Его «Миннесота» обыграла «Вегас» и пока не собирается в отпуск.

Первый гол Капризова в плей-офф НХЛ! Зарядил точно в «девятку» без шансов для вратаря

После трёх уверенных побед «Вегасу» наверняка хотелось закрыть серию с «Миннесотой» дома. «Рыцарям» ещё ни разу в истории не удавалось сделать этого на своей площадке, и лучшая возможность для первого подобного случая выпала на сегодняшнюю игру. Однако у «дикарей» были немного другие планы.

«Мы подводим шайбу к воротам. Подводим игроков к воротам. Становимся всё ближе к цели. Стоит лишь получить небольшой импульс, и всё начнёт расти, как снежный ком», — сказал тренер «Миннесоты» Дин Эвансон после четвёртого матча.

Перед пятой игрой Эвансон произвёл важную перестановку, вернув центрфорварда Виктора Раска в звено к Кириллу Капризову и Матсу Цукарелло.

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В составе «Вегаса» также произошло изменение. Вместо Николаса Хага, разбившего нос российскому хоккеисту «Уайлд», в основу вернулся один из лидеров защиты Брейден Макнэбб.

Обе команды активно начали игру. Соперники быстро переходили из обороны в атаку, не задерживаясь в нейтральной зоне. Но опасных моментов долгое время не возникало. В отличие от четвёртой игры серии, когда уже в первые минуты Марку-Андре Флёри пришлось много раз вступать в игру, сегодня почти половину стартовой двадцатиминутки всю работу за него делала оборона. Защитники «рыцарей» постоянно закрывали собой ворота и за весь первый период приняли на себя больше бросков, чем дошло до створа.

Надёжно проведя начальный отрезок в обороне, «Вегас» не забыл и об атаке. Буквально первая по-настоящему серьёзная угроза воротам Кэма Тальбо завершилась результативно. Автор дубля в третьем матче Марк Стоун бросил с кистей и к огромному удовольствию болельщиков, собравшихся на «Ти-Мобайл Арене», вывел хозяев вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вегаса».

Во время гола Стоуна на льду находилось звено Кирилла Капризова, которое соорудило быстрый ответ. Менее чем через минуту прекрасный проход из своей зоны Матс Цукарелло, собрав на себя всех полевых игроков «рыцарей», завершил поперечным пасом в правый круг вбрасывания, где поджидавший шайбу Капризов сходу зарядил её в точно в ближнюю «девятку» без шансов для Марка-Андре Флёри. Канадец, успевший привыкнуть к тому, что все броски в этом матче блокировались обороной, не смог спасти команду и пропустил с первой же долетевшей до створа попытки. А Кирилл наконец-то забросил свою первую шайбу в плей-офф НХЛ!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Миннесоты».

«Дикари» почувствовали кровь и усилили давление на потерявшую бдительность защиту соперника. Практически тут же это принесло свои плоды. После щелчка Дамбы и отскока от лицевого борта игровой снаряд оказался у Зака Паризе, проводившего второй матч в этом плей-офф, и тот, воспользовавшись потерей голкипером «Вегаса» позиции, бросил с отрицательного угла. Шайба, угодив канадскому вратарю в спину, отскочила прямиком в сетку.

А уже через пять минут расслабленность «рыцарей» в обороне достигла апогея в этом матче. Джордан Гринвей на скорости ворвался в зону атаки и, не встретив никакого сопротивления со стороны защитников соперника, получил возможность нанести аж три броска по воротам Флёри, последним из которых увеличил преимущество «Уайлд». Таким образом, впервые в серии «Миннесоте» удалось отличиться трижды за игру. Ещё помните слова Эвансона про снежный ком?

Этот ком умудрился практически целиком растаять во второй трети матча, несмотря на весь холод льда. «Голден Найтс» провели с игровой точки зрения, наверное, самый мощный период в этом плей-офф. К исходу его первой половины «рыцари» вели 13-0 по броскам, ещё четыре попытки приняла на себя оборона «Уайлд». Правда, хозяевам в атаке не хватало вариативности. Большая часть бросков пришлась в створ ворот Кэма Тальбо после розыгрышей из-за ворот, к чему «Миннесота» была полностью готова. Однако такое давление не могло не сказаться на счёте. «Вегас» благодаря щелчку Алека Мартинеса воспользовался необязательным удалением Мэтта Дамбы за задержку игры.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вегаса».

К концу периода хозяева нанесли ещё 15 бросков, шесть из которых заблокировали защитники «дикарей»! Нападения «Миннесоты» хватило лишь на один бросок в створ. Дину Эвансону нужно было срочно менять игру команды, чтобы удержать желанный результат.

В третьем периоде баланс сил слегка восстановился. Давление «Вегаса» было уже не таким мощным, и «Уайлд» время от времени получали шансы выбраться в контратаку. Тем не менее «рыцари» всё ещё владели игровым преимуществом и имели хорошие возможности сравнять счёт, но раз за разом «дикарей» выручал Кэм Тальбо, совершивший 37 сейвов. За две минуты до конца «Голден Найтс» начали финальный штурм, сменив Флёри на шестого полевого игрока, но «Миннесота» очень внимательно отыграла в обороне и не дала хозяевам отыграться, забив в пустые ворота.

4:2 – «Уайлд» выигрывают, нанеся всего 14 бросков по воротам, и возвращают серию в Миннесоту.