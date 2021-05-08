«Кто кроме Капризова?» Шедевр от русского лидера «Миннесоты» на 17-й секунде овертайма

Кирилл дал сольный концерт в дополнительное время, а до этого отметился классным пасом. Отдайте ему «Колдер» уже сейчас!

Новичок и безоговорочный лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов проводит мощнейшую концовку регулярного чемпионата. До сегодняшней игры с «Анахаймом» на его счету было 12 (10+2) очков в последних десяти матчах «Уайлд», при этом трижды на этом отрезке голы Капризова спасали «дикарей» от поражений в основное время. В прошлой же встрече с «Вегасом» Кирилл и вовсе оформил дубль в третьем периоде, плюс провёл эффектный бой с Заком Уайтклаудом.

Капризов сделал дубль и победил в драке борцовским приёмом! Суперматч новичка «Миннесоты» Расквасил нос Уайтклауду, а в третьем периоде превратил 0:1 в 2:1 за две минуты.

Словом, Капризов в огне. Думаю, вопрос с «Колдер Трофи» в этом сезоне решён окончательно, особенно после матча с «утками», где россиянин вновь стал главным героем «Миннесоты».

«Уайлд» первыми пропустили в этом матче (отличился Макс Комтуа), но отыгрались уже через 55 секунд. Цукарелло своей активностью заставил ошибиться защиту «Анахайма» в своей зоне и забрал шайбу за воротами, переадресовал её Капризову, который за доли секунды оценил ситуацию и выдал классный пас в касание на пятачок, куда уже накатывал Раск. Швед с удовольствием воспользовался подарком.

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Хоккей в этой встрече был равным, хоть «Миннесоту» с «Анахаймом» и разделяют в таблице Западного дивизиона аж 30 очков. «Дикари» дважды выходили вперёд в матче, «утки» всякий раз отыгрывались. В овертайм матч на 55-й минуте перевёл форвард «Анахайма» Дерек Грант, и в этой голевой атаке поучаствовал Александр Волков, удачно закрывший зону на полборта.

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Дополнительное время в этом поединке длилось всего лишь 17 секунд. И всё благодаря Капризову! Кирилл самостоятельно добыл победу для «Миннесоты», сотворив очередной мини-шедевр: раскатился из-за ворот, получил шайбу в своей зоне, прошёл всю площадку, бросил и сам же первым успел на добивание! Никто из игроков «Анахайма» не смел помешать сольному концерту российского суперновичка НХЛ.

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«Кто кроме Капризова выиграет овертайм для «Миннесоты?», — задался риторическим вопросом официальный «твиттер» НХЛ, прикрепив к твиту видео победной шайбы «дикарей».



Для Капризова этот гол стал уже одиннадцатым в последних 11 матчах. Всего за регулярку Кирилл настрелял уже 27 шайб — это лучший российский снайперский показатель сезона, а среди всех хоккеистов НХЛ найдётся лишь шесть человек, кто забрасывал чаще Долларового Кирилла.

Капризов забил 11 голов в 11 последних матчах. Он лучший российский снайпер сезона НХЛ

Капризов, кстати, помог «Миннесоте» выиграть уже третий овертайм в сезоне. В самом начале регулярки «дикари» дважды подряд одолели «Кингз» в дополнительное время (Кирилл сначала забил победный гол, затем отдал победный пас), сейчас от рук россиянина пострадала ещё одна команда из Калифорнии.