Россия проиграла финал из-за ошибок вратаря? Канадцы слишком легко забивали Иванову

Сергей Иванов старался, но атаки на его ворота получались слишком мощными и настырными.

Увы, но сборная России по хоккею проиграла Канаде в рамках юниорского чемпионата мира по хоккею. Изначально этот матч казался непростым, а по факту оказался ещё сложнее.

«Эмоции положительные, вышли в финал, при таком счёте надо удерживать, концентрироваться. Немножко концовочка смазанная, но ребята выдержали, молодчики. Нам нужно правильно восстановиться, посмотрим сборную Канады и её слабые места. Завтра в бой!

С Канадой будет очень важная игра, тем более с таким сильным соперником. Большая честь нам с ребятами представлять нашу страну. Будем биться, готовимся к завтрашней игре. Играют команды, а не отдельные личности. Канада очень сильный соперник, против них всегда непросто играть. Да, там играет Коннор Бедард, но там много хороших хоккеистов, не только он.

«Большую роль сыграл Сергей Иванов, наш голкипер тащил нас всегда и везде. Дай бог, чтобы завтра всё сложилось. Думаю, вся команда благодарна вратарю. Наша команда не устала, выйдем на игру с новыми силами и эмоциями, дадим бой. Мои голы ничего не значат, самое главное, чтобы наша команда выиграла финал. Сделаем всё возможное, чтобы обыграть канадцев», — говорил Матвей Мичков.

Наши проиграли Канаде в суперфинале ЮЧМ. А ведь надежда была так близко! Не спас вратарь Иванов, недоработали защитники, не всё забили форварды… Но Россия всё равно с серебром!

«Мы наигрывали большинство – это плоды тренировочного процесса. Мы постоянно говорим и будем повторять, что нужна концентрация каждую смену. Особенно после забитого гола. Обращали внимание, как правильно сделать выход из-под давления, особенно во втором периоде у нас это классно получалось», — говорил после полуфинала со сборной Финляндии главный тренер нашей сборной Альберт Лещёв.

По всей видимости, именно восстановление сыграло одну из решающих ролей. В том числе и во вратарском плане, так как показалось, что наш голкипер Сергей Иванов не до конца восстановился к финалу. Хотя и у его коллеги по амплуа хватало работы.

Но Иванов всё-таки не спас Россию. Давайте возьмём второй гол. Канадцы выиграли вбрасывание и закрепились в зоне, Райт получил пас на синей линии и с кистей резко бросил по воротам. Отман на пятаке перекрыл обзор Иванову, но выручить голкипер всё же мог.

Русские и канадцы начали финал ЮЧМ с шикарных голов! Бросали по девяткам, как звёзды НХЛ 16-летний вундеркинд российского хоккея Мичков сделал шаг к рекордам Овечкина. Лидер Канады Бедард ответил Матвею роскошным проходом.

Ещё более нелепым получился третий гол в ворота сборной России. Отман получил пас на ход, прорвался по левому флангу и с острого угла запустил шайбу под перекладину. И опять же, Иванов изначально не был готов выручить, но спасти свою команду мог.

В третьем голе соперника Кларк разогнал атаку канадцев и сделал передачу на правый край, Стэнковен принял шайбу и с кистей зарядил в ближнюю девятку. Иванов немного не дотянулся, но когда дотягиваться, если не сейчас?

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Так и получилось, что по ходу всего матча выручать у голкипера сборной России если и получалось, то выборочно. Конечно, хотелось бы более надёжной игры нашего голкипера, а также защиты и нападения, но мы имеем то, что имеем. Сегодня сборная России оказалась слабее.