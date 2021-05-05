«Не смотрел я на табло!» Как Черепанов прибил шведов на ЮЧМ, забросив за секунду до конца

В последний раз юниорская сборная России по хоккею привозила золото с чемпионата мира в далёком 2007 году. В той команде выступали Вячеслав Войнов и Евгений Дадонов, Дмитрий Кугрышев и Андрей Локтионов, лучшим русским бомбардиром на ЮЧМ-2007 был уже закончивший карьеру Никита Филатов, а главным героем полуфинальной встречи со шведами стал Алексей Черепанов — юная звёздочка нашего хоккея, для которой тот турнир должен был стать трамплином в долгую, счастливую и успешную карьеру.

В финский Тампере, где 14 лет назад проходил ежегодный смотр лучших юниоров, Черепанов приехал после сильного дебютного сезона за «Авангард» в Суперлиге. Паренёк, которому на момент начала сезона было 17 лет, быстро закрепился в составе топ-клуба и за 46 матчей наколотил 29 (18+11) очков, побив рекорд Павла Буре по количеству голов для новичков чемпионата страны.



Черри, как любя называли его в Омске, сильно провёл и плей-офф за «ястребов», а до этого в январе отлично выступил на молодёжном чемпионате мира. Поэтому на апрельском турнире юниоров именно Алексей должен был стать главной ударной силой команды Мисхата Фахрутдинова.

Но на групповом этапе и на старте плей-офф у Черепанова не получалось толком помочь сборной России. Шайба не шла в ворота, да и соперники внимательно смотрели за главной звездой в составе нашей команды. «Моментов было море, а забил всего одну шайбу на чемпионате. Ну никак не хотела она идти в ворота!» — сокрушался Алексей.



Впрочем, и без голов Черепанова Россия уверенно шла по дистанции. На групповом этапе обыграла американцев (5:3), латвийцев (6:3), немцев (3:1) и уступила только Канаде (2:5). Но уже в четвертьфинале подопечным Фахрутдинова пришлось помучиться со Швейцарией — наши ребята добыли победу только в овертайме. Впереди ждал полуфинал с отдохнувшими шведами, которые на правах лидера группы сразу шагнули в четвёрку сильнейших команд турнира.

«Кусались мы сильнее, чем гавкали». Как канадцы сцепились с Россией на раскатке на ЮЧМ Начинающийся конфликт пришлось пресекать тренерам. Наши перенервничали и проиграли битву за полуфинал в 2012-м.

К счастью, именно в этом матче Черепанова прорвало. Хотя и начиналось всё для России — хуже не придумаешь. В дебюте второго периода Хьяульмарссон оформил дубль, а основной голкипер России Вадим Желобнюк отправился на скамейку запасных, уступив место Александру Печурскому.



Но через три минуты наши отыгрывают одну шайбу — Дадонов превращает в гол пас-конфетку от Черепанова. Ещё через несколько смен ошибается шведский вратарь Овуйя и Коростин сравнивает счёт. А под занавес периода Филатов реализует большинство! Классный камбэк России, но после перерыва начались качели: Беймо делает 3:3, через 22 секунды наконец-то забивает Черепанов, вновь выводя Россию вперёд, но Бэклунд за пять минут до конца основного времени точен при выполнении буллита.

4:4 — игра катится к овертайму. Но на последней минуте основного времени шведы хватают удаление. Секунд за 15 до сирены Россия разворачивает позиционную атаку, Черепанов устанавливает контроль за шайбой за воротами, отдаёт на правый борт Аверину, тот «грузит» на пятачок, где активно «копает» Дадонов, рикошет, и подоспевший на помощь Черепанов с неудобной руки вколачивает решающий голешник!



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Играть оставалось ровно одну секунду — Черри просто прибил шведов, не оставив им ни единого шанса! «Да не смотрел я на табло! Да и какой был смысл смотреть, если шайбы в том моменте я коснулся только раз. Чтобы добить её в ворота. Но как же я рад, что меня вовремя прорвало! Но что такое личные успехи в сравнении с победой нашей команды», — рассуждал главный герой матча, когда эмоции уже улеглись.



«Я же вам накануне говорил, что Черепанова прорвёт. Он выстрелил в самый нужный момент. И на этом не остановится, в финале себя обязательно покажет», — Фахрутдинов выражал уверенность в лидере своей команды.



И Черепанов наставника не подвёл. В драматичной игре с американцами Алексей забросил важнейшую шайбу на 52-й минуте при счёте 4:4, выведя Россию вперёд. Через шесть минут друг и одноклубник Черепанова Егор Аверин забил шестой гол, который и стал победным, так как за шесть секунд до сирены сборная США всё-таки отличилась ещё раз.



Это было первое международное золото в карьере Черепанова, его первая большая победа. Через два месяца после ЮЧМ он был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ. Потом провёл ещё один сезон в «Авангарде», окончательно закрепившись в основном составе, затем вместе с омским клубом вступил в эпоху КХЛ. В дебютном сезоне новой лиги Черри успел набрать 13 (8+5) очков за 15 матчей, а затем случилось 13 октября 2008 года. Подмосковный Чехов, концовка матча с «Витязем», потеря сознания, паника, незаряженный дефибриллятор, финал…

Крылов: Черепанов всё видит. Он тоже участник этого процесса и этого пути

Черепанов трагически ушёл из жизни в 19 лет, и эта смерть молодого таланта до сих пор потрясает, удивляет и причиняет боль. Но Алексей успел кое-что сделать, оставить кое-какое наследие. И тот вытащенный за секунду до сирены матч со шведами на ЮЧМ — пожалуй, одна из самых ярких страниц этой книги памяти.