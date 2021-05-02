Тренер Чехии – о 1:11 с Россией: это «Красная машина», их было не остановить

Главный тренер юниорской сборной Чехии Якуб Петр отреагировал на разгромное поражение в матче ЮЧМ-2021 со сборной России (1:11).

«Тяжело что-то говорить после такой игры. Я так много игр провёл с Россией – на юниорском, молодёжном уровне, на чемпионатах мира и кубке Глинки/Гретцки, турнирах Пяти наций. Вы же знаете, это «Красная машина». До этого мы играли хорошо, все говорили, что чехи изменили свой стиль игры. Соперник был здорово готов, быстро забил в первом периоде, и после этого их было не остановить. Мне, как тренеру, было бы легко сказать, что дело во вратаре или защитниках, что наша система не сработала, что мои игроки сегодня были не в своей тарелке. Но как я говорил и два дня назад, я стою за свою команду. Все знают, что турнир начинается через два дня, верю, что мы будем готовы к четвертьфиналу.

Мы, скорее всего, попадём на Канаду? Наш штаб смотрит все матчи, анализирует. Мы должны играть организованно, показывать свой хоккей в обороне и атаке. Что нас отличает от топ-сборных, в выходах с численным преимуществом у них получается забить. Это вопрос, который нам надо решить в ближайшие дни. Канада, Россия, США, Финляндия, Швеция – это очень мастеровитые команды. Мы постараемся придерживаться своей системы игры, она работает, но надо забивать моменты, которые приносит эта система. Я верю, что мы можем пройти четвертьфинал, но мы знаем силу сборной Канады. Верю, что мы останемся здесь до конца турнира. Имею в виду, останемся на льду, а не в отеле. Нам нечего терять. Говорил ребятам в перерывах, в коммерческих паузах, что четвертьфинал начинается сейчас. Надо было послать им сигнал, чтобы они собралась как единая команда. Завтра у меня будет тяжёлая работа. Я верил, что с нашей системой мы могли бы весь групповой раунд пройти успешно. Возможно, моя ошибка в том, что сегодня надо было сыграть с упором на оборону. Но мне нравится такой стиль, с большим объёмом катания. Но я верю, что мы будем готовы. Мы приехали сюда, чтобы показать стране, что можем играть в хоккей. Даже в тяжёлые времена, после такого тяжёлого поражения, я всё равно верю в ребят. Мы будем придерживаться этой игры, даже с Канадой. Верю, что в конце турнира мы будем самой счастливой командой.

Кто сыграет в воротах в четвертьфинале – это хороший, но сложный вопрос. Когда я выигрывал медаль в 2013 году, да и вообще, чтобы выиграть, нужен надёжный человек в воротах. Я пока не знаю, завтра будет ясно", — передаёт слова Петра корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Юниорский чемпионат мира – 2021 стартовал 27 апреля и завершится 7 мая. Все матчи принимают США. Все участники стадии плей-офф были определены ещё по итогам вчерашнего игрового дня. Сборная России досрочно гарантировала себе место в четвертьфинале. Соперником россиян станет либо команда Беларуси, либо Швейцарии.