт» с «Оттавой», а это значит, что для национальной команды уже свободны Анисимов и Наместников. Оба играют в центре, и в современных условиях это серьёзный аргумент для попадания на ЧМ. Также можно рассчитывать на Дадонова, чей талант снайпера и финишёра атак вряд ли навсегда потерялся в «Оттаве», и Григоренко, у которого вновь не вышло покорить НХЛ. Но в штабе сборной прекрасно знают истинный уровень Михаила, и наверняка задумаются над его приглашением.

В случае досрочного окончания сезона «Далласом» нельзя будет не обратить внимание на стремительно прогрессирующего Дениса Гурьянова. За взрослую сборную он никогда не играл, но сейчас находится в такой форме, что необходимо это начинать.

У Радулова серьёзная травма и про него рассуждать не смысла, а поставщиками главных звёзд на ЧМ потенциально могут выступить «Рейнджерс». Помимо пары вратарей у них есть ещё и пара великолепных русских нападающих — Бучневич и Панарин. Первый проводит огненный сезон, соревнуясь с Хлебушком в количестве набранных очков, второй — вовсе не нуждается в представлении.

Но по обоим форвардам «Рейнджерс» есть нюансы. Бучневич приезжал играть за сборную России на ЧМ-2018 и ничего хорошего из этого не вышло: Павел был недоволен своей ролью, а руководство национальной команды осталось не в восторге от его игры. Не факт, что за три года Бучневич вырос и стал лучше в глазах людей из ФХР.

«Это стереотип, что русские не хотят играть в обороне». Бучневич — о своём сезоне в НХЛ Пашет в меньшинстве, забивает голы, отдаёт передачи. Нападающий вырос в одного из лидеров «Рейнджерс».

Ну а про Панарина и так всё прекрасно известно. Может ли играть за сборную России по хоккею человек, открыто критикующий Владимира Путина и действующую российскую власть? У нас ещё не было шансов получить ответ на этот вопрос, так как после выхода Артемия на политическую арену летом 2019-го ещё не состоялось ни одного крупного международного турнира.

Впрочем, Роман Ротенберг уже заявлял, что в сборную России будут отбирать исключительно по спортивным критериям. Посмотрим, дадут ли Панарину стать главной звездой России на ЧМ-2021 в случае непопадания «Рейнджерс» в плей-офф.