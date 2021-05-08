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«Миннесота» — «Анахайм» — 4:3ОТ, видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ

Капризов забил 27-й гол в сезоне НХЛ
Лев Лукин
«Кто кроме Капризова?» Шедевр от русского лидера «Миннесоты» на 17-й секунде овертайма
Кирилл дал сольный концерт в дополнительное время, а до этого отметился классным пасом. Отдайте ему «Колдер» уже сейчас!
Хоккей / НХЛ 0
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Новичок и безоговорочный лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов проводит мощнейшую концовку регулярного чемпионата. До сегодняшней игры с «Анахаймом» на его счету было 12 (10+2) очков в последних десяти матчах «Уайлд», при этом трижды на этом отрезке голы Капризова спасали «дикарей» от поражений в основное время. В прошлой же встрече с «Вегасом» Кирилл и вовсе оформил дубль в третьем периоде, плюс провёл эффектный бой с Заком Уайтклаудом.

Капризов сделал дубль и победил в драке борцовским приёмом! Суперматч новичка «Миннесоты»
Расквасил нос Уайтклауду, а в третьем периоде превратил 0:1 в 2:1 за две минуты.

Словом, Капризов в огне. Думаю, вопрос с «Колдер Трофи» в этом сезоне решён окончательно, особенно после матча с «утками», где россиянин вновь стал главным героем «Миннесоты».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 мая 2021, суббота. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 3
ОТ
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Комтуа (Зеграс) – 07:11' (5x5)   1:1 Раск (Капризов, Цуккарелло) – 08:06' (5x5)   2:1 Штурм (Бонино, Бьюгстад) – 18:26' (5x5)   2:2 Хенрик – 26:40' (5x5)   3:2 Эрикссон Эк (Фолиньо) – 52:01' (5x5)   3:3 Грант (Хенрик, Волков) – 54:14' (5x5)   4:3 Капризов (Эрикссон Эк, Сперджен) – 60:17' (3x3)

«Уайлд» первыми пропустили в этом матче (отличился Макс Комтуа), но отыгрались уже через 55 секунд. Цукарелло своей активностью заставил ошибиться защиту «Анахайма» в своей зоне и забрал шайбу за воротами, переадресовал её Капризову, который за доли секунды оценил ситуацию и выдал классный пас в касание на пятачок, куда уже накатывал Раск. Швед с удовольствием воспользовался подарком.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Хоккей в этой встрече был равным, хоть «Миннесоту» с «Анахаймом» и разделяют в таблице Западного дивизиона аж 30 очков. «Дикари» дважды выходили вперёд в матче, «утки» всякий раз отыгрывались. В овертайм матч на 55-й минуте перевёл форвард «Анахайма» Дерек Грант, и в этой голевой атаке поучаствовал Александр Волков, удачно закрывший зону на полборта.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Дополнительное время в этом поединке длилось всего лишь 17 секунд. И всё благодаря Капризову! Кирилл самостоятельно добыл победу для «Миннесоты», сотворив очередной мини-шедевр: раскатился из-за ворот, получил шайбу в своей зоне, прошёл всю площадку, бросил и сам же первым успел на добивание! Никто из игроков «Анахайма» не смел помешать сольному концерту российского суперновичка НХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Кто кроме Капризова выиграет овертайм для «Миннесоты?», — задался риторическим вопросом официальный «твиттер» НХЛ, прикрепив к твиту видео победной шайбы «дикарей».

Для Капризова этот гол стал уже одиннадцатым в последних 11 матчах. Всего за регулярку Кирилл настрелял уже 27 шайб — это лучший российский снайперский показатель сезона, а среди всех хоккеистов НХЛ найдётся лишь шесть человек, кто забрасывал чаще Долларового Кирилла.

Капризов забил 11 голов в 11 последних матчах. Он лучший российский снайпер сезона НХЛ

Капризов, кстати, помог «Миннесоте» выиграть уже третий овертайм в сезоне. В самом начале регулярки «дикари» дважды подряд одолели «Кингз» в дополнительное время (Кирилл сначала забил победный гол, затем отдал победный пас), сейчас от рук россиянина пострадала ещё одна команда из Калифорнии.

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