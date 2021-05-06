«Головокружительный триллер!» Финские СМИ отреагировали на поражение в матче с Россией

Сборная России не без нервов, но взяла реванш у Финляндии в полуфинале ЮЧМ-2021 за поражение в групповом раунде и вышла в финал, где встретится с Канадой. «Чемпионат» собрал самые яркие высказывание в зарубежной прессе.
«Россия охладила чемпионские планы Финляндии»
«Ещё один головокружительный триллер! Маленькие львы потерпели горькое поражение в полуфинальном фейерверке голов. В соответствии с лейтмотивом всего турнира игра Финляндии опять превратилась в невероятный триллер. В концовке Финляндия сняла вратаря и яростно пыталась сравнять счёт, но Россия выстояла и не упустила преимущество во втором матче с нами подряд», — пишет Ilta Sanomat.
«Россия охладила чемпионские планы Финляндии», — заключает Helsingin Sanomat.
«Мастеровитые русские пробили себе дорогу через финнов в полуфинале. Индивидуальное мастерство русских игроков наложилось на ошибки финнов, от которых они не смогли оправиться. Несмотря на то что Россия победила с перевесом всего в одну шайбу, она однозначно была лучшей командой на площадке и заслуженно вышла в финал», — отмечает Jatkoaika.
«Маленькие львы были вынуждены склонить голову перед Россией в полуфинале. В первом периоде игра развивалась ровно, счёт был 2:2, но в концовке второго периода Россия смогла дважды пробить Аку Коскенвуо, это гарантировало сопернику отличный задел на финальный отрезок.
В начале третьего периода Россия оторвалась в счёте на три гола, но Финляндия не сдавалась. Спустя пару минут Кемелл сократил отставание, не дав борьбе угаснуть. Меньше чем за 10 минут до конца Россия снова повела в три шайбы, но всего через семь секунд забила Финляндия.
С этого момента финны были голодны до того, чтобы забить ещё, и, наконец, сделали это. Маленькие львы полетели вперёд пуще прежнего, но Россия смогла выстоять», — пишет Leijonat.com.
«Канада против России. Одно из лучших противостояний в хоккее»
«Финалисты определены. Хватайте свой попкорн», — написала Федерация хоккея Канады в своём «твиттере».
«Канада против России. Бедард против Мичкова. Одно из лучших противостояний в хоккее готово возобновиться после захватывающих полуфиналов.
Финляндия имеет свойство выживать в матчах, по которым изначально думаешь, что всё уже кончено, и они оправдывали своё прозвище «Настырные финны». За три минуты до конца Кемелл сделал дубль и обеспечил России нервную концовку на последних секундах матча.
В одном из самых захватывающих матчей турнира Россия смогла избежать ещё одного камбэка Финляндии, взяла реванш и выиграла этот триллер со счётом 6:5», — пишет The Hockey News.
«Красная машина» едет дальше. Капитан Никита Чибриков набрал 3 (2+1) очка, Иван Мирошниченко сделал дубль, а Россия переиграла Финляндию в полуфинале. В битве за золото русские сойдутся со своим непримиримым соперником Канадой.
Удивительно, что это будет всего лишь второй финал Россия – Канада в истории ЮЧМ. В 2008 году под руководством Пэта Куинна канадцы сокрушили хозяев турнира в Казани со счётом 8:0.
В полуфинале закончилось доминирование Финляндии над Россией на последних ЮЧМ. Они обыгрывали русских 2:1 в матче за бронзу в 2013-м, 4:3 в четвертьфинале ЮЧМ-2016 и 5:4 в групповом раунде ЮЧМ-2018, когда они последний раз выигрывали золото», — отмечает обозреватель сайта ИИХФ Лукас Экройд.
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