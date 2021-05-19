«Не хочу быть с дерьмовыми игроками». Капризов случайно написал в общий чат «Миннесоты»

Весь сезон в НХЛ только и разговоров о том, как Кирилл Капризов стряхивает с «Миннесоты» пыль и возвращает её из небытия. Нападающий в своём дебютном сезоне побил все клубные рекорды для новичков, стал лучшим бомбардиром команды, вывел её в плей-офф и, что самое важное, полностью изменил представление о «дикарях». Партнёр Кирилла Маркус Фолиньо в подкасте Spittin’ Chiclets поделился забавным проколом россиянина перед стартом сезона, над которым сейчас смеются в Америке – у этого отрывка из интервью в «Твиттере» почти четыре тысячи лайков и сотни репостов.

«Странный, но весёлый год. Когда побеждаешь, играется в удовольствие, у нас в этом году совершенно другая команда. Ожидал ли я подобного перед сезоном? Фиала здорово провёл прошлый сезон, приехал Кирилл Капризов. Вокруг него было много шума, но я приехал на сборы с мыслями: «Посмотрим, посмотрим». Особых ожиданий не было, как когда-то в «Баффало», вы знаете, как там всё было (смеётся).

В этом году пришло много ключевых игроков – Бонино, Коул, наши вратари играют невероятно. Было много новеньких, хотелось почувствовать команду, а из-за ковида нельзя было собираться всем вместе. Но мы сразу сработались, а Капризов заразил всех, он очень крутой, заставил всех включиться на полную, и пошло-поехало.

Мой первый день на льду, ещё до начала сборов. На льду было только шесть человек из-за ковид-протоколов – это просто смешно. Вышли на лёд я, Кирилл, Сперджен, ещё пара ребят. Вратарей не было, мы просто бросали по воротам. И Капризов был в бешенстве, нереально зол. Но я поглядел, что он творил коньками в первые пару дней, и понял, что он очень опасный и крутой. И видение у него шикарное, мы игрались с шайбой, он такие передачи отдавал, закачаешься. Сразу было понятно, что этот парень в полном порядке и что он поможет изменить команду. Так и вышло.

Кирилл – очень простой парень, без заскоков. Я смеюсь, что он и близко не похож на типичного русского. Он из провинции, не из большого города, скромняга, всегда улыбается, с ним всегда весело. Есть забавная история – у нас есть общий чат для команды, и каждый вечер перед сборами пресс-служба скидывала туда группы, в которых мы будем заниматься на следующий день. Всего было 3-4 группы, в первой занимались опытные ребята – Сутер, Паризе, я и т.д. Кирилла туда не включали, он был во второй группе с ребятами из «команды такси». Это продолжалось несколько дней, Кирилл тренировался не с нами. И однажды вечером в чате появляется сообщение от Капризова, а он никогда ничего никому не писал, плохо говорил по-английски. Я такой: «Так, и зачем он там пишет?». А там сообщение: «Что за фигня? Я хочу быть с лучшими игроками, не хочу быть с дерьмовыми игроками». И он отправил это сообщение всем, в том числе ребятам из «команды такси» (смеётся)!

Чат взорвался! Ребята же ещё в то время друг друга особо не знали, а тут все начали писать, даже Кэм Тальбо, а он ещё даже в Миннесоту не приехал. Было ржачно! На следующий день он на арене он старался не смотреть никому в глаза, уставился в пол, ни к кому не подходил. В той группе был, например, Нико Штурм – центр четвёртого звена, один из парней, кто боролся за место в составе. Было очень смешно.

В тот день Капризов старался ни с кем не пересекаться, он-то думал, что написал только пресс-атташе, а случайно написал всем нам. Всё шло через пресс-атташе, мы все спрашивали: «Кирилл, всё нормально? Так тебя устраивает?». Это в стиле Малкина, Кирилл напоминает его по характеру. Но всё это не выглядело, как будто он ведёт себя как придурок. Он просто хотел быть в группе лучших, типа: «Я знаю, что хорош». Недавно в одном из матчей он отдал пас на Цуккарелло, и то ли шайба скакнула, то ли он промахнулся. Я Кириллу говорю: «Классный пас», — и вижу, как он расстроен, что мы не забили. Даже когда он приезжает на скамейку после забитого гола, он счастлив, но хочет забить ещё. Хотелось бы мне такой настрой всю жизнь, особенно в 23-24 года».

Эта история лишний раз подтверждает, как один яркий игрок способен полностью поменять направление развития команды. Случайный прокол получился смешным, никто в команде и не думал обижаться, все понимали, что он не хотел кого-то задеть, а просто рвался быть лучшим.

Да и вообще Кирилла в «Миннесоте» обожают и готовы носить на руках. Одноклубники щеголяют в футболках «Долларовый Кирилл», Мэтт Дамба перед матчами заряжает по-русски «Братишка!», сам Капризов смеётся вместе со всеми на сухой разминке, чеканя мяч. Атмосфера в команде великолепная, без неё они бы не вышли в плей-офф и не бились бы на равных с «Вегасом».