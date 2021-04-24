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Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о дубле Капризова: он станет лучшим новичком года не зря

Главный тренер «Лос-Анджелеса» — о дубле Капризова: он станет лучшим новичком года не зря
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после поражения в матче с «Миннесотой Уайлд» (2:4) прокомментировал игру нападающего «дикарей» Кирилла Капризова. Россиянин оформил дубль.

«Он станет — по крайней мере, на мой взгляд, — лучшим новичком сезона не зря», — приводит слова Маклеллана североамериканский журналист Лиза Диллман на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Капризов забил в четвёртом матче подряд и установил рекорд «Уайлд» по продолжительности голевой серии для новичков. Ранее в этом сезоне он уже повторил достижение Мариана Габорика (сезон-2000/2001) и Паскаля Дюпуи (сезон-2001/2002), забивавших в трёх матчах подряд.

Кроме того, Капризов стал первым новичком в истории «Уайлд» с 20 шайбами в сезоне. Он продолжает улучшать клубный рекорд. Ранее Кирилл Капризов установил рекорд новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1. Заброшенная шайба стала для Капризова 19-й в 45 матчах регулярки, что стало новым рекордом.

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У Кирилла уже 21 гол и 40 очков, а «Миннесота» снова одержала победу.
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