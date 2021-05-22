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Карьерная история игрока сборной России по хоккею Ивана Морозова

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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«Родители ради моей карьеры бросили всё». Путь Морозова от Верхней Салды до сборной России
Лев Лукин
История Ивана Морозова
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Иван — один из самых молодых игроков нашей команды на ЧМ-2021.

Игра за сборную России на крупном международном соревновании — одна из вершин, к которой стремится каждый хоккеист. Многим за долгую карьеру она так и не покоряется, но случается и так, что шанс сыграть за родную страну предоставляется уже в юном возрасте. Так, например, произошло с Иваном Морозовым — 21-летним нападающим сборной России, который стал одним из самых молодых игроков нашей национальной команды на ЧМ-2021. О карьере молодого и перспективного хоккеиста — в специальном проекте «Чемпионата», Федерации хоккея России и «Балтики».

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«Ваня подкупал своим желанием»

Морозов родился 5 мая 2000 года в Верхней Салде — небольшом городке в Свердловской области. В три года Иван получил в подарок от бабушки коньки, и именно тогда, по его собственному признанию, у него началось пристрастие к хоккею. Вскоре отец Морозова отвёл ребёнка заниматься в ДЮСШ «Металлург» при ледовом дворце с символическим названием «Старт». С этого и стартовала карьера будущего хоккеиста сборной России.

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Уже в 7 лет Морозов получил возможность попробовать себя на более высоком уровне. Из Верхней Салды в Тюмень переехал детский тренер Олег Таубер, и вскоре специалист пригласил в школу местного «Рубина» юного земляка. Семья Ивана приняла это предложение и решилась на переезд ради сына.

«Пока мы не купили новую квартиру, папа постоянно мотался по работе туда-сюда из Верхней Салды в Тюмень и обратно, — делился подробностями тех дней Морозов в интервью официальному сайту КХЛ. — По сути, родители ради моей карьеры бросили всё и переехали в совершенно другой город, тут же устроили меня в специальный спортивный класс: утром учился, а после уроков шёл на тренировку».

В Тюмени под руководством прозорливого на таланты Олега Таубера собралась отличная команда. Так, Морозов выступал в одной тройке с Кириллом Марченко и Павлом Дорофеевым, а в защите играл Данила Галенюк.

Иван Морозов и Кирилл Марченко с детства играют вместе

Иван Морозов и Кирилл Марченко с детства играют вместе

Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

«Ваня подкупал своим желанием, — рассказывал первый тренер Морозова. – Потом появились катание и отличная техника владения клюшкой. Всегда радовала и физическая форма: это сейчас он 190-сантиметровый атлет, а в детстве был маленького роста. Но в силовой борьбе не уступал и куда более крупным ребятам».

Дебют в серьёзной лиге и первый вызов в сборную

В Тюмени Морозов прошёл путь от мальчика до юноши: возмужал, окреп, набрался мастерства, а в 14 лет перебрался (вновь, вслед за тренером) в колледж олимпийского резерва в Ханты-Мансийске, где была возможность попасть в вертикаль МХЛ — КХЛ. Через три года Иван выпустился из школы и сразу же заиграл в составе «Мамонтов Югры», более того, в том же сезоне он провёл первый матч в КХЛ! Правда, дебют вышел неважным.

«Два периода я сидел скамейке, а в третьем тренер назвал мою фамилию и сказал, чтобы я готовился выйти на лёд. В итоге вышел совсем «холодный» и моментально попал в это пекло. Третий период, ничья, все носятся, бьются, а у меня от таких скоростей голова закружилась. В итоге в одну из моих смен мы пропустили и проиграли матч», — вспоминал Морозов.

Но в целом 2018 год выдался для форварда по-настоящему прорывным. Отличная игра в МХЛ, первый в жизни вызов в сборную России (на юниорский чемпионат мира), а затем и приглашение в систему СКА, где перед Морозовым открылись огромные перспективы. В Петербурге тогда начали собирать по всей стране самую талантливую молодёжь, и Иван не подвёл тех, кто разглядел в нём потенциал. Начал играть за команды северной столицы в МХЛ и ВХЛ, но уже в ноябре дебютировал в КХЛ за СКА, а через месяц попал в окончательный состав молодёжной сборной России на МЧМ-2019. Морозову было лишь 18 лет, но Валерий Брагин не побоялся взять его в команду.

«Бывает так, что днём ты играешь плей-офф КХЛ, а ночью уже летишь на матч МХЛ «СКА-1946» или «СКА-Варягов», а сразу после него тебя ждут в «СКА-Неве», которая выступает в «вышке», — рассказывал Иван о невероятном графике первого петербуржского сезона.

Молодость Морозова — не недостаток

В следующем чемпионате Морозов уже большую часть времени проводил в СКА, а его попадание на МЧМ-2020 выглядело не авансом, а полноценной заслугой. На этом турнире Иван забил победный гол в полуфинале со шведами, подаривший нашей молодёжке серебряные медали.

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В КХЛ дела тоже пошли в гору. Голы, очки, доверие тренерского штаба Алексея Кудашова и постоянное место в составе. Иван, ещё полтора года назад выступавший за молодёжку из Ханты-Мансийска, совершал стремительный карьерный взлёт, но он не вскружил голову молодому парню. Морозов продолжал честно трудиться и уже в сезоне-2020/2021 в возрасте 20 лет вышел на уровень лидера одного из топ-клубов КХЛ. Иван провёл весь сезон в обойме СКА, в условиях высочайшей конкуренции отвоевал себе место в ударном звене с опытными партнёрами — Антоном Бурдасовым и Андреем Кузьменко — и по итогам регулярки стал четвёртым бомбардиром армейцев.

Поэтому удивляться попаданию на взрослый чемпионат мира 21-летнего парня не стоит. Морозов — один из лучших российских центрфорвардов КХЛ, и в Ригу он поехал совершенно заслуженно. И его молодость не стоит расценивать, как недостаток. Вокруг Ивана на мировом форуме будет немало опытных парней, которые всегда помогут и подскажут, зато стремления показать себя и сыграть за многомилионную страну юным хоккеистам всегда не занимать.

* Партнёрский материал
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