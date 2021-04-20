ЦСКА не отдаст Кубок Гагарина? «Авангард» много удаляли, Хартли смеялся и хватался за лицо

Первый матч финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» получился зрелищным. Многие ожидали закрытого хоккея, но гости агрессивно сыграли в атаке и четырежды поразили ворота соперника (четвёртая шайба была заброшена уже в пустые ворота). Армейцы смогли ответить только голом Андрея Локтионова, неожиданно уступив на своём льду. В этой связи ко второй встрече команде Игоря Никитина нужно было подойти с удвоенной энергией, так как переезжать в Балашиху при счёте 2-0 в серии в пользу омичей явно не входило в планы москвичей.

Шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА! «Авангард» начал финал КХЛ с уверенной победы Омск выдержал стартовый натиск армейцев, а затем не оставил им ни шанса на успех.

«Это была очень хорошая и открытая игра. Мне больше понравился «Авангард», потому что они реализовали своё преимущество по броскам в створ — 17:5. У ворот Юханссона было в два раза больше моментов. Омичи создавали больше опасности, даже ведя счёте.

Это не тактическая победа Хартли, здесь вообще о какой-то тактической задумке говорить нельзя. У ЦСКА прослеживалось желание сыграть на пятаке, а «Авангард» к игре с «Ак Барсом» научился не пускать туда соперника.

Меня удивило, как сыграл ЦСКА в третьем периоде. Вроде сократили отрыв в счёте, но сразу же последовал неплохой ответ «Авангарда». Дальше мы увидели более опасные моменты армейцев, только когда сняли вратаря — момент Телегина, например.

Я скорее понимаю, что не получилось у ЦСКА, чем что именно получилось у «Авангарда». У армейцев было слишком много брака. Для победы в следующих матчах им надо забрасывать первыми. В девяти последних играх омичи выигрывали, если забрасывали первыми», — заявил после встречи двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ Алексей Бадюков.

ЦСКА провёл худший матч в плей-офф — виноват перерыв или «Авангард»? Что происходит в КХЛ «Ястребы» били в слабые места армейцев и заставили их растеряться. Что изменится, когда ЦСКА придёт в себя?

У ЦСКА по сравнению с прошлым матчем в заявке не оказалось Гилмора, Сошникова и Афанасьева, вместо которых появились Чайка, Кемпе и Попов. Александр стал самым возрастным хоккеистом в истории КХЛ, принявшем участие в финале Кубка Гагарина. «Авангард» победный состав решил не менять.

Первый период прошёл под диктовку хозяев, во многом из-за частых удалений в составе «Авангарда». Хотя встреча началась с того, что Карнаухов заехал клюшкой по лицу Толчинскому, но судьи не наказали нападающего армейцев. Зато наказали Павла после того, когда он не выдержал и после словесной перепалки толкнул Ковальчука. Илья стерпел и заработал для своей команды две минуты большинства.

Далее удалялись только «ястребы», а активный Чинахов и вовсе схлопотал «2+10» за удар в голову Рыкову, которого врачи отвели в раздевалку. Однако омичи просто изумительно блокировали броски соперника. При этом больше всего старался защитник Шарипзянов, буквально на глазах выросший в топ-игрока. Всего до Грубеца долетело в общей сложности семь бросков, со всеми чешский голкипер справился. 0:0 – команды отправились в раздевалки при ничейном счёте, а Боб Хартли после очередного удаления Найта под занавес двадцатиминутки саркастически улыбнулся и схватился двумя руками за лицо. Боб, по его же собственным словам, никогда не обсуждает судейство, но судя по поведению редко бывает им доволен.

Реакция Боба Хартли на удаления «Авангарда»

Во втором периоде града заброшенных шайб не случилось, но одно взятие ворот зрители всё же увидели. При этом гостей снова подвела дисциплина, они пропустили в меньшинстве. Москвичи закрепились в зоне, Окулов сделал передачу к воротам, Соркин прострелил на дальнюю штангу на Шалунова, который в касание вогнал шайбу в сетку. Этот гол стал для Максима уже 11 в нынешнем плей-офф, он лучший снайпер турнира.

А концовке двадцатиминутки армейцы могли увеличить преимущество. На сей раз уже сам Шалунов сделал перевод в центр, Окулов красивым финтом убрал защитника, вылез на ворота и бросил с неудобной руки — шайба прошла рядом с девяткой.

ЦСКА переиграл соперника на вбрасываниях (16-5) и перебросал в створ (14-6). Тренерскому штабу сибиряков нужно было сделать правильные выводы и убрать у игроков лишние эмоции. Например, у Готовца, едва не схлестнувшегося в кулачном поединке с Телегиным. Благо для «Авангарда», судьи выписали обоим по две минуты, а не заставили «ястребов» снова играть в меньшинстве.

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В третьем отрезке встречи Сергеев приложился от синей линии, шайба на пятаке задела Слепышева и влетела в ворота «Авангарда». После видеопросмотра судьи определили, что удара коньком не было — хороший гол.

Не обошлось и без гола Попова, выскочившего один на один с Грубецом и с близкого расстояния переигравшего Шимона. Стало понятно, что эту встречу «Авангарду» уже не спасти. 3:0 в матче и 1-1 в серии, которая теперь переезжает в Балашиху. «Авангарду» нужно что-то делать с удалениями, нельзя играть в финале Кубка Гагарина в меньшинстве (6-24) едва ли не по полматча.