«Сняли отличный скальп с России». Финские СМИ празднуют победу своей сборной над нашими

Сборная России после фантастического камбэка в матче с США на старте турнира не смогла продолжить победное шествие по ЮЧМ и во втором матче уступила Финляндии, хотя вела 3:1 за три минуты до финальной сирены. «Чемпионат» собрал самые яркие высказывания о матче в зарубежных СМИ.

«Россию побили её же оружием»

«Менее чем через сутки после большого камбэка и победы над США сборная России оказалась на другой стороне провала, проиграв Финляндии по буллитам 3:4.

На старте матча Финляндия выглядела командой на задании, но России было не слишком интересно снова уступать в счёте, как днём ранее в матче с США. На десятой минуте Мирошниченко отдал передачу на Свечкова, и тот, естественно, вывел Россию вперёд.

Финляндия начала второй период своей быстрой шайбой и сравняла счёт, но после этого Россия завладела инициативой, Свечков забил ещё раз, и Чибриков продолжил показывать своё мастерство после того, как в прошлом матче он забросил победную шайбу.

Преимущество выглядело комфортным, но Россию побили её же оружием. Меньше чем через сутки после того, как они отыгрались с 1:5 в матче с США, россияне сами не смогли удержать победный счёт. Менее чем за три минуты до конца Койвунен сократил отставание, а затем Ламберт начал атаку от синей линии и нашёл открытого Туомаала, который сравнял счёт. В серии буллитов решающий бросок нанёс Вернер Миеттинен», — пишет The Hockey News.

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«Сборная Финляндии сняла отличный скальп с России»

Финские СМИ и журналисты восторгались талантом своей сборной и отмечали, что такая победа придаст её уверенности на турнире.

«Львята на охоте за золотом! В матче с Россией проигрывали 1:3, но в концовке смогли забить и выиграть по буллитам, 4:3. Завтра на очереди чехи», — радовалась пресс-служба сборной Финляндии в официальном «твиттере».

«Вы удивительны, маленькие львы!» — отметило издание leijonat.com, комментируя статистику бросков 55 — 28 в пользу сборной Финляндии.

«Это новая сборная, новая Финляндия, которая становится успешной на всех соревнованиях. А ведь несколько лет назад мы даже не знали, о чём мечтать», — отметил автор Finn Prospects Мика Арпонен.

«Это был красивый взлёт! Определённо, эта победа придаст сборной Финляндии уверенности. Но раздражает травма Капанена. Финская команда могла выиграть и в овертайме, но Сергей Иванов смог продержаться до серии буллитов», — пишет редактор Podium North Мика Лахтинен.

«Сборная Финляндии сняла отличный скальп с России, выиграв 4:3 по буллитам. Но, в то же время, были и плохие новости — это травма Оливера Капанена. К счастью, после матча тренер сказал, что с ним всё в порядке, а есть только небольшая боль в шее», — отметила автор Leijonat.com Миска Миеттинен.

«Настойчивость принесла Финляндии победу — команда сплотилась при счёте 1:3, дважды забила за три минуты до окончания основного времени. В серии буллитов Вилле Койвунен смог пробить героического российского вратаря Сергея Иванова. Накануне русские, стремящиеся к своему первому золоту ЮЧМ с 2007 года, одержали безумную победу над американцами. Но на этот раз они стали жертвами. Финляндия проявила истинный характер после того, как на носилках унесли с площадки Капанена. В последние годы финны могут похвастать сильной молодёжью, они занимали первое место на ЮЧМ в 2016 и 2018 годах. Сейчас все ожидают их возрождения после седьмого места на турнире в 2019 году», — отметил автор официального сайта ИИХФ Лукас Эйкройд.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.

«Хочу снять шляпу перед сборной России, это очень тяжёлый соперник для нас»

Главный тренер сборной Финляндии Петри Карьялайнен успокоил болельщиков, что травма Капанена оказалась не слишком серьёзной, а также отдал должное сопернику.

«Очень довольны результатом и нашей игрой. У нас было преимущество над Россией, она вчера играла. Не могу говорить за соперника, но с нашей стороны виделось, что мы посвежее. Мы этим воспользовались. Конечно, есть сотни вещей в нашей игре, которые мы можем и будем улучшать, но результат есть, мы сделали камбэк, наш вратарь делал сейвы тогда, когда это было нужно, хорошо действовали в меньшинстве. В большинстве мы мало бросали, не создавали трафик перед воротами, эти вещи будем улучшать.

Наши врачи говорят, что Капанен в порядке. У него болят шея и голова, но никаких рисков нет. Наши игроки вздохнули с облегчением, узнав эти новости. Мы смогли сосредоточиться на игре, но, с другой стороны, это один из наших ребят, наш друг. И сейчас с ним всё в порядке.

Мы смогли сравнять счёт в последние три минуты, нам немного повезло. Россия очень хорошо перекрывает центр как в средней зоне, так и в зоне обороны. У нас были большие проблемы с тем, чтобы прорваться в центр и создавать голевые моменты. У нас это не получалось до тех пор, пока мы не сняли вратаря и не стали играть вшестером, тогда у нас стало получаться создавать трафик, действовать с численным преимуществом в отдельных эпизодах. Нам повезло с отскоками, мы заработали их тяжёлым трудом, выигрывали борьбу и заслужили сравнять счёт. Но я хочу снять шляпу перед сборной России, это очень тяжёлый соперник для нас, они полностью выкладываются на льду, прекрасно действуют в обороне. Сегодня нам немного повезло, мы выиграли по буллитам, но разница между соперниками была небольшая».

Любопытно, что болельщики на популярном хоккейном форуме Hfboards подвергли сборную России приличной критике. «Последние 10 минут игры сборной России вообще не было видно», — отметил болельщик с никнеймом ViD. «Разочаровали обе команды, особенно финны, потому что у России накануне была очень напряжённая игра. Второе большинство у Финляндии было просто жутким — нет креатива, ноль хороших передач и абсолютная неловкость. Откровенно говоря, и финны, и русские играли, как дерьмо, но победа Финляндии была заслуженной», — считает Svedu.