«Уже даже не улыбается, когда забивает». Капризов продлил серию до пяти матчей с голами!

Очередной гол Кирилла Капризова – шестой в последних пяти матчах, очередная победа – седьмая подряд, и забронированная путёвка в плей-офф – «Миннесота» набирает обороты в нужное время года. Сейчас «дикари» — одна из самых горячих команд в НХЛ, они забивают больше всех, по пропущенным идут на шестом месте в лиге, а их большинство работает как часы, реализуя более 42% попыток.

Победное шествие начал Райан Сутер, забросивший первым же броском в матче на 19-й секунде, его начинание поддержали Маркус Фолиньо и Джаред Сперджен, отличившиеся в быстрых атаках, и к концу периода «Миннесота» вела в три шайбы и заставила тренера «Сан-Хосе» поменять вратаря.

Хозяева активнее провели второй период, но не смогли пробить Каапо Кяхкёнена, зато гости под занавес двадцатиминутки организовали четвёртую шайбу – Кевин Фиала сыграл на добивании. Только к третьему периоду «Миннесота» ослабила хватку, но это объяснимо, команда проводит шестой матч за восемь дней, и сил на все 60 минут не хватило.

Логан Кутюр размочил счёт, но дальше сработало большинство «Миннесоты». «Акулы» оставили Кирилла Капризова одного перед воротами, он получил передачу и играючи разобрался с вратарём. Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу «дикарей», Капризов забросил 22-ю шайбу в сезоне и набрал 41-е очко. Стоит ли напоминать, что он – лучший бомбардир своей команды и лучший – среди новичков в лиге?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Эту битву можно заканчивать. Он выиграл «Колдер Трофи». Извини, Джейсон Робертсон, — написал обозреватель Pioneer Press Дейн Мизутани. Несмотря на разговоры о том, что россиянин слишком опытен, чтобы считаться новичком и попытки продвинуть в фавориты 21-летнего новичка «Далласа» Джейсона Робертсона, в победе Капризова не сомневаются уже даже тренеры соперников.

Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о дубле Капризова: он станет лучшим новичком года не зря

Ещё после предыдущего матча тренер «Миннесоты» Дин Эвасон сказал, что голам Капризова уже пора перестать удивляться, как россиянин снова продлил свою голевую серию, обновив клубный рекорд «Миннесоты», установленный им же.

«Мне нравится, что Капризов уже даже не улыбается, когда забивает. Это старая теория Дерека Бугарда и Питера Уорелла: «Веди себя так, будто всё это уже проходил», — отметил обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«У Кирилла 340 матчей в КХЛ». В Америке ищут повод оставить Капризова без «Колдера» Много играл в КХЛ и слишком «стар» для приза. Но пять лет назад эти же факторы не помешали Панарину опередить самого Макдэвида.

Кстати, за последние 10 лет в НХЛ только два игрока оформляли более длительную серию с голами, это Филип Форсберг и Майкл Грабнер (шесть матчей). Шанс повторить их достижение у Капризова будет через несколько дней – пока же «Миннесота» уходит на трёхдневный отдых, чтобы собраться с силами и попытаться продвинуться повыше в Западном дивизионе. По крайней мере, такие у них планы. «В команде нет ни одного человека, который не верил бы, что мы можем занять первое место в дивизионе. Мы можем это сделать, тем более у нас впереди будут матчи с «Вегасом», мы можем его догнать. Мы хотим быть лучшими, потихоньку эксперты и болельщики начинают говорить о том, что «Миннесота» должна быть командой номер один», — считает Маркус Фолиньо.