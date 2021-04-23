Русская машина сломалась? Овечкин не доиграл матч из-за загадочной травмы

Пока никто не знает, что случилось. А победу «Вашингтону» в Нью-Йорке принесли другие российские хоккеисты.

Александр Овечкин стоит на пороге нового знаменательного достижения в НХЛ — попадания в топ-5 лучших снайперов за всю историю лиги. До Марселя Дионна остаётся лишь один гол, и как всегда, в преддверии большого события, Овечкин взял небольшую паузу.



Прошлый матч с «Бостоном» вообще откровенно не задался для россиянина. Ови заработал «-4» в графу полезности и от бессилия по ходу встречи ругался с арбитрами.

Овечкина довели. Вместо исторического достижения ругался на судей и получил «-4» Звено Бержерона вчистую переиграло ударную тройку «Вашингтона».

Сегодня «Вашингтон» приехал в Нью-Йорк в гости к своему «золотому» тренеру Барри Тротцу. Тот известен тем, что умеет великолепно выстраивать игру «Айлендерс» от обороны, что часто приводит к малорезультативным встречам. Матч против «столичных» стал лучшим подтверждением этого тезиса, ведь команды за 65 минут игрового времени не забросили на двоих ни одной шайбы! Редчайший случай для современного хоккея.

У Овечкина продолжилась неудачная полоса. Он сыграл 6 полных минут в большинстве (при том, что у «Айлендерс» всего было три удаления), имел кучу возможностей забить, нанёс 4 броска в створ, но пробить Семёна Варламова так и не сумел. А в конце основного времени Александр получил травму. Последнюю смену он провёл за 2 минуты 49 секунд до сирены и больше не выходил на лёд, хоть и оставался на скамейке запасных.

Питер Лавиолетт Главный тренер «Вашингтона» «Я даже не знаю, что случилось. Знаю лишь, что в конце игры он был недоступен»

Неужели, Русская машина всё-таки сломалась? Пока никто не знает, что это за загадочная травма, но будем надеяться, что повреждение Овечкина окажется несерьёзным, а доктора «Вашингтона» просто решили его поберечь. Со скамейки Александр не уходил, и это уже хороший знак. Травмы главному русскому снайперу всех времён противопоказаны, если принимать во внимание погоню Ови за великим рекордом Гретцки. Да и забивать за сезон менее 30 шайб капитан «Вашингтона» не умеет.



Статистика Овечкина в сезоне-2020/2021.



Без своего лидера «столичные» всё-таки одержали гостевую победу в серии буллитов. Решающую попытку реализовал Евгений Кузнецов, переигравший Варламова точным кистевым броском над щитком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твитттере» «Вашингтона».

Главным же героем встречи был признан вратарь «столичных» Илья Самсонов. Россиянин совершил 26 спасений и отметился, например, вот таким отличным сейвом.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Самсонов, кстати, теперь единственный вратарь в этом сезоне НХЛ, у которого не менее 15 выходов в старте и при этом менее четырёх поражений. Другими словами, Илья становится для «Кэпс» счастливым талисманом.