Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крылов: Черепанов всё видит. Он тоже участник этого процесса и этого пути

Крылов: Черепанов всё видит. Он тоже участник этого процесса и этого пути
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал победу омичей в финале плей-офф Кубка Гагарина над московским ЦСКА (4-2 в серии).

«Надо кайфовать, и мы кайфовали. Мы шли к этой вершине, а когда дошли, у нас опустошение. У нас есть опыт, как долго мы шли к финал Кубка Гагарина, а теперь шли к кубку. Я больше всего рад за Омск, потому что уж кто, кто, а они точно заслужили, чтобы эта шайба была там, потому что это настоящий хоккейный город. Я очень рад, что мы помогли городу получить кубок.

Почему я пришёл на матч в футболке с Черепановым? С утра я так почувствовал, и видимо он видит всё это. Он тоже участник этого процесса и этого пути», — сказал Крылов в эфире клубного телевидения.

В шестом матче серии омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителями Кубка Гагарина.

Работал на стекольном заводе, а потом стал тренером-чемпионом. В чём феномен Боба Хартли?
В «Авангарде» магия канадца тоже сработала.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021