«Дело не во мне, это не моё чемпионство». Интервью с Хартли после победы в Кубке Гагарина

Боб Хартли — великий тренер-чемпион. Сегодня его «Авангард» обыграл ЦСКА в шестом матче финала плей-офф КХЛ и выиграл Кубок Гагарина, который стал для канадца шестым трофеем в шести разных лигах.

Хартли — не только чемпион, но и невероятный профессионал. На протяжении всех трёх лет своей работы в КХЛ он проповедует уважительное отношение к журналистам, и даже после невероятной победы он нашёл силы и время обстоятельно пообщаться с представителями СМИ. Слово тренеру-победителю!

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.

О победе над ЦСКА и завоевании Кубка Гагарина



«Я так счастлив видеть наших игроков, персонал. Мы – чемпионы, и мы это заслужили. Мы – невероятная команда, невероятный клуб. Я оглядываюсь назад, когда 15 июля мы начали сборы. Мы бросили вызов игрокам, чтобы они каждый день становились лучше. И в последних двух матчах мы всухую обыграли ЦСКА, это за пределами воображения. Очень горжусь нашими ребятами».



Об Илье Ковальчуке



«У нас было два капитана, но после потери Емелина Ковальчук пришёл на выручку. Это была его раздевалка, не раз я говорил ему: «Я позабочусь обо всём, что снаружи, а ты позаботься обо всём, что внутри [раздевалки]».



Я знал, на что он способен, пять лет проработал с ним в «Атланте», когда он ещё был совсем юным. Для меня это особенный момент, потому что, по сути, я тренировал парнишку, который делал первые шаги в НХЛ, а теперь я выиграл чемпионский титул с Кови.



Не знаю, какие у него планы дальше, но его карьера двигается к завершению. Не скажу, сколько он ещё поиграет — год, два или пять – это будет его решение. Однако это особенный момент, Кови – не только мой игрок, но и мой друг.



Сколько раз мы с Ковальчуком и Славой Козловым ходили в рестораны, на бейсбол в Атланте, такие отношения между игроком и тренером не часто встретишь в НХЛ. Но между нами особенная связь, и он особенный человек. Он великий игрок, однако как человек он ещё лучше».

Об омских болельщиках и секрете побед



«Омские фанаты невероятны. Помню, как мы садились в автобус, ехали в аэропорт, улетали из Омска. Там были болельщики всех возрастов – мужчины, женщины, дети, все плакали, они теряли свою команду. Мы в общей сложности проведём здесь, в Балашихе, четыре года к тому времени, как построят новую арену. Но мы вернёмся с трофеем и баннером, который поднимем под своды новой арены.



Наши фанаты путешествуют везде. Мы приезжаем в Новосибирск, они там, мы видим их на выездах. Мы получили новых фанатов в Балашихе, но мы также играем за наших фанатов в Омске. Мы задолжали им это чемпионство.



Многие в нас не верили? В жизни важно верить в себя и в людей, которые рядом. Нельзя контролировать весь мир, можно только тех, кто вокруг тебя. Это всё тяжёлая работа и желание победить, которое было у нас с первого дня, и мы были вознаграждены. Великолепное чувство.



Что ещё более важно, если хочешь победить, тебя должны окружать хорошие люди. Я приехал сюда три года назад, здесь были невероятные люди. Многие игроки были здесь на протяжении этих трёх лет, мы выросли вместе, добавили новых членов команды. Сегодня мы — чемпионы, это невероятно!»

«Хартли всех за…мучил!» Что творилось в чемпионской раздевалке «Авангарда» Мощная речь Ковальчука, поздравления от Крылова и море шампанского. Кубок Гагарина нашёл своего обладателя!

О своём уникальном достижении



«Я стал вторым после Кинэна тренером, выигравшим и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли? Дело не во мне, я приехал сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина, это был мой личный вызов. Мне очень повезло, я рождён под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах.



Но в то же время это командная игра, я приехал сюда три года назад, вырос вместе с игроками, членами тренерского штаба. Добавились новые игроки, пришёл Алексей Волков. Мы выросли как семья, дело не во мне, это не моё чемпионство, а чемпионство «Авангарда».



Я выучил одну вещь уже очень давно, родители говорили мне: «Окружи себя хорошими людьми, они сделают тебя успешным». Это моя история».