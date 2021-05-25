«Это уже совсем беспредел». Как ограбили раздевалку сборной России на ЧМ

В 2009 году перед матчем с Канадой раздевалка нашей команды была взломана. У двух хоккеистов пропали часы.

После легендарного золота Квебека вся наша страна получила возможность выдохнуть — долгожданное золото было завоёвано, а к России вернулись прежние чемпионские амбиции. Логично, что тренерский дуэт Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина остался у руля, весь чемпионский состав получил правительственные награды, а на турнир 2009 года в Швейцарию сборная приехала в ранге фаворита.

Сборная России, ведомая прежним тренерским штабом, с большим отрывом финишировала первой в своей группе, потеряв лишь одно очко. В параллельной шестёрке первенствовали канадцы, которые уступили по буллитам Финляндии (3:4 Б), но всё равно обогнали финнов в таблице. Четвёртую строчку в той группе заняла сборная Беларуси, которая и стала нашим соперником по матчу 1/4 финала.

В четвертьфинале нашу команду ждала тяжелейшая битва с Беларусью, которую россияне выиграли с огромным трудом со счётом 4:3. Дальше — полуфинал с США и ещё один матч, в котором удалось победить с большим трудом. Если с белорусами главным решальщиком стал Илья Ковальчук, то с американцами победу российской команде в большинстве принёс Константин Горовиков.

В финале России снова противостояла Канада. На результативные действия Спеццы хоккеисты Быкова и Захаркина ответили голами Сапрыкина и Радулова, снова завоевав почётный трофей.

Но не обошлось в Берне и без скандала. Впрочем, как и всегда. Много ли вы помните мировых первенств, на которых не случилось бы какой-нибудь незаурядной ситуации? С ходу сложно такое представить.

Вот и швейцарское мировое первенство не стало исключением. На нём… Обокрали раздевалку сборной России! Случилось это как раз перед финальным матчем.

Приехав на утреннюю тренировку на стадион PostFinance Arena в Берне, российские хоккеисты с удивлением обнаружили, что раздевалка команды взломана. Как сообщалось, пропали часы нападающих Сергея Зиновьева и Антона Курьянова.

Инцидент моментально вызвал возмущение российской делегации на чемпионате мира. Волне логичная реакция, согласитесь. «Это уже совсем беспредел какой-то, мы этого так не оставим», — высказал своё негодование президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

При этом стоит отметить, что организация чемпионата мира в Швейцарии достаточно часто вызывала нарекания со стороны хоккеистов и тренеров разных команд, а также представителей делегаций. В частности, многие жаловались на тесные номера, маленькие кровати в гостиницах, неподобающее питание. Помнится, как хоккеисты сборной Латвии отмечали плохое качество льда на тренировочном катке, сильно акцентировав внимание на этом неудобстве. Так, знаменитый форвард сборной Чехии Яромир Ягр рассказывал, что его команде предложили во время матчей пользоваться одним душем и туалетом с белорусскими хоккеистами. Чего уж тут говорить про взломанные раздевалки, если дело доходило до такого?

Повторимся, вся эта шумиха сыграла в пользу россиян, которые выполнили тренерское задание и добились того результата, которого от них ждали болельщики. Поэтому после победы все форс-мажоры и неприятности отошли на второй план.