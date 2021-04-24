«Ставь лайк, если жив». Развязка одного из лучших матчей сезона КХЛ

Боб Хартли сказал, что победный гол в меньшинстве – за пределами реальности, и предложил снять по матчу реалити-шоу.

Самая невероятная, самая валидольная, самая драматичная игра финала Кубка Гагарина закончилась победой «Авангарда» над ЦСКА – счёт в серии стал равным, 2-2. Армейцы вели 2-0, потом получили два больших штрафа, потом кучу малых, омичи сравняли счёт, вышли вперёд в концовке третьего периода, но ЦСКА спасся за секунду до конца, чтобы пропустить в большинстве в овертайме. После встречи свои комментарии дали тренеры и игроки команд.

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».

«Гол в овертайме – за пределами реальности. По такому матчу можно снять реалити-шоу»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли светился от счастья и чувства гордости за свою команду, предлагал снять по этой игре реалити-шоу и рассказал о самочувствии Андрея Стася, который получил травму после столкновения с Максимом Шалуновым.

«Даже не знаю, с чего начать. ЦСКА здорово провёл старт матча, поставил нас в затруднительное положение. Но сложно выразить, насколько я уважаю своих ребят, что они проявляют свой характер. Они показывают непринятие вторых ролей, никогда не опускают руки. Не в первый раз перед нами встают препятствия, но мы движемся к своей цели. Думаю, многие команды были бы сломлены после шайбы за секунду до сирены, но мы перестроились в раздевалке. Этот победный гол в меньшинстве — за пределами реальности, что-то сумасшедшее. «Авангард» однозначно входит в топ команд, с которыми мне довелось работать за годы карьеры.

Да, по такому матчу можно снять какое-нибудь реалити-шоу. Вообще, захватывающий плей-офф получается. У «Авангарда» сложился отличный коллектив, и я вижу, что парни хотят постоянно совершенствоваться. Даже наши травмированные всегда находятся в раздевалке и являются частью большой семьи.

У Кирилла Семёнова повреждение. Стась ушёл в раздевалку? Его увезли в больницу, ему предстоит пройти все обследования. Понятно, что он получил удар в голову, и это нужно серьёзно исследовать. Считаю, что это очень грязный приём Шалунова, не понимаю в чём его суть, такого не должно быть в хоккее.

Можно ли было достичь победы раньше? Хотелось бы напомнить, что мы не единственная команда на льду, которая борется за победу. Это хоккей, мы боремся и сражаемся против топовой команды. Невероятное уважение испытываю к моим ребятам за то, что их не сломить».

«Авангард» — ЦСКА: армейцы получили второе в матче удаление до конца игры

«Ставь лайк, если жив»

После такой победы «Авангард», конечно, не мог не выдать новую порцию весёлых комментариев в «Твиттере». «Ставь лайк, если жив», «Не матч, а триллер. Как там ваши сердечки?» — обратился клуб к болельщикам, многие из которых наверняка уничтожили за время игры не одну пачку валидола.

«Качели, много эмоций. Это самый странный и запоминающийся матч в карьере»

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов стал одним из главных героев встречи, именно его шайба в меньшинстве решила исход игры.

«На первый период вышли, вроде атаковали-атаковали, получили два гола. Проигрывали 0:2, а затем удаления, удаления, получилось сравнять. В общем, качели, много эмоций. Думаю, болельщикам понравилось, хорошо, что одержали важную победу.

Да, можно сказать, что это самый странный, самый запоминающийся матч в моей карьере. Мой победный гол? Я видел, что шайба летит вдоль борта, я предвидел, что она может перескочить клюшку игрока. Убежал, видел Зернова слева, но решил бросить сам — сработало.

Травмы — это побочный эффект плей-офф. У ребят есть время раны залечить. Эмоции и силы есть, сегодняшняя игра дала всплеск команде, он нас должен двигать вперёд».

«Авангард» копил силы с июля, а сейчас для кого-то важнейший момент в жизни»

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов заверил всех, что сил у его команды на дальнейшую борьбу достаточно.

«Трудное начало, начали не так, как хотелось бы. Но справились, большинство помогло, хотя в большинстве могли больше забивать. Не думаю, что Береглазов специально не выбросил шайбу в концовке. Так получилось, бывает. Но в раздевалке перед овертаймом все успокоились, вышли заряженные. Было видно, что команда не опущена, она готова побеждать.

Самое важное — выиграли матч. Сейчас будем смотреть видео, подумаем, как лучше и правильнее сыграть. На самом деле, даже не хочу комментировать большинство. Забили два — хорошо, но могли забить ещё.

Где брать силы дальше? Да сил полно! Мы их копили ещё с июля, а сейчас — самый важный момент сезона, а для кого-то и жизни».

ЦСКА набрал 60 минут штрафа против шести у «Авангарда». Всё ли в порядке с судейством? Порой у главного тренера армейцев Игоря Никитина не выдерживали нервы, и он на повышенных тонах спорил с арбитрами.

«Может, для журналистов эта игра – сказка. Для нас точно нет, мы много сил потратили»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин не стал углубляться в причины повальных удалений его команды (соотношение по штрафным минутам было 6-60), отметив, что могла сказаться усталость или преимущество в две шайбы.

«Если бы мы знали, что двух нападающих удалят, то мы бы, конечно, заявили Никиту Сошникова. Но Сошников ещё ведь и не лимитчик, а Афанасьев и Соркин — лимитчики. Естественно, у нас столько меньшинства было, что кто был посвежее, тот и играл.

Что произошло с дисциплиной игроков ЦСКА? Это хоккей, случаются такие вещи. Финал, может быть, усталость накопилась, или то, что вели 2:0, сказалось. Может быть для вас, журналистов, эта игра — сказка. Для нас точно нет. Мы много сил потратили, но это плей-офф, это финал».

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев был лаконичен – проиграли из-за удалений.

«Что пошло не так после 2:0? По-моему, ответ очевиден. Это удаления. Игра проиграна из-за большого количества удалений».