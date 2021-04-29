Крылов: Черепанов всё видит. Он тоже участник этого процесса и этого пути

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал победу омичей в финале плей-офф Кубка Гагарина над московским ЦСКА (4-2 в серии).
«Надо кайфовать, и мы кайфовали. Мы шли к этой вершине, а когда дошли, у нас опустошение. У нас есть опыт, как долго мы шли к финал Кубка Гагарина, а теперь шли к кубку. Я больше всего рад за Омск, потому что уж кто, кто, а они точно заслужили, чтобы эта шайба была там, потому что это настоящий хоккейный город. Я очень рад, что мы помогли городу получить кубок.
Почему я пришёл на матч в футболке с Черепановым? С утра я так почувствовал, и видимо он видит всё это. Он тоже участник этого процесса и этого пути», — сказал Крылов в эфире клубного телевидения.
В шестом матче серии омичи одержали победу со счётом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) и стали победителями Кубка Гагарина.
- 29 апреля 2021
-
12:03
-
12:00
-
11:54
-
11:26
-
11:24
-
11:15
-
11:01
-
11:00
-
10:51
-
10:30
-
10:00
-
09:54
-
09:52
-
09:33
-
09:30
-
08:59
-
08:41
-
08:22
-
08:09
-
07:38
-
06:55
-
06:49
-
06:36
-
05:35
-
04:41
-
03:26
-
03:06
-
01:56
-
01:45
-
01:28
-
01:02
-
00:52
-
00:41
-
00:25
-
00:20