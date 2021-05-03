«Их было не остановить». Чешский тренер назвал сборную России на ЮЧМ «Красной машиной»

Сборная России ударно завершила групповой этап на юниорском чемпионате мира в США, уничтожив чехов – 11:1. О команде и её лидере Матвее Мичкове пишут в восторженных тонах. Понятно, что пока это только групповой этап, но главное — наши снова играют с позиции силы. И это результат не только индивидуального мастерства звёзд.

Выступление российской сборной на ЮЧМ поставило на уши хоккейную общественность, впрочем, не только её. Понятно, что 13 заброшенных шайб и камбэк с 1:5 против США, как и 11 шайб чехам – лучшая реклама. Но, возможно, дело не только в этом.

Давайте вспомним, когда в последний раз Россия выигрывала ЮЧМ. Было это в 2007-м в Финляндии. Команда Мисхата Фахрутдинова с Алексеем Черепановым, Андреем Локтионовым, Никитой Филатовым, Дмитрием Кагарлицким, Вячеславом Войновым обыграла всё тех же американцев в финале не менее круто, чем их наследники в ночь на 27 апреля 2021 года – 6:5. Потом были два подряд серебра, бронза, а затем случился пятилетний провал. С 2012-го по 2016-й нашей сборной не было в тройке лучших. Даже в 2013-м, на новеньком «Большом», ожидавшем олимпийских сражений, молодые россияне дотянулись лишь до полуфинала. У многих в памяти относящийся к этому периоду ЧМ-2015, закончившийся для сборной России катастрофой в виде 0:5 от Швейцарии в четвертьфинале. Вернуться на пьедестал удалось в 2017-м.

Фото: fhr.ru

Юниорский хоккей – вещь специфическая. На крупных турнирах очень многое зависит от настроя игроков, а по ходу матча эмоции часто зашкаливают, отсюда полнейшая непредсказуемость результатов и счёта. Но с другой стороны, у ребят, ещё не набравшихся опыта, все изъяны технической подготовки видны очень чётко. Особенно на фоне главных соперников. В технике наши всегда выделялись, превосходили конкурентов. Однако ближе к 2010 годам стало очевидно: на юниорских и молодёжных первенствах они стали отставать в этом компоненте.

Не раз после очередного провала делались попытки понять и проанализировать его причины. Но к существенным результатам это не приводило. А ведь проблемы были очевидны: во-первых – отсутствие чёткой программы развития, во-вторых – принцип, по которому до сих пор строится работа детских спортивных школ.

«Кусались мы сильнее, чем гавкали». Как канадцы сцепились с Россией на раскатке на ЮЧМ Начинающийся конфликт пришлось пресекать тренерам. Наши перенервничали и проиграли битву за полуфинал в 2012-м.

К сожалению, едва выйдя на лёд, научившись кататься и держать клюшку, юные хоккеисты попадают на конвейер по добыванию результата. Результат спрашивают с тренера, и тренер, вместо того, чтобы раскрывать способности молодых игроков, терпеливо работать с теми, кто, возможно, раскроется чуть позже, безжалостно списывает большинство ребят, оставляя лишь тех, кто в данный момент способен добывать ему победы.

Отсюда – предельно простая система: в оборону идут ребята, которые хуже катаются, у «малышей», чей рост ниже большинства сверстников, шансов остаться в команде минимум: тренер возьмёт ребят покрепче. Всё упрощено для того, чтобы избежать ошибок. Итог можно увидеть, посмотрев статистику команд КХЛ практически за любой сезон. К примеру, среди лучших защитников-бомбардиров – сплошь легионеры.

Результат такой системы сказывается довольно быстро: из ДЮСШ ребята выходят, прилично освоив один-два элемента игры и сильно отставая в остальных. Общий уровень мастерства снижается, ведь тренерам профессиональных команд некогда ликвидировать проблемы подопечных в технике. Падает и уровень сборной, ухудшаются её результаты.

Фото: fhr.ru

Было очевидно, что существующую систему надо менять. В 2020-м заработала созданная на её основе Национальная программа подготовки хоккеистов «Красная машина». Её принципы ломают существующую систему и призваны не строить безжалостный конвейер, а способствовать развитию юных хоккеистов. К примеру, программа предполагает, что до 10-11 лет они вообще не будут знать, что такое «турнирная таблица» или «личная статистика». Это снимет колоссальное напряжение и с самих игроков, и с тренеров, ликвидирует ненужную селекцию и гонку за результат, к которой большинство пацанов в силу возраста просто не готовы. Предлагается и детских тренеров премировать не за титулы его команды, а за количество подготовленных профессиональных игроков.

Тренеры юниорских сборных уже работают по этой программе. Да, в победе над США есть и элемент везения. Но если смотреть статистику, за последнее 10 лет победы над принципиальным соперником в рамках ЮЧМ случались очень редко: в 2015-м (группа – все помнят, чем это первенство закончилось для россиян?) и в 2019-м (полуфинал). А вот поражения встречались очень чувствительные, наподобие 2:8 в 2016-м или 1:5 в 2018-м.

В 2019-м году впервые за долгие годы наша команда обыграла одного из главных фаворитов – тех же американцев с первым номером драфта НХЛ-2019 Джеком Хьюзом, а в финале уступила хозяевам – шведам, лишь в овертайме.

Главное достижение нынешней юниорской сборной – она напомнила болельщикам о том, что наша команда может играть против любого соперника с позиции силы. Пусть не на протяжении всего матча, как с США. Пусть случилось обиднейшее поражение от финнов в матче, который Россия должна была выигрывать. Зато завершила групповой турнир Россия 11 шайбами в ворота не кого-нибудь, а Чехии, вынудив тренера соперника сравнить нашу команду с «Красной машиной».

Тренер Чехии — о 1:11 с Россией: это «Красная машина», их было не остановить

Наши побьются за выход в полуфинал ЮЧМ! Россия – Беларусь. Онлайн Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.

Фото: fhr.ru

Немало уже было сказано про то, что успехи советских сборных всех возрастов были обусловлены четкой работой системы, хоккейной вертикали. От «Золотой шайбы» до национальной команды – эта система двигала наверх талантливых игроков. К сборным своих возрастов игроки приходили с определенным уровнем мастерства. То, что в сборной пытаются взять самое лучшее из советского хоккейного наследия – уже хорошо. Посмотрим, какого результата добьётся наша команда на нынешнем ЮЧМ.