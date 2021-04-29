Крылов: Черепанов всё видит. Он тоже участник этого процесса и этого пути

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал победу омичей в финале плей-офф Кубка Гагарина над московским ЦСКА (4-2 в серии).



«Надо кайфовать, и мы кайфовали. Мы шли к этой вершине, а когда дошли, у нас опустошение. У нас есть опыт, как долго мы шли к финал Кубка Гагарина, а теперь шли к кубку. Я больше всего рад за Омск, потому что уж кто, кто, а они точно заслужили, чтобы эта шайба была там, потому что это настоящий хоккейный город. Я очень рад, что мы помогли городу получить кубок.



Почему я пришёл на матч в футболке с Черепановым? С утра я так почувствовал, и видимо он видит всё это. Он тоже участник этого процесса и этого пути», — сказал Крылов в эфире клубного телевидения.



В шестом матче серии омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителями Кубка Гагарина.

Работал на стекольном заводе, а потом стал тренером-чемпионом. В чём феномен Боба Хартли? В «Авангарде» магия канадца тоже сработала.