«Очень злые глаза». Калинин клюшкой сломал нос шведу и получил дисквалификацию на ЧМ

В преддверии чемпионата мира по хоккею — 2021, который пройдёт в Латвии с 21 мая по 6 июня, вспомним один из ярких моментов форума, прошедшего в 2012 году в Швеции.

«Не нравится — верните Быкова»

После неудачного ЧМ-2011, который россияне завершили на четвёртом месте, ФХР приняла радикальное решение и уволила главного тренера Вячеслава Быкова. На его место был приглашён многолетний наставник «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, ранее возглавлявший главную команду страны на Кубке мира — 2004. Вместе со сменой тренера в сборной произошла и смена стиля. На место привлекательного атакующего хоккея, который ставил Быков, пришла строгая игра оборонительного характера.

Результаты команды во время подготовки к чемпионату мира заставляли болельщиков ожидать турнир в Швеции с тревогой. По ходу Евротура удачным для России оказался только Кубок Карьяла, остальные же этапы наша сборная закончила на третьей строчке. На пресс-конференциях Билялетдинову говорили, что за подобные результаты критика в адрес его предшественника была бы огромной, на что однажды Зинэтула Хайдярович ответил: «Не нравится – верните Быкова. Я понимаю, что проигрывать неприятно. Мне что – приятно? Но на сегодняшний день ситуация пока такая, какая есть». Президент ФХР Владислав Третьяк поддержал наставника и заявил, что главная цель нового тренера – подготовка команды к Олимпиаде в Сочи, что означало полную неприкосновенность Билялетдинова даже в случае провала на ЧМ.

Резвый старт

Россияне начинали групповой этап с ещё меньшим количеством энхаэловцев, чем это предстоит сделать команде Валерия Брагина в Латвии. Тогда в расположение команды из-за океана прибыли лишь шесть игроков – вратарь Семён Варламов, защитники Алексей Емелин и Никита Никитин и форварды Евгений Малкин, Павел Дацюк и Николай Кулёмин.

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В первых четырёх матчах наша сборная одержала четыре победы. По очереди были повержены команды Латвии (5:2), Норвегии (4:2), Германии (2:0) и Дании (3:1). Следующую игру подопечным Билялетдинова предстояло провести с хозяевами турнира.

«Удивлен ли грубостью шведов? Не особо, обычная игра»

К очной встрече на «Глобен-Арене» обе сборные подходили с максимальным количеством очков, поэтому цена победы была особенно высока. С первых же минут на льду началась жёсткая, а порой и грубая битва. В результате первое удаление не заставило себя долго ждать. Александр Попов отправился на скамейку штрафников, и уже через минуту Эрик Карлссон реализовал большинство. В середине периода тот же Попов сумел восстановить равновесие, но вскоре второй фол россиян привёл ко второму голу шведов. Радость от заброшенной Хенриком Зеттербергом шайбы его товарищ по команде Юхан Франзен решил разделить с Алексеем Емелиным, толкнув его. Наш защитник не сдержался и отреагировал на провокацию, ткнув в Юхана клюшкой. К несчастью, это заметили арбитры и Россия снова осталась в меньшинстве.

Во втором отрезке Франзен продолжил досаждать сопернику, реализовав ещё одно большинство. А затем удалился сам, что привело к заброшенной Евгением Малкиным шайбе. Но одного удаления шведу показалось мало, да и гол нападающего «Питтсбурга» ему не понравился, поэтому он попытался спровоцировать с ним драку. Не получив ответа, Франзен ещё раз отправился в штрафной бокс, теперь уже на четыре минуты, и позволил таким образом россиянам сравнять счёт после щелчка Емелина.

Третий период начался с двух быстрых шайб в исполнении Пережогина и Малкина, а затем всё-таки досталось Франзену. Пока Юхан пытался выцарапать шайбу у зафиксировавшего снаряд Варламова, Дмитрий Калинин, защищая своего вратаря, в попытке оттолкнуть настырного шведа угодил черенком клюшки ему в лицо, сломав ему нос. Этот эпизод стал последним в матче для обоих игроков. Форвард шведов покинул лёд, истекая кровью, а Калинин получил штраф до конца матча.

«Мне надо было защитить вратаря: Семён Варламов уже зафиксировал шайбу, а швед пытался ее выбить. Целенаправленного удара я не наносил. И если мне дадут даже один матч дисквалификации, я не соглашусь с этим решением. Что говорил арбитру в том моменте? Да ничего. Там бесполезно было что-то объяснять.

После удаления я игру не смотрел, сидел в раздевалке. Не мог заставить себя выйти к арене, переживал. Если возвращаться к матчу, в начале встречи нас подвели удаления. Все три свои шайбы шведы забросили в большинстве. Я согласен с нашим главным тренером, который считает, что мы ни в чем не уступали сопернику. Надо было наладить дисциплину. Удивлен ли грубостью шведов? Не особо, обычная игра», — позже сказал Калинин.

В критический отрезок встречи оборона россиян, во главе которой был проведший великолепную игру Варламов, сумела выстоять, а затем, уже в равных составах, нашим хоккеистам ещё дважды удалось поразить ворота хозяев. Сначала Малкин оформил хет-трик, а на последней минуте ассистировал Денису Денисову, заработав пятое очко в игре.

«Они увидели его злые глаза, поэтому так наказали»

После матча состоялось заседание дисциплинарного комитета ИИХФ, на котором было принято решение дисквалифицировать Дмитрия Калинина на три игры. Также одну встречу за тычок клюшкой Франзена должен был пропустить Алексей Емелин.

«Многие в команде были удивлены, что настолько серьезное наказание последовало. Конечно, мне обидно, не хотелось бы пропускать ни одной игры чемпионата мира. А Дима вообще очень сильно расстроился и даже не очень хорошо себя чувствует, немножко приболел, поэтому не катался с нами утром. Я ничего не оспариваю и не комментирую эти решения, их уже не изменить. Мне только остается ждать», — так прокомментировал наказание Емелин.

«Три матча – многовато, да. Они увидели, что у него злые глаза были, поэтому так наказали. Объяснение было такое: очень злые глаза», — рассказал после следующего матча с Чехией Зинэтула Билялетдинов.

Победа без Калинина

Сборная России выиграла две оставшиеся встречи группового этапа у чехов (2:0) и итальянцев (4:0), а затем в четвертьфинале ещё раз оказалась сильнее норвежцев (5:2). Но Калинин в состав так и не вернулся. Возможно, сказалось недомогание, полученное после матча со шведами, а может быть, тренер россиян решил не менять победный состав. Так или иначе, уже без Дмитрия наша команда с одинаковым счётом 6:2 обыграла сначала финнов, а затем словаков.

Невыносимая радость бытия! Сборная России, обыграв в финале ЧМ Словакию со счётом 6:2, одержала 10-ю победу подряд и стала ЧЕМПИОНОМ МИРА ПО ХОККЕЮ!!!

Зинэтула Билялетдинов укрепил свои позиции на посту главного тренера сборной и продолжил готовить её к Олимпиаде-2014. Как известно, этот турнир стал для него последним у руля национальной команды.