Самые неожиданные трансферы межсезонья КХЛ. Яруллин ушёл в «Трактор», Жарков в «Авангард»

Накануне «Трактор» совершил очередное мощное подписание. Челябинцы буквально из-под носа увели у «Ак Барса» казанского воспитанника Альберта Яруллина. Мы решили вспомнить самые неожиданные сделки (прошедшие и планирующиеся) нынешнего межсезонья. Все они вызвали особый резонанс.

Главные сделки в КХЛ, которых ждут в ближайшее время. Трансферы и продления контрактов Судьба Зарипова в «Ак Барсе», Мозякина в «Магнитке» и новички «Спартака».

з. Альберт Яруллин – из «Ак Барса» в «Трактор»

28-летнего Альберта Яруллина, как и Даниса Зарипова, можно назвать одним из символов «Ак Барса». Тем удивительнее стал уход воспитанника казанцев в «Трактор». Челябинцы подписали трёхлетний контракт с игроком обороны, а расставание с Яруллиным – настоящий и личный провал генменеджера «барсов» Рафика Якубова. «Трактор» же с такой селекцией становится одним из фаворитов следующего сезона. Теперь дело за главным тренером Анваром Гатиятулиным.

н. Владимир Ткачёв – из «Локомотива» в «Трактор»

Ещё одним новичком «Трактора» стал 27-летний нападающий Владимир Ткачёв. Удивительно, но в прошлом сезоне нападающий был капитаном (!) «Локомотива», а после завершения плей-офф ярославцы даже толком не сделали своему лидеру нового предложения. По всей видимости, у Владимира возникло недопонимание с главным тренером железнодорожников Андреем Скабелкой, иначе столь лёгкое расставание с мастеровитым нападающим объяснить сложно. Для «Трактора» Ткачёв – топ-усиление.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

н. Владимир Жарков – из «Салавата Юлаева» в «Авангард»

Сложно представить «Салават Юлаев» без харизматичного и настырного нападающего Владимира Жаркова. Настоящего вожака, лидера как на льду, так и в раздевалке. Увы, но уфимцы так и не смогли договориться с 33-летним хоккеистом, в результате чего он ушёл в «Авангард» на более достойные условия. Посмотрим на «Салават» без Жаркова, но сейчас присутствует стойкое ощущение, что юлаевцами допущена ошибка, которая впоследствии может аукнуться.

«Авангард» избавился от российского вратаря. Почему Бобков не нужен чемпиону КХЛ? Россиянин получил денежную компенсацию и будет искать новый клуб.

н. Виктор Тихонов – из «Ак Барса» в «Салават Юлаев»

А вот подписание контракта с 33-летним нападающим Виктором Тихоновым – сильный шаг от башкортостанского клуба и очередной камень в огород генменеджера казанцев Якубова. Тихонов как игрок вполне подходил Квартальнову: силовой форвард, способный и забить, и отпахать в обороне, и постоять за команду. Совершенно непонятно, как «барсы» могли допустить уход такого полезного игрока, да ещё и в стан принципиального соперника. «Ак Барс» в нынешнем межсезонье удивляет исключительно со знаком «минус».

н. Сергей Плотников – расторгнет контракт с «Металлургом»

Мало кто мог предположить, что после сезона «Магнитка» расстанется с дорогостоящим нападающим Сергеем Плотниковым. Нынешняя зарплата Плотникова больше, чем у Мозякина, но своих лучших качеств в Магнитогорске Сергей не проявил. Одним словом, 30-летний нападающий не оправдал возложенных на него ожиданий. Держать такого человека в своей команде, да ещё и с огромной зарплатой (порядка 75 млн руб.) нет никакого смысла. Официально контракт с Плотниковым ещё не расторгнут, но, по нашей информации, в ближайшее время это случится.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

н. Владимир Ткачёв – расторг контракт со СКА

В отличие от Плотникова, с 25-летним Владимиром Ткачёвым в СКА уже расторгли контракт. Форвард мастеровит, техничен, любит забивать и отдавать передачи (свои бомбардирские навыки Владимир отлично продемонстрировал в СКА), но трудный характер нападающего порой серьёзно ему мешает.

В следующем году Ткачёв должен был заработать в Питере 60 млн руб., однако стороны договорились расстаться по взаимному согласию. Теперь, по словам представителей хоккеиста, Владимир планирует продолжить карьеру в НХЛ. Права на него в КХЛ остались у армейцев.

Владимир Ткачёв попрощался с болельщиками СКА

з. Эмиль Юсе – покинет «Спартак»

В прошлом сезоне, который «Спартак» провалил вместе с теперь уже бывшим главным тренером Олегом Знарком, одним из светлых пятен в составе красно-белых стал шведский защитник Эмиль Юсе. Сложно было представить большинство москвичей без 27-летнего скандинава, но новому руководству столичной команды он оказался не нужен. Юсе сделали квалификацию и ждут предложений от других клубов по возможному трансферу. В случае если таковых не поступит, швед отправится выступать в Европу.